Considerata "troppo femminista", questa affermazione sulla "donna ideale" sta suscitando polemiche.

Una dichiarazione virale di un'utente di Internet su X (ex Twitter) che contrappone le aspettative degli uomini sulla "donna ideale" alla loro "mediocrità" sta infiammando i dibattiti, dividendo gli utenti di Internet tra sostenitori femministi e critici conservatori.

La battuta finale che divide

All'inizio di gennaio 2026, un'utente di Internet ha scritto: "Gli uomini sognano una donna che sembri una modella dopo il parto, che, nonostante le faccende domestiche e i figli, rimanga sempre bella, divida le spese equamente e si sottometta, ma tutto ciò che possono offrirle è questa casa squallida. Se sei la donna ideale per gli uomini, la tua vita sarà sempre un inferno!". Questo thread, accompagnato da un'immagine satirica di una moglie "perfetta", ha raccolto migliaia di "Mi piace" e retweet in 24 ore.

Questo è tutto ciò che gli uomini vogliono, tra l'altro pic.twitter.com/SKbna6axtm — Steve (@Loverism__) 8 gennaio 2026

Accordi massicci: la "cameriera-top model"

Nei commenti, il sostegno arriva a dirotto: "Chiedete loro cos'è una brava moglie e vi descriveranno una modella che si comporta come una serva", scherza un'iscritta, mentre un'altra aggiunge: "Vogliono una donna tradizionale che paghi metà delle bollette e che assomigli a Margot Robbie dopo il cesareo". Le donne condividono le loro frustrazioni quotidiane, denunciando l'ipocrisia di aspettative sovrumane – "corpo perfetto", dedizione totale, indipendenza finanziaria – senza reciprocità emotiva o materiale.

Contrattacchi: "troppo femminista"

I critici, tuttavia, contrattaccano: "Troppo femminista, gli uomini vogliono solo una partner equilibrata, non una vittima perpetua", ribatte un utente, accusando il post su X (ex Twitter) di alimentare la divisione di genere. Altri minimizzano: "Se cercate un principe, siate onesti con i vostri standard. È una situazione due per uno". Questa polarizzazione riflette le tensioni attuali: da un lato, la critica alle norme patriarcali; dall'altro, un rifiuto percepito come anti-maschile.

Questo scontro virale mette a nudo profonde divisioni: le donne aspirano a una vera uguaglianza, mentre alcuni uomini difendono un ideale ibrido: economicamente subordinati e sempre disponibili. Al di là degli insulti, il post solleva la domanda: esiste una "donna ideale" senza compromessi reciproci? In questa guerra di parole, la verità sembra risiedere da qualche parte nel mezzo, lontano dagli estremi.