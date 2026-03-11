Questa nonna, che ha iniziato a viaggiare da sola a 83 anni, continua a ispirare i viaggiatori

Non c'è limite di età per realizzare i propri sogni. La storia di Elena Erkhova, una nonna russa diventata famosa come "Baba Lena", ne è un esempio lampante. Dopo aver trascorso gran parte della sua vita senza poter viaggiare, all'età di 83 anni ha deciso di partire alla scoperta del mondo, ispirando migliaia di persone con il suo viaggio.

Una passione per i viaggi maturata tardi nella vita

Elena Erkhova è nata a Krasnoyarsk, in Siberia. Per molti anni, le sue limitate risorse economiche le hanno impedito di viaggiare, nonostante il suo desiderio di scoprire altri paesi. Solo in età avanzata è finalmente riuscita a realizzare questo sogno. A 83 anni, ha deciso di iniziare a viaggiare da sola, utilizzando la sua pensione e i soldi guadagnati vendendo fiori e articoli di maglieria. Gradualmente, è riuscita a organizzare diversi viaggi, prima in Russia, poi all'estero.

Viaggi attraverso diversi paesi

Nel corso degli anni, Baba Lena ha visitato numerose destinazioni. Tra i paesi che ha esplorato ci sono Germania, Italia, Thailandia e Vietnam. Condivide le sue avventure sui social media, spesso accompagnate da foto scattate davanti a monumenti famosi o per le strade delle città che visita. I suoi post attirano rapidamente l'attenzione e raggiungono un pubblico internazionale. Molti utenti di Internet sono colpiti dalla sua energia e dalla sua determinazione nel viaggiare da sola alla sua età.

Crescente popolarità su Internet

Nel tempo, Baba Lena è diventata una vera e propria personalità dei social media. Il suo account Instagram conta migliaia di follower desiderosi di seguire le sue ultime avventure. Racconta le sue esperienze di viaggio e condivide momenti della sua vita quotidiana. La sua storia tocca in particolar modo chi sogna di viaggiare ma a volte pensa che sia troppo tardi per iniziare. Per molti, incarna l'idea che i progetti personali possano essere realizzati in qualsiasi fase della vita.

Una storia che continua a ispirare

Elena Erkhova è scomparsa nel 2018 all'età di 91 anni. La sua storia, tuttavia, continua a essere ampiamente condivisa online e sui media. Serve a ricordare che è possibile cambiare il proprio ritmo di vita e perseguire i propri sogni, anche in età avanzata. Molti viaggiatori citano ancora Baba Lena come fonte di ispirazione per osare intraprendere avventure, indipendentemente dalla loro età.

Decidendo di viaggiare da sola all'età di 83 anni, Elena Erkhova ha trasformato un sogno a lungo coltivato in una serie di avventure in giro per il mondo. Conosciuta come Baba Lena, ha dimostrato che non è mai troppo tardi per esplorare nuovi orizzonti. La sua storia continua a ispirare molti viaggiatori ancora oggi, ricordandoci che la curiosità e la sete di scoperta possono durare una vita.

Sui social media, il "turismo della povertà" degli influencer sta creando disagio.

