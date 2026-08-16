Questo musicista dimostra che la disabilità non preclude la virtuosità o la presenza scenica.

La rinomata arpista francese Anja Linder è un esempio di diversità sul palcoscenico dell'opera e, ad ogni sua apparizione, trasmette un messaggio di resilienza. Questa virtuosa ha chiuso i Giochi Paralimpici del 2024 con il suo strumento prediletto, imponente nelle dimensioni ma leggero nel suono. Nonostante abbia perso l'uso delle gambe in un incidente durante un'esibizione, continua a mostrare il suo talento e a confermare il detto che la musica lenisce l'anima.

Un incidente che avrebbe potuto cambiare il corso della sua carriera

Anja Linder aveva un futuro brillante davanti a sé. Nata da una madre pianista e un padre artista visivo, ricevette un'ottima formazione dai suoi genitori, la cui creatività era palpabile. Ereditò questa vena artistica e sviluppò una passione per uno strumento raramente suonato da bambini precoci e difficile da immaginare nelle mani di una bambina: l'arpa.

Fin da quando aveva nove anni, Anja posa le dita sulle corde di questo strumento, che sembra disceso dagli angeli, e la poesia fluisce quasi spontaneamente. Possiede un dono innato per quest'arte, che richiede una certa destrezza e una buona coordinazione. Non appena intona la prima nota, sembra librarsi in altre dimensioni e fluttuare a mezz'aria. Anche chi la ascolta si sente leggero. L'arpa, che è quasi un simbolo del paradiso, diventa più di una semplice attività extrascolastica: è un'estensione del suo corpo, la sua ragione d'essere, la sua forza motrice quotidiana.

Naturalmente, studiò al Conservatorio di Strasburgo, con l'intenzione di dedicarsi a tempo pieno alla musica. Vincitrice del primo premio in arpa e musica da camera, era tra le studentesse più talentuose del suo anno. Il suo percorso verso il successo fu però bruscamente interrotto da un tragico incidente il 6 luglio 2001. Mentre assisteva a un concerto all'aperto nel Parc de Pourtalès, si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato, intrappolata in un platano e sradicata da una violenta tempesta. Il bilancio: 13 morti e 97 feriti. Anja Linder, a soli 26 anni, dovette piangere la perdita delle gambe, essenziali per suonare l'arpa, strumento che vanta ben sette pedali.

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Un'opportunità per reinventare la propria arte

Questo incidente irreversibile sembrò segnare la fine della sua carriera e, di conseguenza, della sua più grande passione. Senza l'uso delle gambe, continuare la sua carriera di pianista concertista con uno strumento tradizionale divenne praticamente impossibile e rasentava l'utopia. Chi le stava intorno la scoraggiava dal proseguire e le suggeriva indirettamente di cambiare carriera. Tuttavia, lei si rifiutò di dare ascolto a questi consigli e scelse di adattare il suo strumento, che considerava la sua altra metà, un elemento fondamentale della sua identità.

Determinata a riscoprire la sensazione delle corde sulle sue dita e a perpetuare il suo amore per l'arpa, una melodia benedetta dagli dei, ne modificò il sistema originale con l'aiuto di due ingegneri. E grazie alla sua pura perseveranza, creò un'arpa automatica unica, che chiamò Anjamatic in omaggio alla sua storia.

Ha dovuto imparare a domare questo strumento fatto su misura, a padroneggiarlo in un modo nuovo e, soprattutto, a ripensare completamente il suo stile esecutivo. Grazie a questa innovazione tecnica, che di per sé testimonia la pazienza e la tenacia di questa bambina prodigio, Anja è diventata la voce di tutte le possibilità, portatrice di sogni. Questo incidente avrebbe potuto allontanarla dalla sua arte, ma in realtà ha rafforzato le sue ambizioni.

La musica, una terapia a tutti gli effetti.

Anja stessa lo afferma: la musica è un rimedio, una medicina, il cui unico rischio è quello di deliziare le orecchie. "Credo che la musica possa guarire. Produce incredibili endorfine", ha esclamato a France Musique. Da quando ha ripreso i contatti con il pubblico nel 2007, è al settimo cielo e sta dimostrando che la disabilità può coesistere perfettamente con le esigenze di un'orchestra.

Nel 2024 ha raggiunto un momento culminante, senza dubbio il punto culminante di questo spettacolo che celebra la diversità e la resilienza. Ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, confermando il suo posto tra l'élite della musica classica. Nel 2025, il suo nome è apparso anche nell'elenco dei premiati del Ministero della Cultura, che l'ha nominata Ufficiale dell'Ordine delle Arti e delle Lettere.

Sebbene la disabilità sia spesso accompagnata da un commovente lamento, Anja la celebra con entusiasmo e mette a tacere tutti i pregiudizi che la circondano. Perché, pur avendo una mobilità ridotta, la sua creatività non conosce limiti.