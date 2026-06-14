Dormire anziché visitare luoghi d'interesse: perché il "turismo del sonno" sta prendendo piede.

Con l'avvicinarsi delle vacanze estive, una nuova tendenza di viaggio continua ad attrarre sempre più francesi: il "turismo del sonno". Il concetto ? Viaggiare non per visitare una città o un paese, ma semplicemente per recuperare il sonno perduto. Questo approccio dice molto sulla stanchezza accumulata dai lavoratori negli ultimi anni.

Che cos'è esattamente il "turismo del sonno"?

Il "turismo del sonno" – letteralmente "turismo del sonno" – si riferisce a un tipo di vacanza interamente concepita attorno a un unico obiettivo: permettere ai viaggiatori di dormire meglio. L'idea è tanto semplice quanto rivoluzionaria: invece di prendersi una pausa per "fare qualcosa", i vacanzieri la utilizzano per recuperare il sonno perso durante l'anno.

Nato due o tre anni fa in diversi paesi, il concetto si è poi diffuso. Ora è presente in Nord America, Asia, Scandinavia, Svizzera, Spagna e persino in Francia, dove diversi esercizi commerciali hanno iniziato a posizionarsi in questa nicchia particolarmente promettente.

Perché questa tendenza sta emergendo proprio ora?

L'entusiasmo per questa tendenza non è casuale. Secondo diversi studi recenti, i francesi dormono in media 6 ore e 41 minuti a notte, una cifra ben al di sotto delle 7-9 ore raccomandate dagli specialisti per un adulto. A questa cronica privazione di sonno si aggiungono le ben documentate conseguenze del lavoro a distanza prolungato, del tempo trascorso davanti agli schermi e dello stress lavorativo sulla qualità del sonno.

Il risultato: una percentuale crescente della popolazione dichiara di sentirsi costantemente esausta, e l'idea di vacanze "attive", in cui bisogna visitare, camminare, pianificare e correre da un museo all'altro, non attrae più tutti. Per molti, andare in vacanza ora significa soprattutto riposare.

Alloggi progettati curando ogni minimo dettaglio.

Sul fronte dell'offerta, le strutture sono in competizione per proporre soggiorni su misura. Hotel di lusso, lodge isolati immersi nella natura, ritiri specializzati o cliniche per i disturbi del sonno: ogni tipologia trova ormai la sua clientela.

Le camere stesse sono concepite come bozzoli rigeneranti. Materassi di alta gamma, cuscini realizzati su misura, lenzuola in fibre naturali, stanze perfettamente insonorizzate e immerse nell'oscurità totale grazie a tende oscuranti di ultima generazione. Tutto è studiato per permettere al corpo di riscoprire, in poche notti, un sonno profondo e ristoratore.

Controlli sanitari, yoga e menù dedicati

Oltre al mero comfort materiale, alcune strutture offrono ormai programmi davvero completi. Tra le proposte: sessioni di meditazione e yoga organizzate a fine giornata, tisane specifiche per favorire il sonno, cene leggere adattate alla cronobiologia e persino valutazioni complete effettuate da medici specialisti del sonno per individuare le cause alla base dell'insonnia.

Alcuni ritiri di lusso si spingono ancora oltre, offrendo analisi biologiche, follow-up personalizzati o tecniche di respirazione. Tutto questo affinché non solo vi sentiate riposati, ma anche meglio preparati a preservare la qualità del vostro sonno quotidianamente.

Se il "turismo del sonno" continua ad attrarre, è perché risponde a un bisogno profondo e collettivo: quello di concedere una pausa al corpo e alla mente in un mondo che non lo permette più. E, in definitiva, ci ricorda che le vacanze migliori non sono sempre quelle da cui torniamo con più ricordi, ma a volte quelle da cui semplicemente torniamo rigenerati.