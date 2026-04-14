Het 'oude geld'-kapsel maakt een comeback dankzij een beroemd model.

Fabienne Ba.
De 'old money'-look maakt een opmerkelijke comeback in de beautywereld. Geïnspireerd door een klassieke en verfijnde stijl, spreekt deze look aan met zijn natuurlijke, chique en ogenschijnlijk moeiteloze uitstraling.

Een snit die de nadruk legt op gecontroleerde natuurlijkheid.

De "old money"-trend belichaamt een heel specifieke esthetiek: die van ingetogen elegantie, waarbij elk detail simpel lijkt... maar perfect doordacht. Qua kapsels vertaalt dit zich in gestructureerde coupes met strakke lijnen die het gezicht flatteren zonder het te veranderen. De lengte wordt vaak behouden, met subtiele aandacht voor beweging en textuur.

Het doel is niet om je look radicaal te veranderen, maar om je natuurlijke textuur te accentueren. Steil, golvend, dik of fijn haar: alle texturen passen bij deze trend. Je haar wordt hier gevierd zoals het is, zonder het te forceren. De styling volgt hetzelfde principe: zacht, glanzend, licht gestyled haar met natuurlijk volume. Niets stijfs, niets overdreven.

Moeiteloze elegantie... aan de oppervlakte.

De charme van de 'old money'-coupe schuilt in de moeiteloze uitstraling. Achter deze natuurlijke look schuilt echter een ware precisie. De snit is allereerst gebaseerd op een onberispelijke basis: strakke punten, subtiele laagjes en een uitgebalanceerd volume. Het resultaat is een harmonieus kapsel dat perfect valt zonder urenlang stylen te vereisen.

Deze esthetiek hecht waarde aan zorg, consistentie en kwaliteit in plaats van aan de opeenstapeling van effecten. Je hoeft het niet te overdrijven om een verfijnde look te creëren. En bovenal sluit deze aanpak volledig aan bij een positieve lichaamsvisie: je haar is niet iets om te "corrigeren", maar juist iets om te ondersteunen. De textuur, dichtheid en beweging ervan worden juist troeven.

Een snit die aan alle wensen kan worden aangepast.

Een van de grote voordelen van de 'old money'-coupe is de veelzijdigheid. Hij past bij verschillende levensstijlen, gezichtsvormen en wensen. Je kunt hem elke dag dragen zonder veel moeite, maar je kunt hem ook gemakkelijk opmaken voor een speciale gelegenheid. Een lichte föhnbeurt, een lage knot of een paar golven zijn al genoeg om de look te veranderen.

Het werkt even goed op lang als op middellang haar, met mogelijke variaties afhankelijk van je persoonlijkheid. Het is niet de bedoeling om een strikte regel te volgen, maar om de variant te vinden die bij jou past.

Waarom is het vandaag de dag zo aantrekkelijk?

Dat dit kapsel een comeback maakt, is geen toeval. Het beantwoordt aan een verlangen naar eenvoud, authenticiteit en consistentie in esthetische keuzes. Het biedt een oase van rust in een wereld waarin trends snel veranderen. Met dit kapsel kies je voor een tijdloze look, zonder vast te zitten aan een rigide stijl. Je natuurlijke schoonheid, je haartype en je persoonlijke stijl zijn meer dan voldoende.

Door te kiezen voor de "old money"-snit, ga je voor een zachte, toegankelijke en uiterst krachtige elegantie. Het is een manier om je imago te herstellen, zonder druk en met veel stijl.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
