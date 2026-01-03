Search here...

"Gli uomini vogliono una donna che resti a casa": le parole di questa streamer stanno scatenando polemiche

Femminismo
Léa Michel
@pokimanelol/Instagram

Asmongold, uno streamer molto popolare noto come "Zack Asmongold", ha recentemente scatenato un acceso dibattito online spiegando, a suo parere, "perché star dello streaming come Cinna e Pokimane rimangono single".

Contesto: una reazione alla "solitudine degli streamer"

In una recente diretta streaming, Asmongold ha risposto alle lamentele delle streamer sulla loro vita sentimentale. La sua affermazione provocatoria – "Gli uomini vogliono una donna che stia a casa, si prenda cura dei bambini e cucini" – ha immediatamente scatenato l'indignazione. Trasmessa in diretta, ha profondamente diviso la comunità dei videogiocatori e ben oltre. Secondo lui, queste influencer indipendenti e orientate alla carriera non corrispondono alle aspettative tradizionali di molti uomini, che descrive come "attaccati a un modello di femminilità incentrato sulla casa, la famiglia e i lavori domestici".

Ampiamente condiviso su TikTok e X (ex Twitter), il video ha totalizzato milioni di visualizzazioni in pochi giorni, scatenando indignazione, dibattito e forti reazioni. Molti lo hanno denunciato come una visione retrograda, sessista e misogina, sottolineando che nel 2025, ridurre il valore o la desiderabilità di una donna al suo ruolo domestico non è solo obsoleto, ma profondamente problematico.

Certo, ci sono ancora uomini che la pensano così, ma normalizzare o presentare questa visione come un'aspettativa maschile maggioritaria equivale a confinare le donne a un ruolo che non corrisponde né all'evoluzione della società né alle aspirazioni di milioni di loro. Una donna non è "fatta" per prendersi cura della casa: può essere indipendente, ambiziosa, orientata alla carriera, creatrice di contenuti, madre, oppure no – o tutte queste cose insieme – a seconda delle sue scelte.

Due schieramenti si scontrano: tradizione contro modernità

La dichiarazione ha dato il via a un acceso dibattito:

  • Chi sostiene l'approccio "tradizionale" è d'accordo: molti uomini sostengono che la società moderna abbia perso i valori familiari stabili. "Gli uomini vogliono una compagna che dia priorità alla casa, non una rivale professionale", si legge in un commento.
  • Oppositori: altri denunciano una visione sessista e retrograda. "È pura misoginia: ridurre le donne a casalinghe", ribattono. Un tweet virale riassume il tutto: "Preferisco morire da sola che fare la casalinga".

Su X (ex Twitter) e Reddit, le discussioni sono accese e si oppongono all'indipendenza femminile e ai ruoli di genere percepiti come naturali da alcuni.

Pokimane, un bersaglio frequente di critiche misogine

Fin dal suo debutto sulle piattaforme di streaming, Pokimane – il cui vero nome è Imane Anys – ha dovuto affrontare una raffica costante di critiche sessiste. Figura di spicco su Twitch e YouTube, incarna il successo femminile in un mondo ancora largamente dominato dagli uomini. Questa visibilità è purtroppo regolarmente accompagnata da attacchi misogini, che vanno dai commenti sul suo aspetto a ingiustificate critiche sulle sue capacità.

Lungi dallo scoraggiarsi, Pokimane ha imparato a gestire questi attacchi ricorrenti con resilienza, denunciando pubblicamente il sessismo dilagante e chiedendo una migliore moderazione online. La sua esperienza illustra gli ostacoli specifici che le donne creatrici di contenuti devono affrontare e sottolinea la necessità di un profondo cambiamento nella cultura digitale.

Lo streamer Asmongold, noto per le sue opinioni conservatrici e le sue critiche, non usa filtri. Questo commento è coerente con le sue ricorrenti analisi della "solitudine maschile" e delle dinamiche di genere su Twitch.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
In Etiopia, queste skater sfidano il patriarcato e infrangono le tradizioni.

