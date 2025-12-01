Per il Ringraziamento, compone il numero di telefono sbagliato... e stringe un'improbabile amicizia che dura da 10 anni.

Nel 2016, Wanda Dench, una nonna dell'Arizona, inviò per errore un SMS di invito per il Ringraziamento a Jamal Hinton, un adolescente diciassettenne, invece che a suo nipote. Commossa dalla sua risposta giocosa, lo accolse a tavola, suggellando un'amicizia che dura ormai da 10 anni.

L'errore che ha cambiato tutto

Wanda Dench ha scritto un messaggio al numero sbagliato e ha ricevuto questa risposta da Jamal Hinton: "Chi sei?". Lei ha risposto: "Tua nonna!", accompagnata da un selfie. Jamal Hinton ha poi inviato il suo: "Non sei mia nonna, ma posso venire lo stesso?". Lei ha accettato, fedele allo spirito delle nonne che sfamavano tutti. Quello che sarebbe potuto rimanere un semplice aneddoto è diventato una tradizione: ogni anno, Jamal torna per condividere la cena del Ringraziamento con Wanda e la sua famiglia.

Una connessione immediata e duratura

Durante il loro primo pranzo del Ringraziamento, il legame tra la settantenne e l'adolescente fu immediato. Nonostante la malattia di Wanda (tumore al seno) e la perdita del marito, si incontravano ogni giorno del Ringraziamento, condividendo pasti, giochi e gratitudine attorno al tavolo di famiglia. Il loro incontro fortuito si trasformò in una vera amicizia, celebrata da milioni di utenti di Internet commossi da questa storia di inaspettata gentilezza e da un legame forgiato dal caso.

Buon Ringraziamento‼️‼️2016-2026 🎬10 anni dopo‼️ pic.twitter.com/24iJ1Ixuwp – Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 28 novembre 2025

Una tradizione che ispira il mondo

Jamal pubblica ogni anno la loro riunione su X (ex Twitter), commuovendo milioni di persone: "È destino", confida Wanda. Anche virtualmente durante la chemioterapia, il loro legame persiste, organizzando telefonate e mantenendo viva la fiamma di un'amicizia nata da una telefonata casuale. Col tempo, la loro storia diventa un simbolo di speranza: che la gentilezza può nascere in qualsiasi momento, anche da un messaggio inviato per errore. E ogni anno, quando si avvicina il Giorno del Ringraziamento, la loro foto fianco a fianco ricorda al mondo che anche la famiglia può scegliere se stessa.

Oltre un semplice aneddoto virale

Questa storia trascende i social media: Wanda si fa un tatuaggio con l'aiuto di Jamal, mentre lui diventa allenatore di basket e conduttore. La loro sincera amicizia, simbolo di unità in un mondo diviso, è persino il soggetto di un film Netflix in fase di sviluppo. E mentre le loro vite quotidiane si evolvono, una cosa rimane: questa silenziosa promessa di restare lì l'uno per l'altra. Ogni foto, ogni risata condivisa serve a ricordare che alcune connessioni non devono nulla al sangue, ma tutto alla gentilezza e al caso. Un semplice numero sbagliato che, anni dopo, continua a ispirare coloro che ancora sognano connessioni inaspettate e profondamente umane.

Buon Ringraziamento dalla MIA FAMIGLIA alla vostra 💞Auguriamo tutti a @dench_wanda una pronta e sana guarigione. Il nono anno non è andato come previsto, ma torneremo più forti che mai per il decimo anno. Ci vediamo l'anno prossimo! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 – Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 29 novembre 2024

In breve, un semplice messaggio di testo inviato al numero sbagliato ha innescato un legame che sfida il tempo, le difficoltà e le differenze generazionali. Dieci anni dopo, Wanda e Jamal dimostrano che un gesto apparentemente insignificante può aprire le porte a un'amicizia profonda, capace di scaldare i cuori tanto quanto qualsiasi pasto festivo. La loro storia ci ricorda che gli incontri più belli a volte nascono dove meno ce lo aspettiamo e che il Giorno del Ringraziamento, in definitiva, celebra il caso tanto quanto la gratitudine.