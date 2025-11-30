Queste 5 lauree costose... che (quasi) ripagano

Contrariamente a quanto si pensa, alcuni titoli di studio universitari rappresentano un investimento molto elevato, senza garantire un ritorno economico corrispondente. Secondo dati recenti della Federal Reserve Bank di New York , settori come l'istruzione, il lavoro sociale e le arti comportano in realtà i redditi mediani più bassi dopo cinque anni di esperienza lavorativa.

Le lauree meno pagate dopo l'università

Tra i titoli di studio universitari che, secondo i dati recenti della Federal Reserve Bank di New York, garantiscono i rendimenti finanziari più bassi dopo 5 anni di impiego, ci sono:

“Lingue straniere” con uno stipendio medio di circa 40.000 dollari all’anno (34.500 € = 2.875 € al mese). "Scienze sociali generali" con circa $ 41.000 (€ 35.320 = € 2.943,33 al mese) “Arti performative” a poco più di $ 41.900 (€ 36.170 = € 3.014 al mese). "Antropologia" e "Educazione della prima infanzia" con una cifra di circa 42.000 dollari (36.240 € = 3.020 € al mese ).

È importante mettere queste cifre in prospettiva: sebbene questi campi di studio portino effettivamente ai redditi mediani più bassi dopo cinque anni, secondo la Federal Reserve Bank di New York, uno stipendio di 2.875 euro al mese per un laureato in "Lingue Straniere", ad esempio, è comunque superiore a quello di molte persone. Tutto è relativo, quindi, e queste lauree possono offrire altri vantaggi, come la soddisfazione lavorativa, la creatività o diverse prospettive di carriera.

Un'inflazione di titoli di studio che ne diluisce il valore sul mercato

Questo fenomeno, secondo la Federal Reserve Bank di New York, è spiegato dall'espansione dell'istruzione superiore e dall'offerta di programmi di formazione che supera la domanda di posti di lavoro qualificati. Allo stesso tempo, le tasse universitarie stanno aumentando notevolmente, in particolare negli Stati Uniti, dove il debito studentesco per un master si aggira in media sui 50.000 dollari (43.000 euro), un costo elevato che non sempre è compensato da stipendi più elevati.

I settori tecnici continuano a primeggiare negli stipendi

Al contrario, le lauree STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) aprono costantemente la strada a carriere più redditizie, grazie alla forte domanda nei settori tecnologico e finanziario. Questa realtà, secondo la Federal Reserve Bank di New York, incoraggia a riflettere sulle scelte formative in relazione al ritorno atteso sull'investimento.

In sintesi, questi dati evidenziano l'importanza di scegliere il proprio percorso professionale non solo in base alla passione, ma anche tenendo conto delle realtà economiche del mercato del lavoro.