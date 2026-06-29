Dopo i 45 anni, perché il corpo femminile è ancora un argomento così scottante?

Rughe, capelli grigi, stile di abbigliamento, chirurgia estetica… dai 45 anni in poi, il corpo femminile sembra diventare un argomento di discussione costante. Eppure, l'invecchiamento è un processo naturale che riguarda tutti. Perché, dunque, le donne continuano a essere così costantemente sotto esame, giudicate e commentate?

Questi standard, purtroppo, non sono nuovi.

Il modo in cui le donne vengono percepite con l'avanzare dell'età non è certo una novità. Già nel 1972, la saggista americana Susan Sontag teorizzò il "doppio standard dell'invecchiamento": l'idea che la società giudichi le donne molto più severamente degli uomini con l'avanzare dell'età. Gli uomini, invece, vengono spesso apprezzati con l'età, associati ad "esperienza", "carisma" o "maturità". Le donne, al contrario, sono ancora troppo spesso giudicate principalmente in base al loro aspetto. Il risultato? I segni dell'invecchiamento vengono percepiti come un difetto da correggere, quando dovrebbero essere considerati semplicemente una normale fase della vita.

La trappola delle ingiunzioni contraddittorie

La cosa più frustrante è che sembra impossibile "fare le cose per bene". Lasci che le rughe siano visibili? Vieni accusata di "lasciarti andare". Scegli trattamenti estetici o interventi chirurgici? Vieni accusata di "cercare di sembrare più giovane". La stessa logica si applica all'abbigliamento: dovresti vestirti in modo "appropriato all'età" senza essere giudicata "troppo classica"... o "troppo moderna". Queste continue critiche intrappolano le donne in un circolo vizioso di aspettative contraddittorie, dove ogni scelta diventa un pretesto per essere commentata.

Invisibili... ma sempre osservati

Molte donne affermano che dopo i 45 o 50 anni si sentono meno rappresentate nei media o meno valorizzate in certi contesti. Eppure, il loro aspetto fisico continua a essere analizzato nei minimi dettagli. Questo paradosso dimostra quanto l'aspetto delle donne rimanga al centro dell'attenzione. Come se il corpo femminile restasse oggetto di interesse pubblico, a prescindere dall'età. Ma il corpo di una donna non è oggetto di discussione. Non più di quello di chiunque altro.

Le mentalità stanno cambiando

Fortunatamente, le cose stanno gradualmente cambiando. Sempre più donne rivendicano il diritto di invecchiare a modo loro, senza doversi conformare alle aspettative altrui. Il dibattito sulla menopausa si sta aprendo, il movimento per la body positivity affronta sempre più le problematiche legate all'età e le rappresentazioni stanno diventando più diversificate. Invecchiare non significa diventare "invisibili" o "superate". A 45, 50, 60 anni o più, ogni donna rimane libera di essere se stessa, di indossare ciò che le piace, di mostrare con orgoglio i suoi capelli grigi, di tingerli, di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica... o meno.

In definitiva, se il corpo delle donne dopo i 45 anni continua a suscitare tanti commenti, è a causa di norme sessiste e discriminatorie basate sull'età che continuano a dettare come dovrebbero essere o apparire. È ora di ribadire una verità fondamentale: nessuno dovrebbe dover giustificare il proprio aspetto, la propria età o le proprie scelte. Ogni donna merita di vivere liberamente con il proprio corpo, senza essere ridotta al suo aspetto fisico o soggetta al giudizio altrui. Perché, alla fine, l'unica opinione che conta è la sua.