LGBTfobia: perché i social media sono diventati un problema così grave

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia , la transfobia e la bifobia, che si celebra il 17 maggio, è opportuno esaminare i social media, diventati uno spazio centrale di socializzazione ed espressione. Se da un lato promuovono la visibilità e lo scambio, dall'altro possono anche amplificare forme di discriminazione.

Uno spazio di libertà che è diventato ambivalente

I social media svolgono ormai un ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Ci permettono di rimanere informati, condividere esperienze e costruire comunità. Per molte persone LGBTQIA+, rappresentano uno spazio importante per la visibilità, il supporto e l'affermazione di sé. Questo spazio può essere vissuto come un'estensione positiva della vita sociale, dove tutti possono trovare punti di riferimento e scambi di supporto.

Tuttavia, questa libertà di espressione comporta anche una maggiore esposizione alla retorica omofoba . Le piattaforme digitali, data la loro accessibilità, diventano talvolta terreno fertile per commenti discriminatori o comportamenti ostili. Nel 2025, in Francia sono stati registrati quasi 4.900 reati omofobi o transfobici .

Il problema risiede nell'anonimato e nella velocità degli scambi.

Uno dei fattori che facilita la diffusione dell'omofobia online è l'anonimato. Dietro uno schermo, alcuni utenti si sentono meno responsabili delle proprie parole e possono adottare comportamenti che non avrebbero nella vita reale. Questo può portare a insulti, molestie o derisioni rivolte all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

A tutto ciò si aggiunge la velocità con cui i contenuti si diffondono. Un post può diventare virale in brevissimo tempo, amplificandone enormemente l'impatto. Anche quando vengono cancellati, alcuni messaggi lasciano una traccia duratura, soprattutto a livello psicologico. Questa dinamica rende la lotta contro i contenuti d'odio particolarmente complessa e richiede una vigilanza costante.

#17Maggio #LGBTfobia 🏳️‍🌈| La violenza omofoba e transfobica è punibile per legge: fino a 45.000 euro di multa e 3 anni di carcere. 💻 Segnalazione: https://t.co/9WWYqthUEF 📞 Vittime/testimoni: 17, 112 o 114 🌈 Mobilitiamoci contro l'odio e la discriminazione. pic.twitter.com/7pUz2M8ewG — Prefetto delle Ardenne 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet08) 17 maggio 2026

Il ruolo degli algoritmi nella visibilità dei contenuti

Anche gli algoritmi dei social media giocano un ruolo significativo. Progettati per massimizzare l'engagement, a volte possono promuovere contenuti polarizzanti. Pur non essendo direttamente responsabili dell'incitamento all'odio, possono contribuire alla sua visibilità privilegiando contenuti che suscitano reazioni forti. Questa dinamica può creare ambienti digitali in cui la retorica estremista circola più facilmente rispetto a messaggi più sfumati o inclusivi, esacerbando così le tensioni esistenti.

Spazi che offrono anche supporto e visibilità

Nonostante questi aspetti negativi, i social media rimangono uno spazio importante per la solidarietà e la sensibilizzazione. Vi nascono numerose iniziative per combattere la LGBTfobia, condividere risorse e mettere in luce storie positive. Questi spazi permettono inoltre a molte persone LGBTQIA+ di trovare supporto e costruire un'immagine di sé più sicura. Contenuti positivi , testimonianze personali e campagne di prevenzione contribuiscono a cambiare gli atteggiamenti e a promuovere una cultura più inclusiva.

Questo 17 maggio ci ricorda che la lotta contro la LGBTfobia riguarda anche il mondo digitale. Garantire spazi online più rispettosi contribuisce a una società in cui tutti possano esistere pienamente, senza paura né esclusione.