Sostituire una festa di compleanno con un'escursione: l'idea sta prendendo piede.

È tradizione festeggiare un compleanno con una torta, circondata da festoni e regalini. Tuttavia, sempre più donne stanno sostituendo il tradizionale cappellino di cartone con scarponi da trekking e optando per spuntini in borracce riutilizzabili. Stanno uscendo dai sentieri battuti in ogni senso della parola e celebrando questo giorno speciale su percorsi più battuti. È un modo per reinventare la giornata e trasformarla in un momento di introspezione, lontano dagli hashtag e dalla folla anonima delle discoteche.

Un'escursione per un compleanno sulla vetta della felicità

Durante l'infanzia, i nostri compleanni erano semplicemente un piccolo ritrovo in giardino. Sorseggiavamo limonata fatta in casa tra una partita e l'altra di sedie musicali. Una volta raggiunta l'adolescenza, la cosa si fece più seria. I compleanni erano un'occasione per dimostrare il nostro valore agli amici e accrescere la nostra popolarità. A volte si trattava di un pigiama party con pettegolezzi, marshmallow e giochi di "obbligo o verità", altre volte assomigliava a una discoteca in grande stile nella sala del villaggio.

Ai tempi, non vedevamo l'ora di compiere 18 anni per poter brindare con qualcosa di diverso dal succo di mela frizzante e ballare sotto le sfere da discoteca. Ora, crescendo, desideriamo un compleanno più tranquillo, lontano dalle fotocamere dei cellulari e dalle storie costruite ad arte. Vogliamo trascorrere questo giorno simbolico godendoci un brunch, giocando a carte o dedicandoci alla ceramica in pace e tranquillità. La content creator @jasminmace propone un'altra opzione: immergersi nella natura. Mette da parte forchette e bicchieri e prende i suoi bastoni da passeggio. Il suo programma per questo compleanno? Usare i piedi, non per scatenarsi in pista e incendiare la pista da ballo, ma per percorrere chilometri di dislivello.

Ciò che alcuni potrebbero considerare un compito gravoso o un brutto rito di iniziazione, per altri è un momento di sospensione, un modo per riconnettersi con ciò che conta davvero e lasciare un'impressione duratura. L'obiettivo non è battere record o intraprendere questo viaggio vertiginoso per riempire un feed di Instagram, ma piuttosto creare nuovi ricordi, accogliere l'inaspettato e lasciarsi andare.

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Festeggiare in modo diverso, senza esagerare.

Con i loro colorati cappelli a punta appoggiati sulla testa come punto di riferimento, il gruppo di ragazze si incammina per una piacevole passeggiata. Ma soprattutto, condividono un'esperienza rilassante, il cinguettio degli uccelli che si mescola al suono dei campanacci. È una seduta di terapia che unisce risate e contemplazione. Nessuno cerca di rompere il silenzio o di turbare la calma circostante. Ognuna la accoglie serenamente, e c'è quasi qualcosa di solenne in tutto ciò. Il più piccolo dettaglio diventa uno spettacolo: una farfalla che si posa su un fiore, un rapace che plana nella luce del sole, una capra che galoppa attraverso i prati.

Ovviamente, l'idea non è quella di rimanere in silenzio fino a cena, se non forse per conservare il fiato. Del resto, tutti i piccoli episodi che scandiscono l'escursione diventeranno in seguito aneddoti memorabili, la storia dietro un "ti ricordi?". E questo rompe chiaramente con ciò che la società si aspetta da un compleanno come si deve. Nell'immaginario collettivo, un compleanno implica inevitabilmente gare di bevute, abiti eleganti e una serata in discoteca. Questa festa, presumibilmente una replica del film Project X, diventa quindi una grandiosa performance. Tuttavia, la parola "divertirsi" ha diverse definizioni e, a una certa età, non ha più lo stesso significato che aveva a 18 anni.

Perché divertirsi non significa necessariamente bere fino all'alba e cantare fino a perdere la voce. Perché una festa non deve essere sensazionale per essere indimenticabile. A volte, mangiare un panino fatto in casa con vista su cime scoscese e brindare con bottiglie d'acqua insieme agli amici è il modo migliore per festeggiare.

Il lusso di non pianificare nulla

Uno dei pregi di questo approccio sta nella sua assenza di pressione. Non c'è bisogno di prenotare un tavolo con sei settimane di anticipo, di trovare un abbigliamento degno di un articolo o di verificare che tutti siano disponibili contemporaneamente. Basta scegliere un percorso adatto al livello del gruppo, preparare qualche snack e partire.

Questa semplicità può persino trasformarsi in una forma di lusso. Per qualche ora, le notifiche restano in fondo alla borsa e il telefono viene usato più per immortalare un paesaggio che per documentare ogni minuto della giornata. Camminiamo, chiacchieriamo, scherziamo, a volte restiamo in silenzio. E nessuno guarda l'orologio per sapere a che ora passare all'attività successiva.

Fare escursionismo non sostituisce certo tutti i modi di festeggiare un compleanno . Alcuni potrebbero preferire ballare tutta la notte, altri cenare al loro ristorante preferito o riunire tutta la famiglia attorno a un grande tavolo. Forse la chiave sta proprio nello smettere di considerare un solo modo di festeggiare come la norma.

Dopotutto, non servono necessariamente i coriandoli per festeggiare l'occasione. A volte, un sentiero, uno zaino e qualche amico sono più che sufficienti per rendere questo nuovo anno un traguardo indimenticabile.