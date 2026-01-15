Ze knipt haar haar met een bouwwerktuig: het resultaat is waanzinnig!

Door tijdgebrek, geldgebrek of gebrek aan zelfvertrouwen werken steeds meer vrouwen thuis aan hun kapsel en knippen ze de puntjes bij met wat ze maar voorhanden hebben. Een content creator, die stijl combineert met bouwwerkzaamheden, pakte deze haarklus aan met een voorwerp dat meer thuishoort in een gereedschapskist dan in een toilettas. Tip: haar kapsel was perfect geknipt.

Een laser voor het knippen van haar.

Je eigen haar thuis knippen is een riskante onderneming, vooral als je geen verstand hebt van geometrie en geen verstand van haarverzorging. Sommige vrouwen volgen nauwgezet betrouwbare online tutorials, terwijl anderen improviseren en vertrouwen op hun vindingrijkheid. Een doe-het-zelf beauty-enthousiasteling genaamd @makristia ruilde haar kam in voor een bouwlaser om haar schaar te geleiden en een asymmetrische gelaagde snit te voorkomen.

De content creator, die net zo bedreven is met mascara als met een boormachine en zich evenzeer thuis voelt in een overall als in een satijnen jurk, is meer gewend aan het vormgeven van houten planken dan aan het aanbrengen van keratinebehandelingen. Maar voor deze kleine haarmetamorfose haalde ze het zware geschut tevoorschijn en plunderde ze niet haar badkamerlades, maar haar werkbank in de garage. En eerlijk is eerlijk, deze op de bouw geïnspireerde techniek werkt wonderen!

Dit veelgebruikte meetinstrument in de metselarij trekt een duidelijke richtlijn over het ongewoon lange haar van de ervaren werkster. Haar collega, die geen kappersvaardigheden heeft, helpt haar bij het lastige gedeelte. Met de achterkant van de tondeuse knipt hij de puntjes bij, en het resultaat is van kapperskwaliteit .

De ongebruikelijke en goedkope truc die in de smaak valt

In het onderschrift rechtvaardigt de contentmaker, die zowel humor als bouwvakjargon gebruikt, haar werk: "Salons zijn te duur." En ze heeft niet helemaal ongelijk. Vrouwen geven gemiddeld €40 uit voor een simpele knipbeurt, terwijl mannen nauwelijks €10 kwijt zijn bij de plaatselijke kapper. Deze jonge vrouw, met haar handvaardigheid en fysieke beroep, heeft haar apparatuur slim ingezet. En het resultaat is een doorslaand succes.

Terwijl sommige vrouwen een haarelastiekje gebruiken om hun kapsel in model te brengen, koos deze duizendpoot voor een meer vertrouwd voorwerp, een waarvan ze de precisie begrijpt. In de reacties prezen internetgebruikers deze ongebruikelijke oplossing zelfs en vergeleken de jonge vrouw met Kim Possible. "Dit is misschien wel het meest ingenieuze dat ik ooit op internet heb gezien," luidde een reactie. Zelfs professionals in het vak keurden het idee goed. "Als haarstylist keur ik het goed, en wij zouden dit ook kunnen gebruiken," voegde iemand eraan toe.

Het doorbreken van stereotypen over vrouwen die graag zelf dingen doen.

In haar video deelt de alleenstaande moeder niet alleen een haartip; ze geeft ook een nieuwe invulling aan haar beroep, dat steevast met mannen wordt geassocieerd. Ze herdefinieert niet alleen haar kapsel, maar ook de stereotypen die ermee gepaard gaan. Deze cargobroek en legerlaarzen zijn haar dagelijkse kleding. Ze is verre van een doe-het-zelver in het weekend of een "assistent" op het werk die alleen maar behangen kan, ze steekt de handen uit de mouwen (of beter gezegd, ze maakt zich met cement).

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is dit gereedschap, dat een andere functie heeft gekregen dan oorspronkelijk bedoeld, niet zomaar een accessoire dat af en toe stof staat te verzamelen in haar garage. Het is een instrument dat ze altijd bij zich heeft. Want als ze naar haar werk gaat, pakt ze geen designertas, maar een aktetas vol moersleutels en schroevendraaiers. Met deze manier van doen, laat ze zien dat niet alle vrouwen in de bouwsector jongensachtige kapsels en 'mannelijke' maniertjes hebben.

Als je er ooit aan denkt om je eigen haar te knippen, weet je nu wat je moet doen. Deze tutorial, die je nog nooit eerder op sociale media hebt gezien, is perfect om je haar een frisse, nieuwe look te geven.