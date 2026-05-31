Il dibattito sui peli corporei femminili si è riacceso a causa di una scena eliminata con Margot Robbie.

Femminismo
Léa Michel
Extrait du film « Les Hauts de Hurlevent » (titre original en anglais : Wuthering Heights)

La peluria corporea femminile (purtroppo) continua a essere un argomento scottante. Una recente dichiarazione della regista, attrice e scrittrice britannica Emerald Fennell ha riacceso un dibattito ricorrente sugli standard di bellezza e sulla rappresentazione del corpo femminile nel cinema. La causa: una scena poi tagliata dal suo adattamento di "Cime tempestose", in cui il personaggio interpretato dall'attrice australiana Margot Robbie appariva con le ascelle non depilate.

Una scena eliminata che fa discutere

In questo nuovo adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë, Margot Robbie interpreta Cathy Earnshaw al fianco dell'attore australiano Jacob Elordi. In un'intervista al Guardian , la regista Emerald Fennell ha espresso rammarico per la rimozione di una scena che considerava importante. Questa scena faceva riferimento a un semplice fatto storico: nel XIX secolo, le donne non disponevano delle pratiche di depilazione che conosciamo oggi. Per la regista, mostrare i peli naturali della sua eroina contribuiva alla coerenza e alla credibilità del personaggio.

L'autenticità del corpo al centro della questione

Questo passaggio era così importante per Emerald Fennell perché andava ben oltre l'estetica. Secondo lei, si trattava principalmente di ritrarre realisticamente una donna del suo tempo, senza proiettare su di lei gli standard di bellezza contemporanei.

Questa affermazione mette in luce un dibattito che riemerge regolarmente nel mondo del cinema e della moda: quale spazio dovrebbe essere riservato ai corpi naturali sullo schermo? Tra esigenze visive, norme culturali e ricerca di autenticità, la questione continua a essere controversa. Ancora oggi, la peluria corporea femminile rimane un argomento delicato, nonostante molte donne si battano per un approccio più libero e personale al proprio aspetto.

Un successo di pubblico nonostante le recensioni contrastanti.

Al di là delle controversie, "Cime tempestose" rappresenta una pietra miliare nella carriera di Emerald Fennell. Con quasi 242 milioni di dollari di incassi al botteghino mondiale a fronte di un budget stimato di 80 milioni di dollari, il film si è affermato come il suo progetto più ambizioso fino ad oggi. Disponibile in streaming dal 3 maggio 2026, il lungometraggio ha rapidamente raggiunto la vetta delle classifiche negli Stati Uniti. Mentre la critica si è divisa su questa rivisitazione del classico della letteratura, il pubblico l'ha accolta con entusiasmo.

Condividendo il suo rammarico per la realizzazione del film, Emerald Fennell ci ricorda che le rappresentazioni del corpo femminile continuano a suscitare forti reazioni. Dietro una singola scena eliminata si cela una riflessione più ampia sulle norme estetiche, l'accettazione di sé e la diversità corporea. È un'ulteriore prova che, anche nel 2026, la questione della naturalezza sullo schermo rimane un "argomento delicato".

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
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