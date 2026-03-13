Twintig kamelen uitgesloten van een "schoonheidswedstrijd" na kunstmatige aanpassingen.

In verschillende landen in het Midden-Oosten worden wedstrijden georganiseerd waarbij het uiterlijk van kamelen centraal staat. Bij een recent evenement werden echter zo'n twintig dieren gediskwalificeerd nadat kunstmatige aanpassingen waren ontdekt die bedoeld waren om "hun uiterlijk te verbeteren".

Wedstrijden die erg populair zijn bij fokkers

In verschillende Golfstaten trekken kamelenwedstrijden, die erg populair zijn, jaarlijks veel fokkers. Tijdens deze wedstrijden worden gefokte dieren gepresenteerd aan een jury die verschillende esthetische criteria beoordeelt.

Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op de vorm van de kop, de harmonie van het lichaam, de kwaliteit van de vacht en de houding van het dier tijdens de parade voor de jury. Kamelen die zich onderscheiden door hun uiterlijk en elegantie kunnen dan bijzonder belangrijke prijzen winnen, soms vergezeld van aanzienlijke geldbedragen. In dit kader investeren sommige fokkers veel tijd en energie in de voorbereiding van hun dieren voor wedstrijden.

Cosmetische veranderingen ontdekt

Tijdens een recent evenement in Al Musanaa, Oman, deden dierenartsen die de dieren onderzochten een onverwachte ontdekking. Verschillende kamelen vertoonden tekenen van kunstmatige aanpassingen die bedoeld waren om "hun uiterlijk te verbeteren".

Volgens berichten in diverse media zouden sommige dieren botox of fillers hebben gekregen om het uiterlijk van hun gezicht of lippen te veranderen. Ook zouden er andere ingrepen zijn uitgevoerd om bepaalde fysieke kenmerken te accentueren die in dit soort wedstrijden bijzonder gewaardeerd worden. Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben de organisatoren een duidelijke beslissing genomen: 20 kamelen werden gediskwalificeerd.

Praktijken die als valsspelen worden beschouwd

Bij deze wedstrijden gelden strikte regels. De dieren moeten in hun natuurlijke staat worden gepresenteerd, zonder enige aanpassingen die bedoeld zijn om hun uiterlijk te beïnvloeden. Botox, hormoonbehandelingen of andere cosmetische ingrepen zijn daarom ten strengste verboden. De organisatoren beschouwen deze praktijken als een vorm van fraude, omdat ze de criteria die door de jury worden beoordeeld kunstmatig beïnvloeden.

Naast de kwestie van eerlijkheid benadrukken wedstrijdorganisatoren ook de potentiële risico's voor de gezondheid van de dieren. Sommige procedures kunnen onder ongeschikte omstandigheden worden uitgevoerd en tot complicaties leiden.

Een controverse die in het verleden al eens is ontstaan.

Dit is niet de eerste keer dat dit soort schandalen uitbreken in de wereld van kamelen-"schoonheidswedstrijden". In 2021 werden meer dan 40 dieren gediskwalificeerd van een groot festival in Saoedi-Arabië nadat was ontdekt dat ze botox hadden gebruikt om hun uiterlijk te veranderen.

Deze incidenten hebben ertoe geleid dat organisatoren de veterinaire controles vóór wedstrijden hebben aangescherpt. Het doel is om pogingen tot fraude te beperken en ervoor te zorgen dat dieren zonder kunstmatige ingrepen worden gepresenteerd.

Het debat over de plaats van dieren laait opnieuw op.

Deze wedstrijden vormen een belangrijke traditie in sommige delen van het Midden-Oosten, waar kamelen een belangrijke culturele en historische plaats innemen. Deze evenementen oogsten echter ook kritiek. Sommige dierenwelzijnsorganisaties, zowel in Frankrijk als daarbuiten, blijven zich uitspreken tegen dit soort wedstrijden.

Ze benadrukken dat kamelen – en dieren in het algemeen – niet beschouwd mogen worden als fokproducten of 'showdieren' die uitsluitend gefokt, getraind of gehouden worden om prijzen en onderscheidingen te winnen. Voor deze organisaties wakkeren deze wedstrijden regelmatig een breder debat aan: de plaats van dieren in onze samenleving en de fokpraktijken die kunnen ontstaan rond het nastreven van prestaties of esthetiek.

Samenvattend herinnert de recente uitsluiting van deze kamelen ons eraan dat achter deze "spectaculaire" evenementen een diepere vraag schuilgaat: hoe ver moeten we gaan om schoonheid te vieren - of het nu om menselijke of dierlijke schoonheid gaat?