"Vacanze tranquille", una nuova tendenza sul posto di lavoro che solleva interrogativi per le aziende

Lavorare con vista mare senza prendersi del tempo libero... è un'idea che sta prendendo piede. Con l'avvento del lavoro da remoto, alcuni dipendenti stanno adottando una nuova abitudine: andare in vacanza continuando a lavorare, senza informare il datore di lavoro. Questa pratica, chiamata "vacanza tranquilla", sta sollevando interrogativi e curiosità.

Quando l'ufficio va in vacanza

"Vacanza tranquilla" si riferisce a una situazione in cui si continua a svolgere le proprie mansioni professionali durante il soggiorno in una destinazione turistica. Spiaggia, montagna, casa di famiglia o città soleggiata: lo scenario cambia, ma il lavoro rimane. A differenza di una vacanza tradizionale, non si è effettivamente assenti. Si risponde alle email, si partecipa a videoconferenze e si continua a svolgere le proprie attività abituali. La differenza? Il datore di lavoro non viene informato che si è lasciato il proprio posto di lavoro abituale.

L'obiettivo, quindi, non è necessariamente lavorare meno, ma godere di un ambiente più piacevole senza sprecare le proprie ferie. Questa pratica è in linea con altri fenomeni legati al lavoro ibrido, come il cosiddetto "quiet quitting", che sta spopolando sui social media.

Una tendenza emersa con l'avvento del telelavoro

Dall'inizio della pandemia, il lavoro da remoto è diventato una prassi consolidata in molti settori. L'ufficio non è più necessariamente un luogo fisso: può essere il soggiorno, uno spazio di coworking... o persino una terrazza con vista sul mare. Una volta completati i compiti e la connessione internet funziona, il luogo esatto in cui si lavora a volte diventa secondario. Questa nuova flessibilità ha aperto le porte a pratiche inedite, tra cui la "vacanza tranquilla".

La questione ha avuto notevole risonanza sui media anglosassoni durante l'estate del 2023. Un sondaggio condotto da The Harris Poll su oltre mille dipendenti americani ha rivelato che il 28% aveva già fatto credere al proprio datore di lavoro di stare lavorando, quando in realtà era impegnato in altro. Non tutti erano in vacanza, ma questo dato illustra un cambiamento di comportamento in un mondo professionale sempre più digitalizzato.

Perché questa pratica è così attraente?

Se questa tendenza sta guadagnando popolarità è perché soddisfa diverse aspettative moderne legate al lavoro.

Innanzitutto, la ricerca di flessibilità. Molti dipendenti desiderano poter organizzare il proprio lavoro in un modo che sia più compatibile con la propria vita personale e il proprio benessere.

Poi c'è la difficoltà di staccare davvero la spina. In alcuni ambienti professionali, prendersi del tempo libero può dare l'impressione di essere meno coinvolti. Di conseguenza, alcune persone preferiscono rimanere connesse pur cambiando ambiente.

Anche gli strumenti digitali facilitano questa illusione di presenza. È possibile programmare le email, mantenere uno stato "attivo" sugli account di posta elettronica professionali o rispondere rapidamente da un laptop.

Dietro questa apparente libertà, tuttavia, si nasconde un paradosso: il telelavoro può offrire maggiore autonomia, rafforzando al contempo una cultura di iperdisponibilità.

Vacanze… ma non proprio riposo

Lavorare in un luogo piacevole può sembrare allettante, ma non può sostituire una vera vacanza. Per recuperare le energie mentali, gli specialisti della salute sul lavoro sottolineano l'importanza di una vera pausa dagli impegni lavorativi.

Quando si è costantemente connessi, il cervello non ha il tempo di recupero necessario. A lungo termine, questa mancanza di disconnessione può portare ad affaticamento mentale, stress ed esaurimento. "Vacanza tranquilla" rivela quindi un dilemma moderno: voler godere della libertà offerta dal lavoro da remoto pur rimanendo costantemente disponibili.

Una sfida per le imprese

Per le organizzazioni, questa pratica solleva diverse questioni importanti. Riguarda in particolare la fiducia tra manager e dipendenti, ma talvolta anche la sicurezza dei dati o gli obblighi legali nel caso in cui un dipendente lavori da un altro Paese senza dichiararlo.

Di fronte a queste nuove abitudini, alcune aziende stanno iniziando a sperimentare soluzioni più trasparenti. Una di queste è la "workation", un concetto che consente ai dipendenti di lavorare temporaneamente da un luogo di vacanza, ma in modo dichiarato e regolamentato.

In breve, la "vacanza tranquilla" riflette una profonda trasformazione nel rapporto con il lavoro, in particolare tra le giovani generazioni che attribuiscono maggiore importanza all'equilibrio tra lavoro e vita privata. Questa evoluzione dimostra principalmente una cosa: la flessibilità è diventata un'aspettativa centrale, ma affinché continui a essere vantaggiosa per tutti, richiede un dialogo aperto tra dipendenti e datori di lavoro. In definitiva, la vera questione potrebbe non essere dove si lavora, ma piuttosto come preservare la libertà, la fiducia e un autentico diritto al riposo.