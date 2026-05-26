Een haarkleur die in de jaren 2000 enorm populair was, maakt deze zomer een sterke comeback.

Haartrends zijn cyclisch, en de zomer van 2026 is daarop geen uitzondering. Dit seizoen zijn kleurspecialisten het erover eens: warme, stralende highlights, kenmerkend voor de vroege jaren 2000, maken een grote comeback. Vaarwel aan de ijzige blondtinten en assige kleuren die zo lang de boventoon voerden; hallo aan karamel-, honing- en goudtinten, die warmte en diepte aan het haar geven. Een zonnige kleur, perfect geschikt voor de warmere maanden.

De geweldige terugkeer van warme en stralende reflecties

Jarenlang probeerden veel mensen warme tinten te vermijden, omdat die als "te koperachtig" werden beschouwd. Deze trend keert zich duidelijk om voor de zomer van 2026. Volgens experts uit de branche ontpoppen warme blondtinten, in karamel-, honing- of crèmekleurige tinten, zich tot een van de belangrijkste kleuren van de zomer. Deze tinten, die doen denken aan de natuurlijke glans van zongebruind haar, flatteren alle huidtinten en geven direct een stralende uitstraling. Een duidelijke terugkeer naar warmte, na seizoenen die gedomineerd werden door koele tinten.

Het "money piece", een kenmerk van de jaren 2000.

Naast de kleur zelf, maakt ook een iconische techniek uit de jaren 2000 een sterke comeback: highlights rond het gezicht, nu ook wel "money pieces" genoemd. Deze lichtere highlights, geconcentreerd rond het gezicht, verhelderen direct de teint en geven structuur aan het kapsel. Kleurspecialisten zien een duidelijke terugkeer naar contrast en dimensie, na jaren van zeer natuurlijke, gemengde kleuren. Deze aanpak, die zowel nostalgisch als modern is, zorgt voor een heropleving van een krachtige schoonheidssignatuur uit die tijd.

Waarom deze trend opnieuw aantrekkelijk is

Verschillende factoren verklaren deze hernieuwde populariteit. Ten eerste is er de blijvende invloed van de "Y2K"-esthetiek, die zo prominent aanwezig is in mode en make-up, en die zich natuurlijk ook uitstrekt tot het haar. Ten tweede is er de behoefte aan warmte en helderheid, vooral in de zomer. Ten slotte bieden deze warme tinten een praktisch voordeel: ze vergen vaak minder onderhoud dan koele blondtinten, die regelmatige pigmentatiebehandelingen vereisen. Een ideale combinatie van stijl en onderhoudsgemak.

Met de terugkeer van warme highlights en de 'money piece'-haarkleur herleeft in de zomer van 2026 een geliefde haarkleur van twintig jaar geleden. Een heldere en toegankelijke trend die eens te meer bewijst dat de mode van de jaren 2000 nog steeds inspirerend is.