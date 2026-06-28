Corsi di sopravvivenza: una moda passeggera o un nuovo modo di viaggiare?

Invece di rilassarsi sotto le palme, i fan di Mike Horn e di altri aspiranti Robinson stanno imparando ad accendere un fuoco in condizioni estreme e a sopravvivere in ambienti ostili. Ultimamente, le prenotazioni per i corsi di sopravvivenza sono schizzate alle stelle, come se le persone si stessero preparando per un disastro imminente. Si tratta quindi di una moda passeggera o di una vera alternativa alle tradizionali vacanze sui lettini prendisole?

Corsi di sopravvivenza, una pratica di tendenza

E se, per la tua prossima vacanza, decidessi di perderti in una foresta con solo lo stretto necessario e una semplice bussola per orientarti? E se, invece di tuffarti in una piscina d'hotel con vista sull'oceano, accendessi un fuoco come gli uomini preistorici e dormissi in un rifugio improvvisato costruito con pochi rami? Questi viaggi, che danno l'illusione di essere protagonisti della serie "Lost" o di partecipare a "Survivor", attraggono folle di persone.

Mentre chi cerca comfort e pacchetti all-inclusive trascorre le vacanze crogiolandosi al sole e sorseggiando cocktail serviti in noci di cocco, i MacGyver nell'animo si allenano per l'apocalisse. Affinano la loro capacità di arrangiarsi, portando con sé solo uno zaino e una mappa. E questa non è affatto un'attività di nicchia, riservata solo a pessimisti complottisti. Secondo le statistiche, circa 10.000 persone partecipano ogni anno a un corso di sopravvivenza, in circa 1.500 sessioni organizzate in Francia.

Coloro che provano nostalgia per i campi scout, gli amanti della natura e gli avventurieri accorrono a questi programmi, sperando di uscirne una settimana più maturi e preparati per la fine del mondo. Questi programmi, che promettono di trasformare i partecipanti in versioni migliori di se stessi e di accrescere la loro capacità di adattamento, non lasciano spazio al riposo. Affinano il loro senso dell'orientamento, costruiscono filtri per l'acqua con qualsiasi materiale disponibile e dormono sulla terra nuda in mezzo agli insetti. Per alcuni, rasenta il masochismo puro, mentre per coloro che vi sono direttamente coinvolti, è un'esperienza di apprendimento preziosa, persino vitale.

Le argomentazioni presentate dai suoi seguaci

I corsi di sopravvivenza, nonostante la loro immagine un po' primitiva e quasi settaria, promuovono principalmente un ritorno alle origini in un'epoca in cui ogni azione è agevolata. In definitiva, i partecipanti riscoprono lo stile di vita dei nostri antenati cacciatori-raccoglitori, che non avevano altra scelta se non quella di essere autosufficienti. Trovano conforto in uno stile di vita più semplice e meno materialistico.

Certamente, sono soggetti a condizioni meteorologiche variabili, devono adattarsi a comfort molto basilari, se non inesistenti, e mangiare ciò che trovano, facendo attenzione a non intossicarsi. Ma allo stesso tempo, intraprendono una gradita disintossicazione digitale, imparano ad ascoltare il proprio istinto, sviluppano l'autosufficienza in foreste piene di pericoli e allenano la mente dalla mattina alla sera.

Certo, c'è anche la vicinanza alla natura, un'oasi di pace che può trasformarsi rapidamente in teatro di tutte le nostre paure, soprattutto in caso di invasione di formiche rosse, ragni giganti o rumori inspiegabili nel cuore della notte. Questi sono i principali vantaggi citati sui siti web dedicati a questa iniziazione alla sopravvivenza, degna di un film di fantascienza.

Soggiorni difficili che non sono sempre ben supervisionati

Questi corsi di sopravvivenza, una versione estrema dei giochi di fuga urbana e delle escursioni con bivacco, attraggono chi ama le sfide, gli appassionati di distopia e le famiglie in cerca di esperienze che rafforzino i legami familiari. Tuttavia, sebbene i partecipanti non siano lasciati a se stessi e siano accompagnati da guide, questi viaggi, che assomigliano più a un addestramento militare che a una piacevole vacanza, non sono soggetti ad alcuna specifica legge francese.

«Oggi, se voglio organizzare un corso di windsurf o un corso di pugilato nella città vicino a casa mia, ho bisogno di una licenza statale. D'altra parte, se voglio portare dieci persone in mezzo alla natura per costringerle a mangiare qualsiasi tipo di pianta, spacciandomi per uno specialista, posso farlo senza licenza», lamenta l'antropologo Mathieu Burgalassi sulle pagine di Geo .

Così, ci si può ritrovare rapidamente con uno sconosciuto che si autoproclama capobranco e la cui conoscenza della natura deriva unicamente da tutorial online. "Dopo qualche mese in quegli ambienti, mi hanno insegnato come strangolare le persone da dietro con una corda", aggiunge l'esperto, che ha trascorso quattro anni immerso in questi corsi di sopravvivenza, presumibilmente formativi. I corsi di sopravvivenza sono anche terreno comune per aspiranti maschilisti e teorici della cospirazione. Talvolta, vengono utilizzati come strumenti di propaganda.

I corsi di sopravvivenza, ben più impegnativi e rigorosi dell'orientamento della nostra infanzia, possono quindi rivelarsi utili "nel caso" si verificasse una tragedia o una crisi senza precedenti. Tuttavia, anche se assomigliano a un "rito di passaggio", richiedono comunque alcuni adeguamenti legali.