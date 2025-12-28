Private della scuola, le ragazze afghane sfidano il divieto di imparare

Da quando i talebani hanno preso il potere nel 2021, le ragazze afghane sono state massicciamente escluse dalla scuola. Private dell'accesso all'istruzione secondaria e superiore, milioni di giovani donne si ritrovano senza prospettive educative. Di fronte a questo divieto, alcune resistono attraverso la didattica a distanza o lezioni clandestine, nonostante i rischi e gli ostacoli.

Una generazione privata della scuola

L'Afghanistan è attualmente l'unico Paese al mondo in cui alle ragazze è proibito frequentare la scuola oltre il livello primario. Studentesse di appena 12 anni sono costrette ad abbandonare la scuola. Secondo l'UNESCO , oltre 2,2 milioni di ragazze sono interessate da questa misura. Questa regressione cancella i progressi compiuti in ambito educativo tra il 2001 e il 2021.

Questa esclusione ha gravi conseguenze: isolamento, matrimoni precoci, dipendenza economica e perdita di autonomia. Le adolescenti sono costrette a rimanere a casa, spesso ridotte a compiti domestici. Il diritto fondamentale all'istruzione viene negato, infrangendo le speranze di un'intera generazione.

L'apprendimento online come rifugio

Di fronte a questa realtà, si stanno sviluppando reti clandestine di apprendimento a distanza. Le donne afghane rifugiate all'estero, in particolare in Francia e Canada, organizzano corsi virtuali di programmazione, lingue e storia. Gli studenti si collegano usando pseudonimi, con le telecamere spente, nel costante timore di essere identificati.

L'accesso a internet limitato e inaffidabile in molte aree complica ulteriormente questo processo di apprendimento. Eppure, questi corsi offrono un'ancora di salvezza a coloro che si rifiutano di rinunciare ai propri sogni. Come sottolinea un insegnante citato da Courrier International , " è una forma di resistenza silenziosa".

Lezioni clandestine in loco

Nel frattempo, alcune ONG come Femaid organizzano lezioni in presenza in luoghi segreti. L'organizzazione fornisce istruzione secondaria a ragazze dagli 11 ai 18 anni. Gli insegnanti, spesso in pericolo, insegnano in case private o in luoghi nascosti.

Queste iniziative consentono a qualche centinaio di studenti di proseguire gli studi, ma restano limitate. Il rischio di arresto è costante, sia per gli insegnanti che per gli studenti. Eppure, questi corsi offrono struttura, speranza e dignità a chi vi partecipa.

Una lotta globale per il diritto all'istruzione

L'UNESCO, l'UNICEF e altre organizzazioni internazionali condannano questa esclusione e chiedono il sostegno alle iniziative locali. Per loro, non si tratta solo di istruzione, ma di diritti umani fondamentali. L'accesso alla conoscenza è essenziale per l'autonomia, la salute e lo sviluppo economico delle società.

Anche i media educativi stanno contribuendo a questo sforzo trasmettendo contenuti educativi pensati appositamente per le giovani donne afghane. Tuttavia, queste alternative non sostituiscono un accesso equo e sicuro all'istruzione per tutti.

Resistere attraverso la conoscenza

In un Paese dove studiare può essere un atto di ribellione , migliaia di ragazze continuano a studiare in segreto in Afghanistan. Tra corsi online e scuole clandestine, incarnano una resistenza silenziosa ma determinata. Queste iniziative, seppur fragili, ci ricordano che nessuna oppressione può estinguere completamente la sete di conoscenza.

Senza un sostegno costante a queste alternative, un'intera generazione rischia di crescere nell'ombra, privata del proprio futuro. L'istruzione non è un lusso: è un diritto fondamentale che merita di essere difeso, ovunque e per tutti.