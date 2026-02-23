Questo dettaglio nella tua routine serale potrebbe influenzare la salute del tuo cuore

Ti infili sotto le coperte dopo mezzanotte senza pensarci troppo? Questo leggero ritardo, ormai comune nelle nostre vite iperconnesse, potrebbe effettivamente avere un impatto sul tuo cuore. Ricerche recenti suggeriscono che l'orario in cui ti addormenti è quasi importante quanto la durata del sonno.

Il tuo orologio interno, il direttore d'orchestra del tuo cuore

Il tuo corpo funziona secondo un ritmo circadiano di circa 24 ore. Questo orologio biologico non solo regola il sonno, ma influenza anche la pressione sanguigna, la glicemia, il metabolismo e la secrezione di ormoni come il cortisolo. Quando vai a letto regolarmente dopo mezzanotte, questo ritmo naturale può desincronizzarsi rispetto al ciclo giorno-notte.

Questa interruzione, chiamata disallineamento del ritmo circadiano, favorisce l'aumento del cortisolo (l'ormone dello stress), una lieve infiammazione cronica, un aumento della pressione sanguigna e la resistenza all'insulina, tutti meccanismi implicati nelle malattie cardiovascolari. Anche dormendo tra le 7 e le 9 ore, orari irregolari potrebbero aumentare il rischio cardiovascolare di circa il 26%. Pertanto, non è solo la quantità di sonno a fare la differenza, ma anche la sua frequenza.

I "cronotipi serali" più esposti

Alcune persone sono naturalmente più vigili la sera: sono chiamate cronotipi serali, o nottambuli. Secondo diversi studi su larga scala, questi profili potrebbero presentare un rischio maggiore di eventi cardiovascolari, come infarti o ictus.

Un'analisi della UK Biobank , che ha coinvolto oltre 320.000 adulti britannici, indica che i cronotipi serali hanno maggiori probabilità di avere un punteggio basso di salute cardiovascolare. Un altro studio europeo su circa 88.000 partecipanti suggerisce che la finestra di sonno più favorevole per il cuore è tra le 22:00 e le 23:00. Dopo mezzanotte, il rischio aumenta significativamente, con un impatto particolarmente marcato sulle donne. In media, si stima che l'aumento del rischio di infarto o ictus nei cronotipi molto tardivi sia di circa il 16% rispetto ai cronotipi intermedi.

Più di una questione di tempo: uno stile di vita associato

Andare a letto tardi non è l'unico fattore che contribuisce a questo fenomeno. I ricercatori sottolineano che i nottambuli hanno maggiori probabilità di adottare alcuni comportamenti sfavorevoli:

pasti tardivi o sbilanciati

stile di vita sedentario

qualità del sonno più fragile

glicemia più alta

Studi universitari hanno anche dimostrato che i ritmi del sonno serale possono essere meno efficienti nel bruciare i grassi, il che può contribuire a disturbi metabolici. Questo è aggravato dal tempo prolungato trascorso davanti agli schermi la sera. La luce blu ritarda la produzione di melatonina, l'ormone chiave del sonno, e mantiene il sistema nervoso in uno stato di allerta. Di conseguenza, la pressione sanguigna non si abbassa in modo altrettanto efficace di notte, il che può mettere a dura prova il sistema cardiovascolare nel corso degli anni. Il cuore prospera con la regolarità. Funziona meglio quando i ritmi sono stabili e costanti.

Buone notizie: hai il vero potere di agire

Essere una "persona serale" non è né un difetto né una colpa. Il cronotipo ha una vera e propria componente biologica. Tuttavia, circa il 75% dell'aumento del rischio osservato è legato a fattori modificabili. Questo significa che è possibile intervenire. Alcuni semplici accorgimenti possono fare la differenza:

adottare orari regolari per andare a letto e per svegliarsi

ridurre l'esposizione agli schermi e alla luce intensa la sera

Optate per una cena leggera ed evitate di assumere caffeina a tarda notte.

svolgere regolarmente attività fisica, idealmente durante il giorno

Non si tratta di cambiare bruscamente il ritmo, ma di procedere gradualmente verso una maggiore costanza.

In breve, il tuo cuore lavora per te ogni minuto della tua vita. Fornirgli un ambiente stabile, con un sonno regolare e ristoratore, è una forma di rispetto per il tuo corpo. Non devi essere perfetto, solo costante. La salute del tuo cuore a volte dipende da dettagli sottili. Stasera, forse, uno di questi è semplicemente... l'ora in cui spegni la luce.