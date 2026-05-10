Giocando a tennis con abiti "stravaganti", questa content creator ha infiammato il web.

Società
Julia P.
@isidorapjv / Instagram

Su Instagram, la content creator Isidora (@isidorapjv) sta generando molto scalpore con i suoi video glamour e improbabili. Il suo concept: giocare a tennis indossando abiti eleganti e tacchi alti. Mentre alcuni utenti di internet adorano questo mondo ultra-estetico, altri lo considerano principalmente una trovata accuratamente studiata per creare clamore.

Video che fondono moda e sport

Nei suoi Reels (video su Instagram), Isidora palleggia con le palline da tennis indossando abiti di vario volume. Il contrasto tra il mondo dello sport e quello della moda cattura immediatamente l'attenzione. L'estetica dei suoi video a volte evoca campagne pubblicitarie di lusso o scene cinematografiche: tutto sembra studiato per creare un'atmosfera elegante e teatrale. È proprio questo mix inaspettato che ha permesso ai suoi contenuti di diventare virali sui social media.

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Gli utenti di Internet sono affascinati…

Sotto i suoi post, numerosi commenti ne lodano lo stile visivo. Alcuni utenti spiegano di guardare i suoi video "per l'atmosfera". Altri apprezzano il fatto che offra una prospettiva diversa sul tennis, più orientata alla moda, più artistica e meno focalizzata sulla prestazione atletica. Il suo stile inconfondibile le ha permesso di costruire una vera e propria identità visiva su Instagram. In un feed saturo di contenuti simili, i suoi video si distinguono immediatamente.

…e altri che sono molto più critici

Sebbene i suoi video abbiano generato numerose reazioni, sono tutt'altro che universalmente apprezzati. Molti utenti di internet considerano il concetto "ridicolo" o credono che si tratti principalmente di una strategia per attirare l'attenzione sui social media. Diversi commenti sottolineano anche l'inadeguatezza di questi abiti per giocare a tennis. Per alcuni, giocare su un campo da tennis con un abito da sera e i tacchi alti sembra più una questione di estetica che di sport in sé.

Altri critici si spingono oltre e mettono in discussione l'immagine veicolata da questo tipo di contenuti. Alcuni utenti di internet ritengono che questi video perpetuino l'idea che le donne debbano essere sempre impeccabilmente curate, anche durante l'attività fisica o nella vita di tutti i giorni. Questa visione è percepita da alcuni come riduttiva, soprattutto perché continua ad associare la "femminilità" a un aspetto costantemente "sofisticato".

Una discussione più ampia sui social media

Il successo dei video di Isidora dimostra anche come i social media trasformino determinate attività in veri e propri spettacoli visivi. Oggi, sport, moda e intrattenimento sono sempre più intrecciati nei contenuti virali. L'obiettivo non è necessariamente quello di rappresentare un'attività realistica, ma piuttosto di creare un'immagine d'impatto, esteticamente gradevole o sorprendente.

Questo spiega anche perché le reazioni siano così divergenti: alcuni lo considerano semplicemente un contenuto artistico e divertente, mentre altri vi leggono messaggi più simbolici sulle aspettative legate all'aspetto delle donne.

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In definitiva, i video di Isidora illustrano principalmente come un concetto visivo possa suscitare tanta ammirazione quanto dibattito sui social media.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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