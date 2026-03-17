Een Australische ondernemer beweert een gepersonaliseerd kankervaccin voor zijn hond te hebben ontworpen met behulp van ChatGPT.

Geconfronteerd met de kanker van zijn hond, besloot de Australische ondernemer Paul Conyngham een ongebruikelijke aanpak te proberen. Hij beweert kunstmatige intelligentie en genetische analyse te hebben gebruikt om een gepersonaliseerd experimenteel vaccin te ontwerpen voor de behandeling van de ziekte van zijn huisdier. Zijn initiatief, uitgevoerd met de steun van onderzoekers en onder wetenschappelijke begeleiding, heeft recentelijk de aandacht van de wetenschappelijke gemeenschap getrokken en de discussie over het potentieel van AI in gepersonaliseerde geneeskunde opnieuw aangewakkerd.

Een wanhopige poging om zijn hond te redden.

Het verhaal begint wanneer bij Rosie, een hond die door Paul Conyngham is geadopteerd, een agressieve vorm van kanker wordt vastgesteld. Ondanks verschillende veterinaire behandelingen , waaronder een operatie en chemotherapie, blijft de ziekte zich ontwikkelen.

Volgens berichten in diverse internationale media "vertragen de beschikbare behandelingsopties slechts de progressie van de ziekte." Geconfronteerd met deze situatie besloot ondernemer Paul Conyngham, specialist in kunstmatige intelligentie en data-analyse, andere wegen te bewandelen. Zijn doel: de genetische oorsprong van de tumor beter begrijpen om zo een gerichte behandeling te ontwikkelen.

De Australische techondernemer Paul Conyngham legt uit hoe hij ChatGPT/AlphaFold (hij investeerde er $3.000 in, zonder enige biologische achtergrond) gebruikte om een op maat gemaakt mRNA-vaccin te ontwikkelen voor de behandeling van de kankertumoren van zijn hond. Ongelooflijk. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 — Trung Phan (@TrungTPhan) 14 maart 2026

Met behulp van kunstmatige intelligentie en ChatGPT

Voor zijn project maakt Paul Conyngham gebruik van verschillende tools voor kunstmatige intelligentie, waaronder ChatGPT en AlphaFold, een programma dat eiwitstructuren kan analyseren. De eerste stap is het vergelijken van het gezonde DNA van de hond met dat van de tumor om de mutaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de kanker. Deze genetische analyse maakt het vervolgens mogelijk om de veranderde eiwitten te identificeren die als doelwit voor een behandeling kunnen dienen.

Met behulp van deze gegevens zet ondernemer Paul Conyngham AI in om mutaties te analyseren en een therapeutische strategie te ontwikkelen. Hij gebruikt ChatGPT om de projectfasen te structureren en verschillende wetenschappelijke benaderingen te verkennen. Ondanks zijn gebrek aan biologische achtergrond werkt hij vervolgens samen met onderzoekers om deze informatie om te zetten in een vaccinprototype.

Een experimenteel vaccin gebaseerd op mRNA-technologie.

De ontwikkelde behandeling is gebaseerd op mRNA-technologie (boodschapper-RNA), die al wordt gebruikt in enkele recente vaccins en is onderzocht in talrijke kankeronderzoeken. Met behulp van de verkregen genetische gegevens konden de onderzoekers die bij het project betrokken waren een gepersonaliseerd vaccin synthetiseren dat is ontworpen om het immuunsysteem van de hond te stimuleren, zodat het kankercellen herkent en aanvalt.

Het vaccin werd vervolgens toegediend volgens een protocol onder toezicht van veterinaire onderzoekers met ethische goedkeuring voor dit type experimentele behandeling. Volgens de betrokken wetenschappers is dit een van de eerste pogingen tot een gepersonaliseerd kankervaccin dat specifiek voor honden is ontworpen.

Aanmoedigende resultaten, maar nog steeds experimenteel.

De eerste resultaten die bij Rosie zijn waargenomen, worden door de onderzoekers die bij het project betrokken zijn als "veelbelovend" beschouwd. Sommige tumoren zouden "in omvang zijn gekrompen na de behandeling".

Deskundigen benadrukken echter dat "deze aanpak nog experimenteel is". Het vaccin moet niet worden gezien als een geneesmiddel tegen kanker, maar eerder als een veelbelovende onderzoeksrichting die de levenskwaliteit van sommige dieren zou kunnen verbeteren. Onderzoekers wijzen er ook op dat gepersonaliseerde therapieën op basis van boodschapper-RNA momenteel het onderwerp zijn van talrijke studies in zowel de diergeneeskunde als de humane geneeskunde.

Een illustratie van het potentieel van AI in gepersonaliseerde geneeskunde.

Naast Rosie's persoonlijke verhaal, benadrukt dit initiatief de snelle evolutie van medische technologieën. Het gebruik van kunstmatige intelligentie om genetische gegevens te analyseren en gepersonaliseerde behandelingen te ontwerpen, wekt steeds meer interesse in biomedisch onderzoek. Sommige wetenschappers geloven dat "dit soort aanpak op de lange termijn kan bijdragen aan de ontwikkeling van meer gepersonaliseerde kankertherapieën, zowel bij dieren als bij mensen."

Samenvattend blijft het experiment met Rosie vooralsnog een geïsoleerd geval. Niettemin illustreert het hoe AI en genomica uiteindelijk de manier waarop complexe ziekten worden bestudeerd en behandeld, kunnen veranderen.