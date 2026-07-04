In una coppia, la divisione dei lavori domestici influenza anche il desiderio

E se un semplice aspirapolvere appoggiato su due mobili o una spugna strizzata energicamente potessero riaccendere il vostro desiderio? Secondo uno studio, la divisione delle faccende domestiche in una coppia può influenzare la libido. E il vostro partner non ha bisogno di trasformarsi in una star dei Chippendales con un semplice grembiule per lavare i piatti, o di trasformare la scopa in un palo da pole dance sulle note di Dirty Dancing perché la magia accada. Deve solo essere coinvolto nella gestione della casa senza che dobbiate ricordarglielo con post-it sul frigorifero.

Quando il carico mentale invade la camera da letto

Per molto tempo, le faccende domestiche sono state presentate come una questione puramente pratica: chi porta fuori la spazzatura, chi avvia la lavatrice, chi si ricorda di comprare altro detersivo per i piatti. Eppure, dietro questi compiti quotidiani si cela una realtà molto più intima. Quando un solo partner si fa carico da solo dell'organizzazione della casa, della pianificazione degli appuntamenti medici dei figli, della spesa, del bucato e delle mille invisibili incombenze che fanno funzionare una famiglia, raramente rimane spazio per la spensieratezza.

Al contrario, quando un partner partecipa spontaneamente alle faccende domestiche, senza aspettare di essere incaricato come un tirocinante in prova, trasmette un messaggio forte: "Siamo una squadra". E questa sensazione di sostegno a volte agisce come un vero e proprio afrodisiaco emotivo. Perché il desiderio non nasce solo in camera da letto. Si costruisce anche nella vita di tutti i giorni, in quei piccoli gesti che dimostrano all'altro che non è solo nel portare il peso dell'organizzazione familiare.

Tuttavia, secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio francese sulle disuguaglianze, le donne dedicano in media 3 ore e 26 minuti al giorno alle faccende domestiche, contro le 2 ore degli uomini. Trascorrono più tempo a lucidare mobili e piatti che a prendersi cura del corpo dei loro partner, che trarrebbero beneficio dalla partecipazione ai lavori domestici.

Condividere i compiti, una forma di romanticismo moderno

Dimenticate i mazzi di rose recapitati in ufficio o le grandi e appassionate dichiarazioni d'amore. Per molte persone, vedere il proprio partner svuotare la lavastoviglie senza che glielo si chieda o pulire il bagno di propria iniziativa è diventato un gesto particolarmente apprezzato.

Quest'attrazione non deriva dall'atto stesso di svolgere le faccende domestiche. Nessuno si innamora di un aspirapolvere. Ciò che è attraente è ciò che rappresenta: coinvolgimento, considerazione e rispetto. Come ha riassunto la sessuologa Céline Vendé per Doctissimo , una divisione più equilibrata delle faccende domestiche riduce le frustrazioni e favorisce un legame emotivo più forte. Meno risentimento si traduce spesso in maggiore complicità, tenerezza e disponibilità all'interno della coppia.

Inoltre, uno studio condotto su oltre 1.000 coppie sposate da diversi decenni dimostra che la soddisfazione sessuale è maggiore quando i partner percepiscono la divisione dei compiti come equa ed equilibrata. Al contrario, quando un partner ritiene di fare molto di più dell'altro, la soddisfazione generale tende a diminuire.

Come possiamo rendere le faccende domestiche più piacevoli?

Lavare il pavimento, buttare la spazzatura, raccogliere le briciole, disinfettare il bagno... Queste attività, pur alimentando qualche fantasia di nicchia, non sono certo le più romantiche del mondo. Raramente compaiono tra i consigli romantici delle riviste, che preferiscono cene a lume di candela o passeggiate sotto le stelle.

Mentre nelle commedie romantiche le pulizie domestiche spesso si trasformano in un'emozionante battaglia a colpi di schiuma, nella vita reale è più probabile ritrovarsi con i capelli raccolti in uno chignon, guanti di lattice ben saldi e tuta da lavoro. Eppure, le faccende domestiche possono diventare un'opportunità per rafforzare il legame e ravvivare la relazione. Invece di alternarvi, pulite mano nella mano, come una squadra. Uno lava i piatti, l'altro li asciuga. Uno spazza, l'altro lava il pavimento.

Puoi rendere le cose più interessanti aggiungendo qualche sfida a queste attività di routine. Perché non creare un barattolo con delle piccole sfide, scrivendo il compito su un foglietto e la "penalità" su un altro? Ad esempio: "Pulisci il pavimento come se stessi lavando un'auto" o "Piega il bucato ballando sulle note di 'Hips Don't Lie'". In questo modo, le faccende domestiche sembreranno più un preludio ai giochi che compiti spiacevoli.

La prova che il desiderio va ben oltre l'aspetto fisico.

Questo studio, in definitiva, ci ricorda una cosa essenziale: il desiderio non è solo una questione di apparenza o di attrazione immediata. Si nutre anche della sensazione di essere compresi, rispettati e supportati.

Quindi no, lavare il pavimento non trasforma automaticamente qualcuno in un eroe da film romantico. Ma partecipare attivamente alle faccende domestiche, senza bisogno di dare istruzioni o di ricordarglielo continuamente, può rafforzare i legami in modo molto più efficace di quanto si possa immaginare.

Dopotutto, in una relazione, condividere le incombenze quotidiane significa anche condividere il carico mentale. E a volte, è proprio questo che permette al desiderio di trovare un po' di spazio per esprimersi.