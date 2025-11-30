Vive su una nave da crociera tutto l'anno: a 77 anni, mostra ciò che non ti dicono mai

A 77 anni, Sharon Lane ha rinunciato a tutto per stabilirsi definitivamente a bordo dell'Odyssey Villa Vie Residences, una nave da crociera che offre sistemazioni all-inclusive durante i suoi viaggi intorno al mondo. Condivide con franchezza cosa comporta questa vita, incluso l'unico vero inconveniente che ha incontrato.
Una pensione da sogno sugli oceani
A bordo di questa nave, che esplora 425 destinazioni in 147 paesi in 3 anni e mezzo, Sharon gode di un ambiente unico con alloggi permanenti, pasti 24 ore su 24, assistenza medica e una varietà di attività. Questa opzione di residenza a bordo, disponibile a un prezzo che diminuisce con l'età, le permette di viaggiare senza i vincoli degli aeroporti e di vivere una pensione attiva e indipendente.
Guarda questo post su Instagram
L'altra faccia della medaglia
Sebbene questa vita possa sembrare idilliaca, Sharon confessa un dettaglio che potrebbe sembrare banale ma che la infastidisce molto: non potersi alzare per andare a prendere uno spuntino o riscaldare un pasto come farebbe a casa. Questo vincolo invisibile evidenzia gli adattamenti necessari per vivere appieno su una barca, pur con tutti i servizi offerti.
Guarda questo post su Instagram
Oltre gli inconvenienti, un'esperienza arricchente
Il piacere di scoprire l'Europa, i Caraibi, il Giappone e, presto, il Sudafrica, supera di gran lunga il fascino. Sharon spiega che apprezza la sensazione unica di avere una casa in continuo movimento, che dà un nuovo senso alla sua pensione, combinando scoperta, comfort e una comunità galleggiante.
Vivere tutto l'anno su una nave da crociera non è una scelta comune, ma per Sharon Lane promette una pensione straordinaria. Tra meraviglie quotidiane, incontri arricchenti e comfort garantito, dimostra che l'età non è un ostacolo all'avventura. Sharon dimostra che osare uscire dai sentieri battuti può trasformare la vita in un'esperienza indimenticabile, anche a 77 anni.