"Troppo grassa": criticata per le sue curve, questa modella curvy riaccende il dibattito sulla grassofobia

Il corpo delle donne continua a essere oggetto di commenti, analisi e giudizi, anche quando si tratta di icone della moda internazionale. La recente ondata di critiche rivolta ad Ashley Graham lo dimostra: nonostante i progressi del movimento body positivity, la grassofobia rimane profondamente radicata nelle nostre menti.

Ashley Graham, pioniera di una moda più inclusiva

Per oltre un decennio, Ashley Graham si è affermata come uno dei volti più rappresentativi della diversità corporea nella moda. Nel 2016, ha fatto la storia diventando la prima modella plus-size ad apparire sulla copertina del numero di Sports Illustrated Swimsuit Issue. Un simbolo potente in un settore a lungo dominato da figure ultra-sottili.

Sulle passerelle, durante le settimane della moda e sul red carpet, sostiene un'idea semplice ma potente: tutte le tipologie di corpo hanno il loro posto. Figure sinuose, fianchi generosi, pancia definita, braccia arrotondate: nulla dovrebbe essere nascosto o corretto. Il suo messaggio è chiaro: la bellezza non è una questione di taglia, ma di presenza. E nel corso degli anni, ha parlato ampiamente di accettazione di sé, della pressione a conformarsi agli standard di bellezza e della necessità di rappresentare la diversità dei corpi. Una voce impegnata in un mondo in cui l'immagine regna ancora sovrana.

Una valanga di commenti sul suo fisico

Di recente, le foto della modella hanno scatenato un'ondata di reazioni sui social media. Alcuni utenti di internet l'hanno definita "curva eccessiva", mentre altri hanno ridicolizzato alcune parti del suo corpo.

Questo tipo di commento rientra nella categoria del cosiddetto fat shaming: presa in giro o discriminazione basata sul peso. Questo fenomeno è documentato da numerosi studi di scienze sociali, che dimostrano come le persone percepite come "sovrappeso" siano più esposte al giudizio pubblico, in particolare le donne.

Tuttavia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stigma legato al peso può avere conseguenze psicologiche significative: ansia, depressione e calo dell'autostima. Il problema, quindi, non si limita a qualche commento inappropriato. Riguarda la salute mentale e il rispetto fondamentale per gli individui.

Grassofobia persistente nella moda

Sebbene la diversità corporea stia certamente facendo progressi in alcune campagne pubblicitarie e su alcune passerelle, gli standard dominanti rimangono forti. Negli ultimi anni, diversi osservatori hanno notato una marcata recrudescenza della magrezza estrema in alcuni ambiti della moda, alimentata da tendenze estetiche e dibattiti sui trattamenti dimagranti.

In questo contesto, la visibilità di Ashley Graham assume una dimensione particolare. Incarna un'alternativa alle norme restrittive e ci ricorda che corpi curvy, scolpiti, voluttuosi o possenti non sono una "tendenza", ma una realtà. Anche altre figure del mondo della moda, come Laetitia Casta, hanno parlato dell'evoluzione degli standard e della pressione esercitata sulle modelle nel corso dei decenni. La moda cambia, ma le esigenze rimangono.

Quando le critiche arrivano anche dalle donne

Un elemento sorprendente di questa puntata: alcuni commenti negativi provenivano da altre donne. Questa osservazione solleva interrogativi: gli standard di magrezza sono così radicati da alimentare a volte paragoni e rivalità, a scapito della solidarietà? La grassofobia non è opera solo di individui malintenzionati. È radicata in un sistema culturale che valorizza certe forme del corpo e ne rende invisibili altre. Decostruire questi sistemi richiede tempo, consapevolezza e una vera volontà collettiva.

Un dibattito che va oltre i podi

Il problema non riguarda solo la moda. In molti paesi, le organizzazioni denunciano la discriminazione basata sul peso nel lavoro, nell'assistenza sanitaria e nei media. Uno studio del 2019 pubblicato su The Lancet Public Health ha evidenziato che "lo stigma legato al peso può danneggiare la salute generale, indipendentemente dall'indice di massa corporea". I ricercatori hanno sollecitato una distinzione tra "salute pubblica e giudizio morale".

In definitiva, continuando a posare, sfilare e parlare, Ashley Graham ci ricorda che nessuna forma del corpo dovrebbe essere oggetto di scherno. Il suo corpo non è oggetto di dibattito pubblico: è il suo. Mentre gli standard si evolvono, le reazioni provocate dalle cosiddette figure "non standard" dimostrano che c'è ancora molta strada da fare. Ogni affermazione, ogni rappresentazione assertiva, contribuisce quindi ad ampliare lo spazio. E a rafforzare una verità fondamentale: il tuo corpo, in tutta la sua unicità, merita rispetto e visibilità.