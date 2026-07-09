Hoe help je je huisdier beter om te gaan met de hitte in huis?

Als de temperaturen stijgen, voelen onze huisdieren daar ook de gevolgen van. Honden, katten en andere huisdieren kunnen hun temperatuur minder goed reguleren dan wij. Met een paar simpele voorzorgsmaatregelen kunnen we ervoor zorgen dat ze een comfortabelere en rustigere zomer hebben.

Er is altijd vers water beschikbaar om goed gehydrateerd te blijven.

Voldoende hydratatie is de eerste sleutel tot het helpen van uw huisdier (hond of ander dier) om beter met de hitte om te gaan. Zorg ervoor dat de waterbak altijd schoon, vers (niet koud) water bevat en dat deze regelmatig wordt bijgevuld. Het plaatsen van meer waterbronnen in huis kan uw huisdier ook aanmoedigen om meer te drinken. Het is een eenvoudige stap die bijdraagt aan hun welzijn wanneer de temperatuur stijgt.

Creëer een frisser en aangenamer interieur.

Je huis kan een ware oase van rust worden tijdens de hitte. Sluit tijdens de warmste uren de luiken, jaloezieën of gordijnen om de zon buiten te houden. Maak gebruik van de koelere momenten, 's ochtends vroeg of 's avonds, om te ventileren en de lucht te verversen. Laat je huisdier (hond of ander dier) vrij rondlopen in de koelste kamers, zoals kamers met een tegelvloer waar het lekker kan liggen. Een koelmat, een ventilator op een veilige plek of geschikte verkoelende kleding kunnen extra comfort bieden.

Als je geen specifieke apparatuur hebt, kan een koele, vochtige handdoek op de vloer een comfortabele plek creëren waar je huisdier kan gaan liggen wanneer dat nodig is. En als je huis ondanks je inspanningen moeilijk koel te krijgen blijft, overweeg dan andere alternatieven: je huisdier tijdelijk onderbrengen bij vrienden of familie in een koelere omgeving, of een bezoek brengen aan huisdiervriendelijke gelegenheden (voor honden of andere dieren) met airconditioning kan een goede oplossing zijn tijdens periodes van intense hitte.

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Pas wandelingen en speeltijd aan.

Tijdens een hittegolf moet het ritme van je hond worden aangepast. Kies voor wandelingen vroeg in de ochtend of 's avonds, wanneer de lucht koeler is. Vermijd tijdens de heetste uren lange wandelingen, rennen en intensief spelen. Let ook op de ondergrond: door de zon verhit asfalt kan de poten van je hond verbranden. Zelfs een korte wandeling kan dan oncomfortabel worden voor je trouwe viervoeter.

Pas op voor veelvoorkomende misvattingen: een dier (hond of ander huisdier) kan zelfs in de schaduw een hitteberoerte krijgen. Een warme, slecht geventileerde of te vochtige omgeving kan snel gevaarlijk worden. Laat uw huisdier nooit alleen achter in een auto, zelfs niet voor een paar minuten, omdat de temperatuur in de auto zeer snel kan oplopen.

Verfris je huisdier op een milde manier.

Om uw huisdier wat verkoeling te bieden, zijn er een paar eenvoudige stappen die effectief en respectvol voor zijn comfort zijn. U kunt de buik, oksels en poten voorzichtig bevochtigen met lauw of licht gekoeld water.

Vermijd echter het natmaken van de kop of rug: deze plekken zijn niet ideaal om warmte af te voeren en kunnen oncomfortabel zijn. Vermijd ook ijskoude douches of plotselinge onderdompelingen in zeer koud water, omdat dit een thermische shock kan veroorzaken. Voor honden die van water houden, kan een klein zwembadje of een plek waar ze hun poten in kunnen dompelen een prima manier zijn om af te koelen.

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Verhoogde alertheid voor honden die gevoeliger zijn.

Sommige honden zijn bijzonder gevoelig voor hoge temperaturen. Dit geldt met name voor brachycefale honden, een term die "kortkoppig" betekent. Door hun lichaamsbouw is ademhalen en warmteregulatie lastiger.

Onder de getroffen rassen bevinden zich de Engelse bulldog, Franse bulldog, mopshond, pekingees en Boston terrier. Voor deze honden is extra voorzichtigheid geboden: beperk uitjes tot de koelste uren van de dag, houd ze goed in de gaten en zorg voor een zo comfortabel mogelijke omgeving.

De symptomen van een hitteberoerte herkennen

Let goed op het gedrag van uw huisdier (hond of ander dier). Zwaar hijgen, extreme vermoeidheid, weigeren te bewegen, overmatige speekselproductie, een ongewone gang of lusteloosheid kunnen tekenen zijn van een hitteberoerte.

Als u twijfelt of als uw huisdier deze symptomen vertoont, neem dan onmiddellijk contact op met een dierenarts. U kunt ook de spoeddienst voor dierenartsen bellen op 3115 , een gratis nummer dat 24/7 bereikbaar is en u doorverbindt met een dienstdoende dierenarts in uw regio.

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Met deze paar simpele gewoontes kan uw huisdier (hond of ander dier) beter van de zomer genieten. Uw dagelijkse aandacht is hun beste bondgenoot om comfortabel en gezond te blijven tijdens warm weer.