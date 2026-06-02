Een dierenarts waarschuwt voor de weinig bekende risico's van slapen met je huisdier.

Samen slapen met een hond of kat is voor veel mensen een van de kleine genoegens van het leven. Deze geruststellende nabijheid versterkt vaak de band met het huisdier. Volgens dierenarts Tom Mason is het echter belangrijk om hier wel de nodige voorzorgsmaatregelen voor te nemen om ieders welzijn te garanderen.

Parasieten die zich onder de dekens kunnen nestelen.

Dit is het eerste punt dat de specialist aanhaalt: zelfs een perfect geliefd en goed verzorgd huisdier kan bepaalde parasieten bij zich dragen. Vlooien, teken of mijten kunnen zo gemakkelijker in het beddengoed terechtkomen wanneer een hond of kat op bed slaapt. De dierenarts herinnert ons er ook aan dat sommige inwendige parasieten in zeldzame gevallen op mensen kunnen worden overgedragen. Het risico blijft laag, maar is hoger voor jonge kinderen, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Goed nieuws: met een paar simpele stappen kunt u de blootstelling al beperken. Het schoonmaken van de poten van uw hond met een geschikt doekje na elke wandeling, het regelmatig behandelen tegen parasieten en het regelmatig wassen van het beddengoed zijn allemaal uitstekende gewoonten.

Slaap die soms minder herstellend is

Verandert uw hond vaak van positie? Besluit uw kat om 3 uur 's nachts het appartement te verkennen? Deze kleine bewegingen kunnen uw slaap verstoren zonder dat u het beseft. Het omgekeerde is ook waar. Mensen kunnen ook de rust van hun huisdieren verstoren. En net als wij hebben honden en katten een goede nachtrust nodig om elke dag gezond en in balans te blijven.

Slapen met je hond: bovenal een persoonlijke keuze.

Betekent dit dat je je hond of kat uit de slaapkamer moet verbannen? Niet per se. Experts adviseren vooral om je bewust te zijn van de mogelijke nadelen, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Als je het fijn vindt om met je huisdier te slapen en het werkt goed, is er geen verplichting, geen schaamte en geen drama om ermee door te gaan. Elk mens-dierpaar vindt zijn eigen balans. Voor degenen die liever een alternatief hebben, is het plaatsen van een knus mandje naast het bed een goede manier om die vertrouwde nabijheid te behouden en tegelijkertijd een aantal ongemakken te minimaliseren.

Het allerbelangrijkste is om hygiëne, comfort en het welzijn van iedereen voorop te stellen. Er bestaat immers geen pasklare manier om een zorgzame hondenouder te zijn.