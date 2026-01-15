Search here...

Ze knipt haar haar met een bouwwerktuig: het resultaat is waanzinnig!

Kapsalon
Émilie Laurent
Couper cheveux matériel de BTP
@makristia/Instagram

Door tijdgebrek, geldgebrek of gebrek aan zelfvertrouwen werken steeds meer vrouwen thuis aan hun kapsel en knippen ze de puntjes bij met wat ze maar voorhanden hebben. Een content creator, die stijl combineert met bouwwerkzaamheden, pakte deze haarklus aan met een voorwerp dat meer thuishoort in een gereedschapskist dan in een toilettas. Tip: haar kapsel was perfect geknipt.

Een laser voor het knippen van haar.

Je eigen haar thuis knippen is een riskante onderneming, vooral als je geen verstand hebt van geometrie en geen verstand van haarverzorging. Sommige vrouwen volgen nauwgezet betrouwbare online tutorials, terwijl anderen improviseren en vertrouwen op hun vindingrijkheid. Een doe-het-zelf beauty-enthousiasteling genaamd @makristia ruilde haar kam in voor een bouwlaser om haar schaar te geleiden en een asymmetrische gelaagde snit te voorkomen.

De content creator, die net zo bedreven is met mascara als met een boormachine en zich evenzeer thuis voelt in een overall als in een satijnen jurk, is meer gewend aan het vormgeven van houten planken dan aan het aanbrengen van keratinebehandelingen. Maar voor deze kleine haarmetamorfose haalde ze het zware geschut tevoorschijn en plunderde ze niet haar badkamerlades, maar haar werkbank in de garage. En eerlijk is eerlijk, deze op de bouw geïnspireerde techniek werkt wonderen!

Dit veelgebruikte meetinstrument in de metselarij trekt een duidelijke richtlijn over het ongewoon lange haar van de ervaren werkster. Haar collega, die geen kappersvaardigheden heeft, helpt haar bij het lastige gedeelte. Met de achterkant van de tondeuse knipt hij de puntjes bij, en het resultaat is van kapperskwaliteit .

De ongebruikelijke en goedkope truc die in de smaak valt

In het onderschrift rechtvaardigt de contentmaker, die zowel humor als bouwvakjargon gebruikt, haar werk: "Salons zijn te duur." En ze heeft niet helemaal ongelijk. Vrouwen geven gemiddeld €40 uit voor een simpele knipbeurt, terwijl mannen nauwelijks €10 kwijt zijn bij de plaatselijke kapper. Deze jonge vrouw, met haar handvaardigheid en fysieke beroep, heeft haar apparatuur slim ingezet. En het resultaat is een doorslaand succes.

Terwijl sommige vrouwen een haarelastiekje gebruiken om hun kapsel in model te brengen, koos deze duizendpoot voor een meer vertrouwd voorwerp, een waarvan ze de precisie begrijpt. In de reacties prezen internetgebruikers deze ongebruikelijke oplossing zelfs en vergeleken de jonge vrouw met Kim Possible. "Dit is misschien wel het meest ingenieuze dat ik ooit op internet heb gezien," luidde een reactie. Zelfs professionals in het vak keurden het idee goed. "Als haarstylist keur ik het goed, en wij zouden dit ook kunnen gebruiken," voegde iemand eraan toe.

Het doorbreken van stereotypen over vrouwen die graag zelf dingen doen.

In haar video deelt de alleenstaande moeder niet alleen een haartip; ze geeft ook een nieuwe invulling aan haar beroep, dat steevast met mannen wordt geassocieerd. Ze herdefinieert niet alleen haar kapsel, maar ook de stereotypen die ermee gepaard gaan. Deze cargobroek en legerlaarzen zijn haar dagelijkse kleding. Ze is verre van een doe-het-zelver in het weekend of een "assistent" op het werk die alleen maar behangen kan, ze steekt de handen uit de mouwen (of beter gezegd, ze maakt zich met cement).

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is dit gereedschap, dat een andere functie heeft gekregen dan oorspronkelijk bedoeld, niet zomaar een accessoire dat af en toe stof staat te verzamelen in haar garage. Het is een instrument dat ze altijd bij zich heeft. Want als ze naar haar werk gaat, pakt ze geen designertas, maar een aktetas vol moersleutels en schroevendraaiers. Met deze manier van doen, laat ze zien dat niet alle vrouwen in de bouwsector jongensachtige kapsels en 'mannelijke' maniertjes hebben.

Als je er ooit aan denkt om je eigen haar te knippen, weet je nu wat je moet doen. Deze tutorial, die je nog nooit eerder op sociale media hebt gezien, is perfect om je haar een frisse, nieuwe look te geven.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
Article précédent
De "2-in-1 Koreaanse bob": dit trendy kapsel staat in 2026 alle gezichtsvormen goed.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De "2-in-1 Koreaanse bob": dit trendy kapsel staat in 2026 alle gezichtsvormen goed.

Vergeet strakke, rigide bobs: in 2026 maakt de 2-in-1 Koreaanse bob plaats voor een hybride kapsel geïnspireerd op...

Volgens een kapper bewijzen deze 4 signalen dat je kapsel je niet staat.

Je verlaat de salon met perfect gestyled haar, maar een paar uur later lijkt de spiegel je toch...

Ga je de sneeuw in? Dan zul je deze tip tegen pluizig haar geweldig vinden!

Zodra je naar buiten stapt, een paar sneeuwvlokjes in de wind dwarrelen, lijkt je haar ineens een eigen...

De super eenvoudige haartruc waarmee je in 2 minuten een chique look creëert.

Met een vlinderclip en twee minuten tover je warrig haar om tot een elegante, gestructureerde knot. Deze virale...

Volgens deze beroemde kapper zullen deze 5 haarkleuren in 2026 de boventoon voeren.

In 2026 draait haarkleur niet langer om transformatie, maar om openbaring. De tijd van rigide of overdreven dramatische...

Droom je ervan om je haar in twee minuten te föhnen? Met deze snelle truc maak je echt het verschil.

Haastige ochtenden, vermoeid haar door de hitte, of simpelweg de wens naar eenvoud: het zijn allemaal redenen om...

© 2025 The Body Optimist