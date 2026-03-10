Nel giorno delle sue nozze, quest'uomo paraplegico percorre la navata e sorprende tutti.

I matrimoni sono spesso ricchi di emozioni, ma alcuni momenti sono particolarmente toccanti per gli ospiti. Quello vissuto da Neven Hart e Amber Cogbill è stato uno di questi. Paralizzato dalla vita in giù a causa di un incidente in bicicletta nel 2022, Neven Hart è riuscito a stare in piedi e a percorrere la navata il giorno delle sue nozze, un momento inaspettato che ha profondamente commosso i presenti.

Un incidente che gli ha stravolto la vita

La vita di Neven Hart è stata profondamente cambiata da un incidente nel 2022. Mentre era in bicicletta con un amico durante una gita in famiglia per il Ringraziamento, è caduto e ha perso conoscenza. Secondo il suo racconto , l'incidente gli ha causato gravi lesioni alla colonna vertebrale, tra cui fratture delle vertebre toraciche T6 e T7, con conseguente paralisi delle gambe.

Portato in ospedale dopo l'incidente, ha scoperto di essere diventato paraplegico. Questa notizia ha segnato l'inizio di un lungo processo di adattamento e riabilitazione. Nonostante le difficoltà, Neven Hart condivide regolarmente il suo percorso e la sua vita quotidiana sui social media, dove discute delle sfide della sua disabilità e dei progressi compiuti nel tempo.

Un momento molto atteso durante il matrimonio

Il 26 febbraio 2026, Neven Hart e Amber Cogbill si sono sposati in una cerimonia circondata dai loro cari. Per questo giorno importante, lo sposo aveva un obiettivo personale: riuscire a percorrere la navata. Sebbene la sua paralisi gli impedisca di camminare autonomamente, è riuscito a stare in piedi e a fare qualche passo con l'aiuto di un deambulatore e di tutori per le gambe.

Questo momento, particolarmente simbolico per la coppia, ha sorpreso e commosso gli ospiti presenti alla cerimonia. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social media, dove molti utenti hanno elogiato il coraggio e la determinazione del giovane.

Una cerimonia emozionante

Al di là di questa occasione memorabile, la coppia conserva ricordi molto positivi della giornata. In un'intervista a People , Neven Hart ha spiegato che la cerimonia si è svolta esattamente come speravano. Secondo lui, l'unica difficoltà della giornata è stata organizzare le foto di famiglia, un dettaglio logistico comune ai matrimoni. Per il resto, l'evento è stato caratterizzato dalla gioia e dall'emozione condivise con i propri cari.

Un nuovo passo per la coppia

Il matrimonio di Neven Hart e Amber Cogbill segna anche l'inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Poco dopo la cerimonia, la coppia ha annunciato di aspettare il loro primo figlio. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dai loro cari e dalla comunità online che ha seguito la loro storia. Per Neven Hart, quel momento simbolico – percorrere la navata per incontrare la moglie – rimarrà senza dubbio uno dei momenti più memorabili del loro matrimonio.

Nonostante le difficoltà del suo incidente, Neven Hart desiderava che il suo matrimonio fosse un momento forte e simbolico. Percorrendo la navata per incontrare Amber Cogbill, ha offerto ai suoi cari una scena profondamente toccante. Questo gesto, reso possibile dalla tecnologia assistiva e da un'immensa determinazione, illustra l'importanza che un semplice momento può avere quando rappresenta un traguardo personale tanto atteso.

Hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per il loro matrimonio... e i tribunali non ne sono stati affatto contenti.

