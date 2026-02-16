Abiti considerati "inappropriati": quando i codici di abbigliamento rivelano le disuguaglianze tra uomini e donne

Le "regole di abbigliamento" sembrano spesso innocue, ma rivelano una realtà molto più profonda: i codici di abbigliamento hanno un peso diverso a seconda del genere. A scuola, al lavoro o negli spazi pubblici, donne e ragazze sono spesso prese di mira in modo molto più severo rispetto ai loro colleghi maschi.

Regole più severe per le donne

In molte scuole, i rimproveri e le punizioni sono rivolti principalmente alle ragazze. Pantaloncini, gonne, canottiere o top considerati "troppo succinti" vengono regolarmente presi di mira, mentre i ragazzi generalmente sfuggono alle stesse critiche per abiti simili. Questa distinzione invia un messaggio chiaro: il corpo delle donne deve essere controllato e regolamentato, come se la responsabilità del "disturbo" ricadesse su chi si veste piuttosto che su chi osserva.

Sul lavoro, il fenomeno persiste. Alcune aziende impongono ancora alle donne codici di abbigliamento sessualizzati – gonne, tacchi, abiti attillati – mentre gli uomini hanno più libertà, con tailleur, pantaloni e scarpe basse. Questi requisiti possono diventare discriminatori quando violano la dignità o costringono le donne a esporre più parti del corpo rispetto ai colleghi uomini.

Il doppio standard del dress code

Le vaghe nozioni di abbigliamento "appropriato", "decente" o "modesto" vengono interpretate in modo molto più restrittivo per ragazze e donne. Questa soggettività apre la porta a giudizi arbitrari e morali che rafforzano l'idea che il corpo femminile debba essere costantemente monitorato.

Emerge quindi un paradosso: la società si aspetta che le donne siano "attraenti" e "femminili", ma le penalizza non appena un abito viene ritenuto "troppo succinto", "troppo corto" o "troppo truccato". Questo doppio standard incide pesantemente sull'autostima, in particolare tra le adolescenti, che si sentono mai "abbastanza brave".

Un esempio che parla da solo

In una scuola media dell'Isère , la quattordicenne Lola è stata ripetutamente rimproverata per il suo abbigliamento, ritenuto "provocatorio". La sua colpa? Indossare una canottiera e poi un maglione che le scopriva le spalle. Un consulente scolastico le avrebbe detto: "Con la tua canottiera, si vede la tua scollatura. Non voglio vedere la scollatura del tuo busto". Pochi giorni dopo, un semplice maglione a spalle scoperte le ha scatenato un'altra osservazione, costringendola a indossare una giacca e andare nell'ufficio del preside. Sua madre ha denunciato il messaggio chiaro: che le ragazze dovrebbero coprirsi il corpo per non offendere, piuttosto che che gli adulti dovrebbero cambiare la loro prospettiva.

Conseguenze discriminatorie

Queste regole colpiscono in modo sproporzionato alcuni gruppi: ragazze di colore, persone trans o non binarie e studenti provenienti dalla classe operaia. Termini vaghi come "pulito" o "modesto" possono stigmatizzare corpi, stili o culture sotto le mentite spoglie della neutralità. In casi estremi, questi codici possono persino legittimare le molestie, insinuando che l'abbigliamento di una ragazza "spieghi" le osservazioni o le aggressioni che subisce. L'aspetto fisico ha quindi la precedenza sulle idee e spesso sono le ragazze a pagarne le conseguenze.

Verso regole più giuste ed egualitarie

Affinché un dress code sia veramente equo, deve:

si applicano in egual misura alle donne e agli uomini (altri generi);

limitarsi a requisiti oggettivi chiaramente definiti di sicurezza, igiene o immagine professionale;

evitare termini vaghi o moralizzanti che prendono di mira principalmente le ragazze;

rispettare le identità di genere, le culture e le credenze religiose.

In breve, piuttosto che controllare il corpo delle donne, scuole e aziende trarrebbero beneficio dall'educarle al rispetto, alla non violenza e all'uguaglianza. Offrire una libertà di abbigliamento chiara e condivisa permette a tutti di esprimersi sentendosi rispettati. La moda non dovrebbe mai essere uno strumento di controllo, ma un mezzo per affermare il proprio stile e la propria autostima.