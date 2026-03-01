Queste situazioni, comuni nella vita di una donna, costituiscono in realtà violenza.

Vi vengono presentate come "normali". Le sentite ripetere fin dall'infanzia, come un inevitabile rumore di fondo. Eppure, dietro queste abitudini si nasconde la violenza. Su Instagram, Flavie Milsonneau (@flavie.m_tca) ha condiviso un video che elenca otto situazioni comuni nella vita di una donna. Esperienze che molti considerano innocue... ma che in realtà contribuiscono a un sistema di pressione costante, in particolare per quanto riguarda il corpo e il posto delle donne negli spazi pubblici. Dare loro un nome è già il primo passo per smantellarle.

1. Impegnarsi a "prestare attenzione" per tutta la vita

"Stai attenta": a cosa, esattamente? Alla tua gonna, alla tua scollatura, al modo in cui ridi, cammini, parli o torni a casa. Questa costante vigilanza alla fine diventa normale. Eppure, vivere nell'attesa del pericolo o del giudizio è tutt'altro che innocuo. Questo peso mentale, interiorizzato fin dalla più tenera età, limita la spontaneità e la libertà delle donne. Ti insegna che la tua sicurezza dipende dal tuo comportamento, non dal rispetto degli altri.

2. Ricevi feedback sul tuo corpo

"Hai perso peso?" , "Hai preso peso sui fianchi" , "Dovresti stare attenta a quello che mangi". I commenti sull'aspetto fisico sono spesso mascherati da preoccupazione o complimenti. Tuttavia, positivi o negativi che siano, riducono il valore del tuo aspetto. Ma il tuo corpo non è un dibattito pubblico. Non ha bisogno di essere valutato, commentato o analizzato. Ti appartiene, in tutta la sua diversità, forza, morbidezza, forme e cambiamenti.

3. Privarsi del cibo perché "hai già mangiato troppo"

Limitarsi dopo un pasto, sentirsi in colpa per il dessert, compensare un momento di piacere culinario... questi riflessi sono così comuni tra molte donne da sembrare normali. Eppure, riflettono un rapporto danneggiato con il cibo, spesso alimentato da pressioni esterne. Mangiare fino a sentirsi sazi, assaporare il cibo, ascoltare il proprio corpo: sono azioni semplici ma potenti. Il tuo corpo merita di essere nutrito, non punito.

4. Sopportare battute sul tuo peso durante i pasti in famiglia

Il famigerato "Non ti riconosciamo più", pronunciato tra un piatto di formaggi e uno di dessert. Le piccole battute "scherzose" sulla tua figura, le tue forme, il tuo appetito. Dato che è una questione di famiglia, dovrebbe andare tutto bene. Solo che no, il presunto umorismo non ne annulla l'impatto. Queste ripetute osservazioni rivolte alle donne (e a volte non solo alle donne) possono minare l'autostima e rafforzare l'idea che il tuo corpo sia una questione collettiva. Ma il tuo aspetto non è una cosa da ridere.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Flavie Milsonneau, psicoeducazione (@flavie.m_tca)

5. Avere paura di uscire da soli di notte

Attraversare la strada. Tenere le chiavi strette in mano. Condividere la propria posizione. Questa paura viene spesso presentata come un legittimo riflesso di cautela per le donne. E lo è, ma rivela anche una realtà: lo spazio pubblico non è vissuto allo stesso modo da tutte. Quando la paura diventa un'abitudine radicata, non è semplicemente una precauzione; è il segno di un profondo squilibrio.

6. Ascoltare commenti sul tuo piatto

"Wow, sei una buona mangiatrice", "Sei sicura di riuscire a finire tutto?". Ancora una volta, il controllo si esercita attraverso ciò che hai nel piatto. Ciò che mangi diventa un indicatore morale. Questi commenti rafforzano l'idea che una donna dovrebbe mangiare poco, con discrezione, senza creare scompiglio. Eppure, il tuo appetito è perfettamente normale. È vivace, legittimo e naturale.

7. Essere interrotti o ignorati perché sei una donna

Nelle riunioni, nei dibattiti, a tavola: inizi una frase, vieni interrotta. Proponi un'idea, viene ripresa da un uomo e improvvisamente convalidata. Questo fenomeno, ancora comune, contribuisce a rendere invisibili le voci delle donne. Essere ascoltate non dovrebbe mai essere un privilegio. La tua voce ha lo stesso valore, la stessa rilevanza, la stessa legittimità.

8. Essere sottoposti alle immagini onnipresenti di un "corpo perfetto"

Pubblicità, social media, riviste: ovunque viene promosso un unico ideale. Liscia, magra, giovane, ritoccata. Attraverso l'esposizione costante, questo ideale diventa la norma implicita. Eppure, la vera bellezza è varia. Esiste in tutte le corporature, in tutte le taglie, in tutte le tonalità di pelle, in tutte le storie. Allontanarsi da questi standard irrealistici significa rivendicare il potere sulla propria percezione e sulla propria autostima.

In definitiva, ciò che Flavie Milsonneau sottolinea è cruciale: finché queste situazioni non vengono identificate come problematiche, continuano a essere sopportate in silenzio. Dare parole a queste esperienze significa rifiutarsi di lasciarle banalizzare. Significa riconoscere che le pressioni esercitate sul corpo e sul comportamento delle donne non sono semplici dettagli, ma meccanismi profondamente radicati. Staccarsene gradualmente significa riappropriarsi di spazio, libertà e sicurezza. Il tuo corpo non è un problema da risolvere. La tua presenza non è un errore da minimizzare. Hai il diritto di esistere pienamente, senza dover chiedere scusa.