Haar dat snel vet wordt: de meest voorkomende en onderschatte oorzaken

's Ochtends je haar wassen, 's avonds een strakke paardenstaart: voor velen is dit een herkenbare en soms frustrerende situatie. Waarom wordt ons haar zo snel vet, soms al binnen 24 uur? Het antwoord is niet altijd te vinden waar je het zou verwachten. In werkelijkheid spelen verschillende alledaagse factoren, die vaak over het hoofd worden gezien, een veel grotere rol dan alleen genetische aanleg. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende oorzaken, met advies van dermatologen.

Te vaak je haar wassen: het terugslageffect

Dit is de belangrijkste, en meest paradoxale, oorzaak. Als je vet haar hebt, ben je geneigd het elke dag te wassen. Maar deze reflex kan het probleem juist verergeren in plaats van het op te lossen. Volgens de Columbia Skin Clinic irriteert te vaak of te agressief wassen de hoofdhuid, waardoor deze nog meer talg gaat produceren om zichzelf te beschermen. Dit wordt het "rebound-effect" genoemd.

De boosdoener zit vaak in de formule van het product: shampoos die sulfaten bevatten (zoals natriumlaurylsulfaat) hebben de neiging de hoofdhuid uit te drogen, waardoor deze overmatig reageert met een verhoogde talgproductie. De oplossing? Was je haar niet te vaak (om de dag, of zelfs nog minder vaak) en kies voor milde formules zonder agressieve sulfaten.

Hormonen, die grillige bondgenoten.

De talgproductie wordt grotendeels gereguleerd door hormonen, met name androgenen. En schommelingen in deze hormonen kunnen onze hoofdhuid in een ware achtbaan veranderen. Perioden van stress, de menstruatiecyclus, zwangerschap, de menopauze of het gebruik van bepaalde medicijnen kunnen allemaal een plotselinge toename van de talgproductie veroorzaken. Healthline wijst er ook op dat cortisol, het stresshormoon, een directe rol kan spelen in de activiteit van de talgklieren. Des te meer reden om momenten van ontspanning in je routine in te bouwen.

De ophoping van stylingproducten: een stille valkuil.

Haarsprays, waxen, serums, leave-in conditioners… Al deze producten, hoe effectief ze ook mogen zijn, kunnen zich ophopen op de hoofdhuid en de haarzakjes verstikken. Het resultaat: een zwaar gevoel, een hoofdhuid die minder goed kan ademen en een snellere ophoping van talg. Droogshampoo is met name een goede snelle oplossing tussen wasbeurten door, maar bij te regelmatig gebruik vormt het een laagje dat oliën en resten vasthoudt. Idealiter gebruik je één keer per week een clarifying shampoo of een milde scrub voor de hoofdhuid om deze grondig te reinigen zonder de hoofdhuid te irriteren.

Je haar aanraken (of het vastbinden als het nat is)

Het is een ogenschijnlijk onschuldige en vaak onbewuste handeling, maar het is belangrijk. Door met je vingers door je haar te gaan of het gedurende de dag te bewerken, breng je talg van je handen over op je haar. Hetzelfde geldt voor kussenslopen en dekens die niet regelmatig worden vervangen, of haarborstels die nooit worden schoongemaakt: ze verzamelen talg, dode huidcellen en productresten, die de volgende dag weer op je haar terechtkomen.

Klimaat, voeding en specifieke gevallen. Het klimaat speelt ook een rol: warmte en vochtigheid stimuleren de talgproductie, terwijl transpiratie de talg zichtbaarder maakt. Een onevenwichtige voeding, rijk aan suikers of sterk bewerkte voedingsmiddelen, kan ook ontstekingen en daardoor een overmatige talgproductie bevorderen. Omega-3-vetzuren (te vinden in vette vis en lijnzaad) helpen daarentegen de talgproductie te reguleren. In sommige gevallen kan snel vet wordend haar ook verband houden met seborroïsche dermatitis, een huidaandoening die volgens de Cleveland Clinic ongeveer 11% van de bevolking treft. Als vet haar gepaard gaat met vette roos, jeuk of aanhoudende roodheid, is het raadzaam een dermatoloog te raadplegen voor een passende behandeling.

Snel vet wordend haar is niet onvermijdelijk en ook geen teken van slechte hygiëne. Het is vaak het gevolg van kleine onevenwichtigheden tussen onze hormonen, onze haarverzorgingsroutine en onze dagelijkse gewoonten. Door minder vaak shampoo te gebruiken, milde formules te kiezen en je hoofdhuid te verzorgen zoals je je huid verzorgt, kun je geleidelijk aan langer lichter haar behouden. En bovenal leer je op een gezonde manier met je hoofdhuid om te gaan.