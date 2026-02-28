Questa tendenza al benessere è controversa: quali sono i benefici?

Trovate audace immergervi in acqua a 10°C appena svegli? Sui social media, i bagni di ghiaccio sono quasi diventati un rituale. Presentati come un toccasana per corpo e mente, sono tanto attraenti quanto sconcertanti. Quindi, sono solo una moda passeggera o un vero alleato del benessere?

Perché tanto entusiasmo?

I bagni di ghiaccio, noti anche come immersioni in acqua fredda, prevedono l'immersione del corpo in acqua a una temperatura generalmente compresa tra 10 e 15 °C, a volte inferiore, per alcuni minuti. A lungo riservato agli atleti d'élite, questo metodo era principalmente pensato per favorire il recupero muscolare dopo uno sforzo intenso.

Oggi, la pratica è ampiamente democratizzata. Resa popolare in particolare dal coautore olandese Wim Hof, famoso per la sua esposizione volontaria al freddo (soprannominato "l'Uomo venuto dal ghiaccio"), è associata a numerose promesse: stimolazione della circolazione sanguigna, rafforzamento del sistema immunitario, migliore gestione dello stress, energia decuplicata.

Sui social media, gli appassionati descrivono una sensazione di lucidità mentale e una vitalità quasi elettrizzante dopo l'immersione. È un'immagine potente che ispira le persone a mettere alla prova i propri limiti, ma gli esperti ci ricordano che non tutte le affermazioni si basano su solide prove scientifiche.

Benefici riconosciuti per il recupero

L'area in cui le prove sono più coerenti riguarda il recupero muscolare. Diversi studi scientifici indicano che l'immersione in acqua fredda può alleviare il dolore muscolare dopo un esercizio fisico intenso, rispetto al semplice riposo.

Il meccanismo è fisiologico: il freddo provoca vasocostrizione, ovvero un restringimento dei vasi sanguigni. Quando il corpo si riscalda, i vasi si dilatano nuovamente. Questa alternanza potrebbe aiutare a limitare l'infiammazione e le microlesioni muscolari associate allo sforzo.

Detto questo, tutto dipende da molti fattori: tempo di esposizione, temperatura precisa dell'acqua e tipo di attività. Pertanto, non si tratta di una formula universale, ma di uno strumento da adattare al contesto e alle esigenze specifiche.

Un possibile effetto sullo stress e sull'umore

Oltre agli effetti fisici, l'impatto sulla mente è intrigante. Alcune ricerche suggeriscono che l'esposizione regolare al freddo potrebbe influenzare il sistema nervoso autonomo. L'acqua fredda stimola fortemente i recettori cutanei, portando a un aumento della noradrenalina, un neurotrasmettitore coinvolto nella vigilanza e nella regolazione dell'umore.

Il risultato? Una sensazione di intensa allerta, un'ondata di energia, a volte descritta come un "reset mentale". Alcuni studi suggeriscono persino un potenziale effetto antidepressivo. Tuttavia, i campioni rimangono limitati e i ricercatori invitano alla cautela. Il corpo è unico, così come la sensibilità al freddo; ciò che dà energia a una persona può destabilizzarne un'altra.

Immunità: diffidate delle promesse

Rafforzare il sistema immunitario è uno degli argomenti più citati. Uno studio condotto nei Paesi Bassi ha osservato che i partecipanti che facevano docce fredde ogni giorno hanno riportato un minor numero di giorni di malattia.

Tuttavia, questa ricerca non dimostra direttamente una diminuzione delle infezioni, ma solo una riduzione dell'assenteismo segnalato. Questa distinzione è importante. Ad oggi, non ci sono prove concrete che suggeriscano che i bagni di ghiaccio proteggano efficacemente dalle malattie.

Rischi da non trascurare

L'immagine estetica dell'immersione in un lago ghiacciato non deve oscurare la realtà fisiologica. L'esposizione improvvisa al freddo può causare shock termico, un improvviso aumento della pressione sanguigna e, nei soggetti vulnerabili, complicazioni cardiovascolari.

Le autorità sanitarie raccomandano alle persone con problemi cardiaci, respiratori o circolatori di consultare un medico prima di intraprendere questa attività. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda inoltre che l'ipotermia può verificarsi rapidamente in caso di esposizione prolungata. Il benessere non si misura dalla capacità di resistere a condizioni estreme.

La morale della favola è che i bagni di ghiaccio non sono né una cura miracolosa né una cattiva idea. Come spesso accade con il benessere, l'approccio più efficace rimane graduale, personalizzato e consapevole. Ascoltare il proprio corpo, rispettare i propri limiti e consultare un medico se necessario sono riflessi essenziali. La tendenza è innegabilmente affascinante, ma il tuo benessere merita di più di una semplice sfida virale: merita attenzione, sfumature e rispetto.