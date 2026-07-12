Come scegliere il posto migliore su un volo a lungo raggio

Volare per diverse ore è un'avventura... ma anche una vera prova di comfort. La buona notizia è che scegliere il posto a sedere può trasformare la tua esperienza di volo. Che tu sogni di dormire, di muoverti regolarmente o semplicemente di viaggiare in tutta tranquillità, alcuni consigli possono aiutarti a trovare il posto più adatto a te.
Oblò o corridoio: tutto dipende dalle tue abitudini
Il grande dibattito inizia sempre con questa domanda: oblò o corridoio?
- Il posto vicino al finestrino è ideale per i viaggiatori che amano ammirare il panorama, appoggiarsi al muro per dormire o semplicemente cercare un po' più di pace e tranquillità. Tuttavia, se desiderate sgranchirvi le gambe, dovrete chiedere ai vostri vicini di alzarsi.
- Il posto corridoio è perfetto se ti piace alzarti spesso, camminare o sgranchirti le gambe senza disturbare gli altri passeggeri della fila. Tuttavia, è più probabile che tu venga disturbato da altri passeggeri o dall'equipaggio di cabina.
- Per quanto riguarda i posti centrali, spesso rimangono i meno gettonati, principalmente perché offrono meno spazio personale.
I posti più spaziosi: le migliori offerte da conoscere
Se la tua priorità è guadagnare qualche preziosi centimetri per le gambe, ci sono alcuni posti che vale la pena di visitare.
- Le file di sedili situate in prossimità delle uscite di emergenza offrono generalmente uno spazio più ampio.
- I sedili installati dietro una paratia, detta anche "paratia", consentono inoltre un notevole spazio per le gambe nella parte anteriore.
Questi sedili presentano tuttavia alcune caratteristiche peculiari. I braccioli sono talvolta fissi e il bagaglio a mano deve spesso essere riposto nelle cappelliere durante il decollo e l'atterraggio. Questo è un aspetto da tenere in considerazione a seconda delle proprie abitudini di viaggio.
Zone da evitare se cercate pace e tranquillità
Non tutti i sedili offrono lo stesso livello di comfort.
- I posti vicino ai bagni o alle cucine sono spesso più affollati, con un continuo viavai di persone e quindi più rumorosi.
- Le ultime file possono anche essere meno piacevoli, soprattutto perché alcuni sedili si reclinano meno o si trovano vicino a queste zone affollate.
- Al contrario, i posti situati sopra le ali offrono una visuale meno libera, ma sono spesso apprezzati dai viaggiatori sensibili alle turbolenze, poiché questa parte dell'aereo è generalmente più stabile.
Un consiglio: prenotate subito!
I posti più richiesti si esauriscono rapidamente. Quindi, non appena acquisti il biglietto o quando si apre il check-in online, ricordati di selezionare il tuo posto, se questa opzione è disponibile. Alcune compagnie aeree applicano un supplemento per i posti più comodi. Su un volo di diverse ore, questo sovrapprezzo può valere la pena se desideri viaggiare nel massimo comfort.
Scegli in base alle tue esigenze… non a quelle degli altri
Il posto ideale non è lo stesso per tutti.
- Se intendete dormire per buona parte del viaggio, un posto vicino al finestrino, lontano dai corridoi, sarà spesso un'ottima scelta.
- Se vi piace alzarvi spesso o viaggiate con un bambino piccolo, un posto corridoio o una fila con divisorio potrebbero essere più pratici.
Prima di prenotare, può essere utile consultare la planimetria della cabina del volo su siti web specializzati, che elencano i punti di forza e i piccoli svantaggi di ogni posto.
In definitiva, non esiste il posto perfetto, ma piuttosto un posto che si adatti alle proprie esigenze. Alcuni viaggiatori non possono fare a meno del posto finestrino, mentre altri preferiscono il corridoio. La chiave è scegliere un posto in cui ci si senta a proprio agio per tutta la durata del viaggio. Perché su un volo a lungo raggio, pochi minuti dedicati alla scelta del posto giusto possono fare la differenza una volta in volo.