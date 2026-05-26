"Hij liet niet los": Een stel vertelt over hun ontmoeting met een tijgerhaai op Hawaï.

Een Hawaïaans echtpaar beleefde een angstaanjagende ervaring voor de kust van Maui. Tijdens een kajaktocht kwamen Cheslei Akima en Alika Dickerson oog in oog te staan met een tijgerhaai, die groter was dan hun kajak. Ze stemden ermee in om hun verhaal te delen met de lokale media, wat dient als een waarschuwing voor de noodzaak van voorzichtigheid in de wateren rondom de archipel.

Een onverwachte ontmoeting voor de kust van Maui

Volgens People Magazine vond het incident plaats op 23 mei 2026, in de vroege middag, voor de kust van Olowalu aan de westkust van Maui. Het stel bevond zich op ongeveer anderhalve kilometer van de kust toen de situatie plotseling veranderde. "Opeens verscheen er een vin, zo'n drie meter voor de kajak. Ik vroeg me af wat het was, en toen begon het dier met hoge snelheid op ons af te komen," vertelde Cheslei Akima. Het dier, herkenbaar aan zijn lichtgrijze strepen, was een tijgerhaai, die langer leek te zijn dan hun bijna vier meter lange kajak.

Een indrukwekkende confrontatie

De situatie werd al snel alarmerend toen de haai de kajak greep en ermee begon te slingeren. "Hij liet niet los," zei de jonge vrouw. Om het dier weg te jagen, moest Alika Dickerson het helaas een paar keer raken. "De derde keer liet hij eindelijk los. Hij dook even onder, spetterde ons nat met zijn staart en zwom weg," legde hij uit, nog steeds geschrokken. Eenmaal terug aan wal ontdekte het stel dat de haai bijtsporen op de kajak had achtergelaten.

Is de tijgerhaai een soort waar je voor moet oppassen?

Hoewel haaienbeten bij mensen in Hawaï zeldzaam blijven, met slechts 3 tot 4 incidenten per jaar, wijzen de lokale autoriteiten erop dat de tijgerhaai de soort is die het vaakst bij dergelijke confrontaties betrokken is. Het is echter belangrijk om deze dieren niet te demoniseren: haaien staan van nature aan de top van de voedselketen in kustgebieden en spelen een vitale rol in het behoud van het evenwicht in mariene ecosystemen.

In veel gevallen worden interacties met mensen verklaard door de toenemende aanwezigheid van menselijke activiteiten in hun leefgebied. Door gebieden te bezoeken waar al haaien voorkomen, dragen mensen bij aan een grotere kans op ontmoetingen. Deze beten zijn meestal het gevolg van verwarring of opportunistisch onderzoek, vooral omdat de schaarste aan hun gebruikelijke prooi ertoe kan leiden dat het dier andere voedselbronnen uitprobeert. De prikkels die met deze incidenten gepaard gaan, kunnen vervolgens in hun gedrag worden opgenomen zonder dat dit per se een intentie tegen mensen impliceert.

Hoewel deze ervaring hen getekend heeft, hebben Cheslei Akima en Alika Dickerson de oceaan uiteindelijk niet opgegeven. Ze raden andere gebruikers echter aan uiterst voorzichtig te zijn: vermijd troebel water, zwem niet bij zonsopgang of zonsondergang en kies bij voorkeur voor bewaakte stranden.