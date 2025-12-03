Pubblichi foto dei tuoi figli sui social media? Ecco cosa probabilmente non sai

Amate condividere i successi, i sorrisi e i momenti teneri dei vostri figli sui social media. È naturale: chi non vorrebbe custodire questi ricordi o condividerli con i propri cari? Tuttavia, dietro questi post si nascondono rischi di cui molti genitori non sono ancora consapevoli.

Rapimento di minori e pornografia infantile online: un rischio sottovalutato

Più della metà dei genitori francesi pubblica regolarmente foto o video dei propri figli. Spesso, ciò nasce da un genuino orgoglio o dal desiderio di immortalare ogni fase della loro crescita. Tuttavia, questa pratica, oggi nota come "sharenting", non è priva di conseguenze. Condividendo queste immagini, esponete i vostri figli a pericoli a volte gravi e difficili da controllare. Ogni immagine pubblicata può essere recuperata da utenti malintenzionati e utilizzata in modi inimmaginabili.

Alcune persone creano profili falsi usando queste foto, altre le integrano in reti di pornografia infantile o addirittura le manipolano con l'intelligenza artificiale per produrre deepfake umilianti. Secondo organizzazioni specializzate , quasi il 50% delle immagini di pornografia infantile online proviene da post dei genitori, spesso privi di nudità o intenti malevoli. Una semplice foto di tuo figlio che sorride in spiaggia o a una festa di compleanno può essere oggetto di appropriazione indebita e circolare all'infinito. Una volta online, questo contenuto sfugge a ogni controllo. E anche se decidi di eliminare il post, è impossibile garantire che l'immagine non venga già archiviata o condivisa altrove.

La conclusione è chiara: ogni foto pubblicata comporta un rischio reale. Questo non significa che si debba rinunciare a condividere i ricordi, ma è fondamentale farlo consapevolmente, con le opportune protezioni.

Molestie e impatto psicologico: il lato invisibile dello sharenting

Oltre ai rischi penali, lo sharenting può avere conseguenze psicologiche durature per i vostri figli. Essere presenti in centinaia o migliaia di foto online contribuisce a costruire un'identità digitale che non hanno scelto. All'età di 13 anni, un bambino appare in media in 1.300 foto pubblicate da familiari e amici. Questi contenuti, visibili a compagni di classe, insegnanti o sconosciuti, possono diventare fonte di prese in giro, bullismo o cyberbullismo.

Commenti negativi o denigratori, anche isolati, possono compromettere l'autostima e il senso di sicurezza di un bambino. Immagina che una foto innocua di tuo figlio che cade dalla bicicletta diventi virale e venga condivisa dai suoi compagni di classe con continue prese in giro. Questo tipo di esposizione, sebbene involontaria, può avere un impatto duraturo sulla sua immagine di sé e sulla sua fiducia negli altri.

Comprendere l'impatto psicologico dello sharenting aiuta a trovare un equilibrio tra il desiderio di condividere e la protezione del bambino. Ogni post dovrebbe essere valutato non solo in base al proprio orgoglio, ma anche alle potenziali conseguenze sulla sua vita quotidiana e sulla sua salute mentale.

Diritti all'immagine e soluzioni pratiche: agire senza sensi di colpa

In Francia, la legge tutela i diritti all'immagine dei minori. In pratica, ciò significa che è necessario ottenere il consenso del minore non appena sia in grado di comprendere le implicazioni della pubblicazione. Pubblicare senza autorizzazione può comportare responsabilità e azioni legali in caso di danni.

Fortunatamente, esistono soluzioni semplici ed efficaci per limitare i rischi. Innanzitutto, imposta i tuoi account come privati e presta attenzione alle impostazioni di condivisione. Chiedi al bambino e, idealmente, all'altro genitore la loro opinione prima di ogni post. Evita di condividere informazioni personali che potrebbero facilmente identificare tuo figlio: posizione della scuola, indirizzo, routine quotidiana. Infine, non esitare a rivedere regolarmente i tuoi post, eliminando quelli che non sono più pertinenti o che potrebbero causare problemi in futuro.

Questi semplici passaggi ti permettono di continuare a celebrare i momenti in famiglia nel rispetto della privacy di tuo figlio. Non si tratta di farli sentire in colpa, ma di adottare un approccio consapevole e rispettoso che gli darà l'opportunità di costruire la propria identità digitale ogni volta che lo desidera.

Sharenting: pensa prima di pubblicare

Condividere la vita dei propri figli sui social media è un approccio naturale, persino affettuoso. Tuttavia, i rischi associati allo sharenting spesso superano di gran lunga le nostre aspettative. Prima di pubblicare, ponetevi una semplice domanda: mio figlio sarebbe orgoglioso di questo post domani? Potrebbe danneggiarlo a breve o a lungo termine? Adottando questa mentalità, trasformerete ogni condivisione in un atto deliberato e protettivo, piuttosto che in un semplice impulso.

In breve, proteggere la privacy dei propri figli è molto più di una semplice precauzione: si tratta di dare loro la libertà di scegliere la propria presenza online e di costruire la propria identità digitale in autonomia. I ricordi di famiglia possono essere preservati, condivisi con parsimonia e, soprattutto, nel rispetto delle persone a cui si vuole bene, al sicuro da occhi indiscreti.