In Florida zorgt het koude weer voor een verbazingwekkende "iguana-regen".

Florida, bekend om zijn zonneschijn en milde klimaat, was onlangs getuige van een tafereel dat zo uit een horrorfilm leek te komen: leguanen vielen uit de bomen alsof het regende. Dit verrassende fenomeen wordt in verband gebracht met een uitzonderlijk koude periode en de unieke biologische eigenschappen van deze reptielen.

Een zonnige staat die te maken heeft met ongewone kou.

De Sunshine State staat meer bekend om zijn stranden en palmbomen dan om zijn ijskoude temperaturen. Toch zijn er de afgelopen dagen in sommige regio's uitzonderlijk lage temperaturen gemeten, ver onder het seizoensgemiddelde. In Orlando daalde de temperatuur zelfs tot ongeveer -4°C, een zeldzaamheid voor dit deel van het land. Deze plotselinge temperatuurdaling heeft een kettingreactie teweeggebracht bij de lokale fauna, met name bij groene leguanen.

Waarom vallen leguanen uit bomen?

Leguanen zijn koudbloedige reptielen, wat betekent dat ze volledig afhankelijk zijn van de buitentemperatuur om hun spieren te activeren en hun vitale functies te behouden. Bij koud weer vertraagt hun stofwisseling aanzienlijk. Ze raken dan in een staat van lethargie, bijna volledige immobiliteit.

Deze leguanen zitten hoog in de bomen te zonnebaden, maar verliezen plotseling hun vermogen om zich aan takken vast te klampen wanneer de temperatuur te snel daalt. Daardoor vallen ze bevroren op de grond, wat de indruk wekt van een ware 'leguanenregen'. Een schouwspel dat even verbazingwekkend als verontrustend is voor de lokale bevolking.

Een tijdelijke stilte, geen dodelijke regen.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze valpartijen niet altijd de dood van het dier betekenen. In veel gevallen raken leguanen simpelweg verlamd door de kou. Zodra de temperatuur stijgt, herwinnen sommige geleidelijk hun mobiliteit en kunnen ze verdergaan alsof er niets is gebeurd. Deze reactie is daarom voornamelijk een fysiologische reactie op intense hitte en geen systematisch dodelijk verschijnsel.

Een zeldzaam fenomeen, maar wel een dat al is waargenomen.

Hoewel deze "iguana-regen" indrukwekkend was qua omvang, is het niet de eerste keer dat zoiets in Florida is voorgekomen. Soortgelijke verschijnselen zijn waargenomen tijdens eerdere koude periodes, maar zelden met zulke lage temperaturen of zo'n slecht zicht in stedelijke gebieden.

Geconfronteerd met deze uitzonderlijke situatie richtten de diensten voor dierenbescherming inzamelpunten op. Bewoners werden gevraagd om alle levenloze leguanen die ze in hun tuin, op straat of in openbare ruimtes aantroffen, te melden of in te leveren. Duizenden dieren werden opgevangen. Vanwege hun onbeschermde status werden sommige leguanen helaas geëuthanaseerd "conform de regelgeving van Florida", terwijl anderen werden verzorgd volgens de lokale protocollen.

Kortom, deze gebeurtenis herinnert ons aan een fundamentele waarheid: extreme klimaatschommelingen kunnen verrassende, soms spectaculaire, effecten hebben op ecosystemen en de soorten die erin leven. Deze "iguana-regen" is niet zomaar een "virale curiositeit", maar ook een illustratie van de impact van het klimaat op levende wezens – en een herinnering dat het evenwicht tussen soorten, klimaat en mensen even fragiel als fascinerend blijft.