Come scegliere il posto migliore su un volo a lungo raggio

Viaggio
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : jcomp / Designed by Magnific

Volare per diverse ore è un'avventura... ma anche una vera prova di comfort. La buona notizia è che scegliere il posto a sedere può trasformare la tua esperienza di volo. Che tu sogni di dormire, di muoverti regolarmente o semplicemente di viaggiare in tutta tranquillità, alcuni consigli possono aiutarti a trovare il posto più adatto a te.

Oblò o corridoio: tutto dipende dalle tue abitudini

Il grande dibattito inizia sempre con questa domanda: oblò o corridoio?

  • Il posto vicino al finestrino è ideale per i viaggiatori che amano ammirare il panorama, appoggiarsi al muro per dormire o semplicemente cercare un po' più di pace e tranquillità. Tuttavia, se desiderate sgranchirvi le gambe, dovrete chiedere ai vostri vicini di alzarsi.
  • Il posto corridoio è perfetto se ti piace alzarti spesso, camminare o sgranchirti le gambe senza disturbare gli altri passeggeri della fila. Tuttavia, è più probabile che tu venga disturbato da altri passeggeri o dall'equipaggio di cabina.
  • Per quanto riguarda i posti centrali, spesso rimangono i meno gettonati, principalmente perché offrono meno spazio personale.

I posti più spaziosi: le migliori offerte da conoscere

Se la tua priorità è guadagnare qualche preziosi centimetri per le gambe, ci sono alcuni posti che vale la pena di visitare.

  • Le file di sedili situate in prossimità delle uscite di emergenza offrono generalmente uno spazio più ampio.
  • I sedili installati dietro una paratia, detta anche "paratia", consentono inoltre un notevole spazio per le gambe nella parte anteriore.

Questi sedili presentano tuttavia alcune caratteristiche peculiari. I braccioli sono talvolta fissi e il bagaglio a mano deve spesso essere riposto nelle cappelliere durante il decollo e l'atterraggio. Questo è un aspetto da tenere in considerazione a seconda delle proprie abitudini di viaggio.

Zone da evitare se cercate pace e tranquillità

Non tutti i sedili offrono lo stesso livello di comfort.

  • I posti vicino ai bagni o alle cucine sono spesso più affollati, con un continuo viavai di persone e quindi più rumorosi.
  • Le ultime file possono anche essere meno piacevoli, soprattutto perché alcuni sedili si reclinano meno o si trovano vicino a queste zone affollate.
  • Al contrario, i posti situati sopra le ali offrono una visuale meno libera, ma sono spesso apprezzati dai viaggiatori sensibili alle turbolenze, poiché questa parte dell'aereo è generalmente più stabile.

Un consiglio: prenotate subito!

I posti più richiesti si esauriscono rapidamente. Quindi, non appena acquisti il biglietto o quando si apre il check-in online, ricordati di selezionare il tuo posto, se questa opzione è disponibile. Alcune compagnie aeree applicano un supplemento per i posti più comodi. Su un volo di diverse ore, questo sovrapprezzo può valere la pena se desideri viaggiare nel massimo comfort.

Scegli in base alle tue esigenze… non a quelle degli altri

Il posto ideale non è lo stesso per tutti.

  • Se intendete dormire per buona parte del viaggio, un posto vicino al finestrino, lontano dai corridoi, sarà spesso un'ottima scelta.
  • Se vi piace alzarvi spesso o viaggiate con un bambino piccolo, un posto corridoio o una fila con divisorio potrebbero essere più pratici.

Prima di prenotare, può essere utile consultare la planimetria della cabina del volo su siti web specializzati, che elencano i punti di forza e i piccoli svantaggi di ogni posto.

In definitiva, non esiste il posto perfetto, ma piuttosto un posto che si adatti alle proprie esigenze. Alcuni viaggiatori non possono fare a meno del posto finestrino, mentre altri preferiscono il corridoio. La chiave è scegliere un posto in cui ci si senta a proprio agio per tutta la durata del viaggio. Perché su un volo a lungo raggio, pochi minuti dedicati alla scelta del posto giusto possono fare la differenza una volta in volo.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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