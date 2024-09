Envie de redécouvrir la marche ? Essayez la Color Walk, la tendance TikTok qui fait du bien

Les bienfaits de la marche ne sont plus à prouver ! Cependant, pas toujours facile de sortir de son canapé et de frapper le bitume à petites ou à grandes enjambées. Parfois, la flemme colle aux baskets. Mais avec la Color walk, la balade se transforme en un véritable spectacle visuel et devient soudainement plus ludique. Cette pratique, vantée sur TikTok, ajoute un supplément de couleur à vos promenades post-déjeuners ou dominicales. Elle consiste à tracer votre itinéraire avec une teinte bien précise en fil rouge. Rose Barbie, bleu marine ou brun, la Color walk vous invite à accomplir vos 10 000 pas hors de la grisaille ambiante et à teinter vos sorties quotidiennes. De quoi donner le ton de vos futures pérégrinations !

La Color walk, une promenade dictée par la couleur

Le monde d’aujourd’hui affiche un teint blafard. Le paysage urbain révèle un décor monochrome où le gris se conjugue à l’infini. Plus les années passent et plus les couleurs s’éteignent sur cette grande toile extérieure. Des bâtiments aux vêtements des gens en passant par les voitures, les teintes sont anesthésiées. Selon une étude anglaise très sérieuse, l’environnement ressemble trait pour trait aux films d’époque en noir et blanc. Si les noirs, blancs et gris représentaient uniquement 15 % des tons utilisés les siècles passés, ils en monopolisent près de la moitié à l’heure actuelle. Lorsque vous sortez, cette grisaille générale déteint sur votre moral et entache votre motivation. À quoi bon déambuler dans un cadre sans vie et fade ?

Pour contraster cette morosité de fond et remplir ce fameux quota de marche journalier, les internautes en manque de dopamine misent sur la Color walk. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une promenade colorée qui met l’accent sur une seule et unique couleur. Libre à vous de choisir celle qui vous stimule le plus. Qu’il s’agisse du vert émeraude, du pourpre ou du bleu klein, vous devez avoir cette teinte à l’esprit lorsque vous franchissez le palier de l’openspace ou de votre foyer. Une fois dehors, observez chaque centimètre carré qui vous entoure pour trouver votre couleur de prédilection. Gardez les yeux grand ouverts et remportez ce cache-cache tout en nuance.

À la différence de la Color run qui consiste à courir dans des nuages de poudre colorée, la Color walk vous initie à une promenade pigmentée sans vous salir. Une pancarte publicitaire, la devanture d’un coffee shop, un panneau de signalisation, une fleur… tous les objets animés ou inanimés qui se réfèrent à votre couleur de cœur dynamisent instantanément la balade. Ces éléments chatoyants, souvent noyés dans la grisaille, s’infusent dans votre flânerie.

Une balade thérapeutique qui redore le bien-être

La Color walk repose sur le même principe que la chasse aux trésors. Sauf que cette fois-ci, le butin ne se récolte pas, il se contemple, de loin ou de près. Autant vous prévenir, vous n’avez jamais éprouvé autant de bonheur face à une borne à incendie rouge vif, une banquette de café rose poudrée ou un marquage au sol jaune poussin ! Au-delà de son côté indéniablement « fantaisie » et « aesthetic », la Color walk laisse une empreinte positive sur votre bien-être. Elle suggère de poser un regard neuf sur le monde qui vous entoure et de marcher en pleine conscience, sans penser au repas du soir ou à ce dossier compliqué que vous devez boucler avant la fin de la journée.

Comme le souligne le média Psychologies, elle participe à la clarté mentale et évite les ruminations. La Color walk permet aussi de recouvrir ce regard d’enfant, innocent et émerveillé. Au lieu de filer tête baissée dans les allées de votre ville, vous vous attardez sur des détails en apparence futiles. Ces « petits riens », jamais remarqués auparavant, retiennent désormais votre attention et votre admiration. Ces volets bleu ciel, cette porte violette ou ce distributeur automatique qui se présentent sur votre passage deviennent plus éloquents que jamais.

Alors au lieu de visser vos écouteurs sur vos oreilles ou de solliciter tout votre répertoire pour aller à la conquête de la rue, pratiquez la Color walk. Plus qu’une sobre balade, c’est une thérapie, qui a l’avantage d’être gratuite et divertissante.

Sur TikTok, les internautes empoignent leur téléphone pour vous montrer l’exemple et vous dépeindre la Color walk dans le vif. Rien de bien compliqué. Vous avez juste besoin de définir une couleur à l’avance et de vous y fier pendant toute la durée de votre balade. Vous pouvez élire une couleur insolite pour corser la mission et lever un peu le niveau. Ensuite, vous n’avez plus qu’à parcourir votre terrain de jeu, avec cette teinte en ligne de mire.

Que vous soyez entre des immeubles, dans le métro ou dans le parc le plus proche, analysez tout de bas en haut. Votre couleur se niche peut-être sur la veste d’un.e passant.e, dans les motifs des sièges du RER, sur la façade d’une maison ou sur le design d’un vélo. À vous de chercher au-delà du visible et de fouiller les recoins inexplorés de votre quartier. Pas question de modifier votre itinéraire habituel ou de dessiner un autre tracé. Sinon c’est de la triche ! Contentez-vous simplement d’ouvrir vos sens.

La Color walk va certainement pimenter vos balades et transformer ce loisir en expérience mémorable. Maintenant, il suffit juste de se mettre en mouvement et de sortir de chez soi. Pas question de rebrousser chemin, même si la pluie commence à se faire sentir !