"Non ti umilierò davanti agli uomini": rivela le 5 cose che si rifiuta di fare in quanto donna

Su Instagram, la content creator Chloé (@thegingerchloe) ha scatenato un'ondata di reazioni con un video tanto semplice quanto efficace: 5 comportamenti che si rifiuta di adottare nei confronti delle altre donne. Dietro questa lista si cela un messaggio chiaro: basta con la competizione costante e concentriamoci sul sostegno reciproco. Un messaggio che risuona in un'intera generazione stanca di giudizi e paragoni.

Sorellanza, in termini pratici

La sorellanza non è solo un "concetto militante riservato ai dibattiti femministi". Sui social media sta diventando un vero e proprio "stile di vita". E invece di grandi dichiarazioni teoriche, alcune creatrici di contenuti preferiscono ora parlare di azioni concrete e quotidiane. Ed è esattamente ciò che ha fatto Chloé nel suo Reel virale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloé Bidault 🧚🏼‍♀️✨ (@thegingerchloe)

1. Basta con le critiche sull'aspetto fisico

Il suo primo impegno: non attaccare mai l'aspetto di un'altra donna. Per lei, è impossibile giudicare un corpo senza conoscerne la storia, la salute o le ferite invisibili. È un modo per ricordare a tutti che nessuna forma del corpo merita di essere commentata o umiliata, soprattutto in una società ancora ossessionata dagli standard fisici.

2. Rifiutarsi di attribuire tutta la colpa a una donna

Seconda regola: non addossare tutta la colpa dell'infedeltà a una donna. Quando un uomo tradisce la sua compagna, Chloé si rifiuta di fare dell'"altra donna" il perfetto capro espiatorio. Si tratta di un riflesso sociale diffuso che spesso scagiona l'uomo che, di fatto, ha tradito il suo impegno.

3. La maternità non è una questione pubblica

Affronta anche un tema particolarmente delicato: la maternità. Avere figli, non desiderarli, avere difficoltà a concepire… sono tutte realtà intime che non dovrebbero mai diventare oggetto di interrogatorio pubblico. Chloé spiega di preferire evitare domande indiscrete, consapevole del dolore che alcune donne possono sopportare in silenzio.

4. Basta umiliare una donna per compiacerla

Un altro punto chiave del suo video è il suo categorico rifiuto di denigrare un'altra donna per ottenere l'approvazione maschile. Chloé (@thegingerchloe) critica in particolare quei comportamenti in cui alcune donne cercano di distinguersi umiliando le altre per apparire "diverse" o più attraenti agli occhi degli uomini. Questo atteggiamento è stato ampiamente denunciato sui social media negli ultimi anni.

5. Celebra il successo invece di esserne geloso.

Infine, afferma di voler celebrare l'ambizione e il successo delle altre donne, piuttosto che invidiarle. Successo professionale, indipendenza finanziaria, progetti personali: per Chloé (@thegingerchloe), vedere una donna avere successo dovrebbe essere fonte di ispirazione collettiva, non una minaccia.

Un video che parla a molte donne

I commenti al suo post si sono moltiplicati. Molti utenti di internet raccontano di aver già ricevuto commenti simili o ammettono di aver talvolta partecipato involontariamente a questi meccanismi di giudizio. Questo successo dimostra soprattutto quanto questi messaggi siano ancora attuali.

Con questa lista, Chloé (@thegingerchloe) trasforma la sorellanza in qualcosa di concreto e accessibile. Non c'è bisogno di "grandi slogan": a volte, sostenere altre donne inizia semplicemente rifiutando critiche facili, umiliazioni o paragoni tossici.