Per il Ringraziamento, compone il numero di telefono sbagliato... e stringe un'improbabile amicizia che dura da 10 anni.

Società
Fabienne Ba.
Nel 2016, Wanda Dench, una nonna dell'Arizona, inviò per errore un SMS di invito per il Ringraziamento a Jamal Hinton, un adolescente diciassettenne, invece che a suo nipote. Commossa dalla sua risposta giocosa, lo accolse a tavola, suggellando un'amicizia che dura ormai da 10 anni.

L'errore che ha cambiato tutto

Wanda Dench ha scritto un messaggio al numero sbagliato e ha ricevuto questa risposta da Jamal Hinton: "Chi sei?". Lei ha risposto: "Tua nonna!", accompagnata da un selfie. Jamal Hinton ha poi inviato il suo: "Non sei mia nonna, ma posso venire lo stesso?". Lei ha accettato, fedele allo spirito delle nonne che sfamavano tutti. Quello che sarebbe potuto rimanere un semplice aneddoto è diventato una tradizione: ogni anno, Jamal torna per condividere la cena del Ringraziamento con Wanda e la sua famiglia.

Una connessione immediata e duratura

Durante il loro primo pranzo del Ringraziamento, il legame tra la settantenne e l'adolescente fu immediato. Nonostante la malattia di Wanda (tumore al seno) e la perdita del marito, si incontravano ogni giorno del Ringraziamento, condividendo pasti, giochi e gratitudine attorno al tavolo di famiglia. Il loro incontro fortuito si trasformò in una vera amicizia, celebrata da milioni di utenti di Internet commossi da questa storia di inaspettata gentilezza e da un legame forgiato dal caso.

Una tradizione che ispira il mondo

Jamal pubblica ogni anno la loro riunione su X (ex Twitter), commuovendo milioni di persone: "È destino", confida Wanda. Anche virtualmente durante la chemioterapia, il loro legame persiste, organizzando telefonate e mantenendo viva la fiamma di un'amicizia nata da una telefonata casuale. Col tempo, la loro storia diventa un simbolo di speranza: che la gentilezza può nascere in qualsiasi momento, anche da un messaggio inviato per errore. E ogni anno, quando si avvicina il Giorno del Ringraziamento, la loro foto fianco a fianco ricorda al mondo che anche la famiglia può scegliere se stessa.

Oltre un semplice aneddoto virale

Questa storia trascende i social media: Wanda si fa un tatuaggio con l'aiuto di Jamal, mentre lui diventa allenatore di basket e conduttore. La loro sincera amicizia, simbolo di unità in un mondo diviso, è persino il soggetto di un film Netflix in fase di sviluppo. E mentre le loro vite quotidiane si evolvono, una cosa rimane: questa silenziosa promessa di restare lì l'uno per l'altra. Ogni foto, ogni risata condivisa serve a ricordare che alcune connessioni non devono nulla al sangue, ma tutto alla gentilezza e al caso. Un semplice numero sbagliato che, anni dopo, continua a ispirare coloro che ancora sognano connessioni inaspettate e profondamente umane.

In breve, un semplice messaggio di testo inviato al numero sbagliato ha innescato un legame che sfida il tempo, le difficoltà e le differenze generazionali. Dieci anni dopo, Wanda e Jamal dimostrano che un gesto apparentemente insignificante può aprire le porte a un'amicizia profonda, capace di scaldare i cuori tanto quanto qualsiasi pasto festivo. La loro storia ci ricorda che gli incontri più belli a volte nascono dove meno ce lo aspettiamo e che il Giorno del Ringraziamento, in definitiva, celebra il caso tanto quanto la gratitudine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
