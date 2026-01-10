“Abbiamo mangiato pasta al nostro matrimonio”: rompe con le convenzioni che circondano questa giornata

Le coppie stanno ridefinendo le tradizioni e infrangendo prontamente le regole culinarie consolidate. Alcuni allestiscono food truck nella location del ricevimento, altri optano per buffet a tema e altri ancora propongono la pasta in ogni modo possibile e immaginabile. Questo piatto, più spesso presente nelle cucine degli studenti che su tovaglie bianche, non pretende di rivaleggiare con i tipici menu gourmet. Ma ha il merito di rompere gli schemi.

La pasta come piatto principale, una scelta audace

Immaginate una tavola apparecchiata alla perfezione, adornata con candelabri dorati, fiori di campo e stoviglie di cristallo. La pasta, un piatto economico e facile da preparare per le giornate più pigre, sembra fuori luogo in questa elegante cornice. Quando pensate al menù di un matrimonio, vi viene spontaneo immaginare un bel pollo su un letto di verdure biologiche o un petto d'anatra con patate dauphinoise.

Ci si aspetta di leggere prestigiosi titoli culinari sulla propria pergamena, scritti in un carattere romantico. Un po' meno di mangiare un piatto umile che si conosce a memoria. La content creator @chlosertoyou ha sorpreso il palato dei suoi ospiti proponendo una rivisitazione della pasta. Come molte coppie, stanche di usanze e convenzioni culinarie obsolete, ha trovato l'originalità nella pura semplicità.

E non ha scelto questo menù per rievocare Lilli e il Vagabondo davanti all'occhio vigile del fotografo. La pasta, quell'alimento base che torna utile quando manca l'ispirazione e che riappare inesorabilmente sulle labbra degli studenti, è una vera istituzione in Italia. Qui non stiamo parlando di semplici maccheroni al formaggio o spaghetti ricoperti di ketchup, ma di ricette più elaborate. L'influencer ha reso giustizia a questo piatto ingiustamente sottovalutato. Mentre i suoi amici inizialmente hanno fatto una smorfia alla rivelazione del menù, come a dire "Non si fa", hanno subito cambiato idea.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Chloé Allain Morand (@chlosertoyou)

Un matrimonio con il buon gusto della Dolce Vita

Mentre alcune spose più audaci hanno sostituito la tradizionale torta nuziale con una mozzarella gigante o un tiramisù XXL, Chloé è stata un po' più sensata e assennata nelle sue scelte. Come spiega nel suo video, "il tema del cibo del matrimonio era l'Italia". La pasta, più facile da valorizzare rispetto alla conviviale pizza, è stata quindi la scelta ovvia.

Il content creator, che ha evitato i cliché e ha reinventato con gusto il menù nuziale, non si è accontentato di qualche antipasto e del parmigiano. Come antipasto? Polpo alla griglia, carpaccio di manzo, arancini al tartufo, un duo di burrata e pomodoro… L'esperienza inizia con il primo morso. Questi piatti, i cui profumi evocano da soli i sanpietrini di Milano, sono stati solo un breve assaggio. Il resto del pasto era altrettanto promettente.

Chi ha detto che la pasta non potesse essere chic e competere con i migliori piatti della cucina francese? Chloé ha optato per tre varianti di pasta per il suo matrimonio: pasta al tartufo, pasta alle vongole e pasta al ragù. Queste specialità di ispirazione italiana dimostrano che la pasta può essere abbinata ad abiti e tailleur impeccabili , non solo al grembiule della nonna.

Il desiderio di un matrimonio davvero personalizzato

Oggi, le coppie aspirano a una maggiore libertà e prendono meno sul serio i comandamenti dei parenti. Pronunciano il fatidico "Sì, lo voglio" in pigiama di raso davanti all'altare, improvvisano enormi barbecue nei giardini dei castelli e brindano alla loro unione con pranzi in stile picnic in mezzo ai campi.

Mentre un tempo i matrimoni erano in gran parte dettati dai genitori, ora sono vissuti come un evento personale. Dal menù alle attività e ai balli, i matrimoni moderni hanno un principio guida: l'individualità . Le coppie non cercano più di compiacere i membri più anziani della famiglia; vogliono realizzare i loro sogni più sfrenati, anche se ciò sconvolge alcuni degli ospiti più anziani. Riprendono il controllo e allentano le redini, dal guardaroba al cibo.

Servire la pasta al proprio matrimonio, fare le bolle di sapone uscendo dalla chiesa, offrire bustine di semi da piantare al posto dei soliti confetti… Non è una provocazione, ma semplicemente un segno di piacevole emancipazione.