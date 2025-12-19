Il fenomeno "kidult" è in piena espansione: una moda passeggera o una vera e propria esigenza generazionale?

Peluche, Lego, cartoni animati e videogiochi non sono più solo per bambini. Un numero crescente di adulti, noti come "kidults", ammette apertamente il proprio attaccamento a questi oggetti regressivi. Si tratta di una tendenza passeggera o del sintomo di un più profondo disagio generazionale?

Una tendenza culturale in rapida espansione

Il termine "kidulte", composto da "kid" (bambino) e "adulto", si riferisce agli adulti che continuano a consumare prodotti tradizionalmente associati all'infanzia. Tra questi rientrano statuette da collezione, videogiochi retrò, libri da colorare, abbigliamento con personaggi dei cartoni animati e convention di cultura pop (come il Comic Con o il Japan Expo).

Lungi dall'essere marginale, il fenomeno è cresciuto in modo significativo. Nel 2023, secondo uno studio della società britannica Mintel , il 27% degli adulti di età compresa tra 25 e 44 anni ha dichiarato di acquistare giocattoli per sé. Questa cifra è in costante aumento dal 2019. I marchi lo hanno capito chiaramente: Lego, ad esempio, ha lanciato gamme premium specificamente progettate per gli adulti, che fondono nostalgia e raffinatezza.

Una risposta alle incertezze dell'età adulta?

Dietro questa tendenza si cela una dinamica più profonda. Il fenomeno "kidult" è principalmente una strategia di adattamento a una società percepita come fonte di ansia. Crisi economiche, ambientali e politiche... per molti trentenni e quarantenni, il mondo degli adulti fa rima con precarietà e instabilità. Il ritorno al mondo dell'infanzia offre quindi un rifugio.

Questo permette di riconnettersi con ricordi confortanti, di ritrovare un senso di controllo e leggerezza in una quotidianità che a volte può sembrare pesante. Come spiega la sociologa francese Cécile Van de Velde, esperta di giovani europei, "la transizione all'età adulta è diventata un processo lungo, incerto e spesso frammentato. In questo contesto, alcuni punti di riferimento dell'infanzia fungono da punti di riferimento".

Tra consumismo e costruzione dell'identità

Alcuni critici lo vedono come un'estensione della società dei consumi, dove tutto è mercificato, persino la nostalgia. Per loro, il fenomeno dei kidult viene sfruttato dai marchi come strumento di marketing. In effetti, i prodotti mirati – spesso costosi – sono più orientati al collezionismo che all'uso quotidiano e talvolta contribuiscono a un'immagine autopromozionale sui social media.

Questa interpretazione, tuttavia, trascura un aspetto importante: per molti kidultes, questi oggetti non sono solo un capriccio o una tendenza da postare su Instagram. Incarnano una parte della loro identità. Diventano veicoli di espressione personale, di connessione sociale e talvolta persino di resilienza psicologica. In questo senso, essere un kidult può anche essere un atto di riappropriazione culturale.

Una rinnovata visione della maturità

Il fenomeno "kidult" solleva anche interrogativi sul nostro rapporto con la maturità. Per molto tempo, diventare adulti ha significato abbandonare i passatempi "infantili". Tuttavia, questo confine si sta assottigliando. Essere adulti nel 2025 non significa più necessariamente avere uno stile di vita standardizzato basato su matrimonio, figli e sicurezza lavorativa. Questi nuovi adulti rivendicano il diritto di scegliere la propria strada e di inventare altre forme di equilibrio.

In questo contesto, apprezzare i Pokémon o costruire un modellino di Star Wars non sarebbe più visto come una regressione, ma piuttosto come un'espressione di libertà di espressione e di gusto. Questo cambiamento è ulteriormente rafforzato da personaggi pubblici che abbracciano pienamente la loro "infanzia". Artisti, atleti e creatori di contenuti non esitano più a mostrare le loro passioni geek o infantili, contribuendo così alla legittimazione di questa cultura nella sfera pubblica.

Un fenomeno generazionale destinato a durare?

Sebbene sia difficile prevedere il futuro di questo fenomeno, alcuni segnali suggeriscono che sia più strutturale che ciclico. Da un lato, le nuove generazioni crescono con una cultura pop pervasiva e disinibita. Dall'altro, le crisi successive rendono più persistente il bisogno di comfort e spensieratezza.

I Kidult non sono quindi semplicemente adulti che si rifiutano di crescere. Al contrario, potrebbero essere adulti che cercano di ridefinire il significato di "crescere" in un mondo che cambia. Un mondo in cui la cura di sé implica anche il diritto alla leggerezza, al gioco e all'immaginazione.

In breve, il fenomeno kidult va ben oltre una moda passeggera. Rivela una ricerca di significato, appartenenza ed espressione individuale in un mondo spesso incerto. Lungi dal rappresentare una fuga dalla realtà, può anche essere visto come un nuovo modo di vivere l'età adulta, con i suoi codici e la sua sensibilità.