Ti senti esausto nelle relazioni sociali? Gli psicoterapeuti ti spiegano come ricaricarti senza sentirti in colpa.

Tra conversazioni banali sul meteo, sorrisi forzati durante le riunioni sociali e finzioni attorno a grandi tavoli, le nostre batterie sociali si esauriscono rapidamente. E a differenza dei cellulari, collegarli semplicemente non basta per ricaricarli. Sullepagine della rivista Self , Laurie Helgoe, dottore di ricerca in psicologia e professore associato di psicologia clinica all'Università di Augusta, condivide attività per ricaricare queste batterie sociali sovraccariche.

Quando la batteria sociale è in uno stato critico

Mantenere un bell'aspetto in società non è un'impresa facile. Dobbiamo esibirci costantemente, impegnarci in conversazioni incredibilmente noiose e mantenere saldamente al suo posto la nostra maschera sociale, mentre interiormente siamo sull'orlo di una crisi di nervi. E per finire, assorbiamo tutte le emozioni negative che ci circondano come una spugna .

In genere, sappiamo quando la nostra batteria sociale è completamente scarica. Fissiamo il vuoto, annuiamo senza partecipare alle conversazioni e sentiamo un forte bisogno di solitudine. A tal punto che il nostro unico rifugio è il bagno. Questa sensazione di saturazione si manifesta rapidamente, dopo qualche conversazione formale e senza scrupoli sul meteo o sedute di terapia improvvisate con colleghi che chiacchierano all'infinito. "Quando si interagisce con gli altri, si elabora una grande quantità di informazioni e, se ce ne sono troppe contemporaneamente, non c'è da stupirsi che ci si senta sopraffatti o che si abbia difficoltà a rilassarsi", rassicura la Dott.ssa Helgoe.

Tuttavia, non abbiamo un vero e proprio manuale d'uso per riconnetterci con noi stessi e superare questa stanchezza sociale che solo il letargo sembra in grado di alleviare. Non possiamo ancora collegarci alla rete elettrica e ricaricarci di elettricità tramite un catetere. D'altra parte, possiamo prescriverci momenti di benessere.

Immergiti in un mondo immaginario

Per ricaricare le nostre batterie sociali completamente scariche, non c'è bisogno di una settimana di ritiro nel silenzio. Un libro di narrativa è un buon sostituto e da solo basta a darci una spinta. Incoraggia naturalmente a lasciarsi andare e ci disconnette davvero dal nostro mondo reale. Ci lasciamo trasportare dalle pagine e siamo così assorbiti dalla trama che dimentichiamo le nostre preoccupazioni. Varcando la soglia di mondi paralleli, popolati da creature fantastiche o mostri minacciosi, di fatto ci allontaniamo da ciò che ci stressa. È la nostra via di fuga. La nostra fuga personale si trova dall'altra parte della copertina.

Cambiamento di ambiente

Quando la tua batteria social è a zero e stai esagerando con le interazioni umane, tutto ciò che vorresti fare è infilarti sotto le coperte e passare alla modalità aereo. Tuttavia, questa esperta ha un altro piano per noi. Invece di rimanere reclusi tra le mura della nostra camera da letto, alle prese con questa sbornia sociale, consiglia di prendere un po' d'aria fresca, di cambiare aria (usando qualsiasi mezzo disponibile). Non c'è bisogno di saltare sul primo treno che passa o di intraprendere un detox digitale in montagna.

Esistono modi meno radicali per trovare la pace. Sedersi su una panchina al parco, ascoltare il canto degli uccelli, ritirarsi nella foresta o provare una " passeggiata colorata ", una passeggiata guidata da un colore specifico, può essere benefico. L'obiettivo è ringiovanire la mente, e la natura offre una vera e propria fuga, una sessione di terapia all'aria aperta. Gli studi scientifici abbondano in questo senso: stare a contatto con la natura allevia lo stress e riduce l'ansia. Inoltre, è gratis!

Affrontare la fatica in modo meno fatalistico

Abbiamo dovuto ascoltare il nostro capo parlare di maratone quando il solo pensiero di correre per prendere l'autobus ci faceva venire l'orticaria. Abbiamo fatto sforzi sovrumani per mostrare interesse per le foto di famiglia del nostro collega, mentre scorreva 500 foto della sua ultima vacanza.

Quando lasciamo un evento sociale stressante, tendiamo a rivivere le scene nella nostra mente, e questi flashback ci irritano quasi più del presente. Da qui l'importanza, secondo la Dott.ssa Helgoe, di fare un passo indietro e concentrarsi sulle parti più piacevoli. È tutta una questione di prospettiva. Quindi, invece di lamentarci della serata interminabile e dei monologhi di un collega, possiamo gioire di aver mangiato deliziosi stuzzichini e di aver stretto nuove amicizie.

Rilassati senza problemi

È un'idea sbagliata comune quella secondo cui sia necessario recarsi in un centro di talassoterapia o prenotare un'intera spa per ricaricare le batterie sociali e ritrovare la tolleranza verso gli altri. Eppure, la semplicità è fondamentale. Non esistono soluzioni miracolose, solo tecniche su misura per ogni individuo. Alcune persone si accontentano della propria compagnia e rimangono nella propria bolla, mentre altre desiderano mantenere almeno un po' di connessione con il mondo esterno. La Dott.ssa Helgoe, da parte sua, non ha pregiudizi. Raccomanda semplicemente di evitare i luoghi affollati e il sovraccarico sensoriale che ne consegue. Secondo lei, il cinema offre una vera oasi di pace. "È un momento di calma condiviso e piacevole", afferma.

Scegli un'attività rigenerante che ci piace

Nell'era dei social media, è allettante replicare le attività di benessere più di moda. Potremmo provare il Pilates, abbracciare gli alberi, fare yoga circondati da cuccioli, urlare in stanze pelose o bere shot di olio d'oliva con le campane tibetane in sottofondo. Tuttavia, queste non sono sempre adatte a noi e, invece di rilassarci, spesso hanno l'effetto opposto. Ascoltare i nostri bisogni non è facoltativo; è essenziale.

Quando la tua carica sociale vacilla e ti irriti anche per un semplice "ciao", devi sapere come stabilire le tue priorità.