"Je verstikt je huid": een waarschuwing van een visagiste over dit veelgebruikte product.

Setting spray, die lange tijd geroemd werd om zijn vermogen om make-up te fixeren, wordt nu in twijfel getrokken door Nyssa Green, een meermaals bekroonde make-upartieste. Volgens haar is dit product, dat oorspronkelijk ontworpen was voor gebruik op televisiesets, niet geschikt voor dagelijks gebruik thuis. Sterker nog, het zou op de lange termijn de balans van je huid kunnen verstoren.

Een professioneel hulpmiddel… hergebruikt voor dagelijks gebruik

Op filmsets, waar de hitte van de spotlights make-up op de proef stelt, is fixatiespray een strategische bondgenoot. In het dagelijks leven zijn de behoeften echter heel anders. Nyssa Green wijst erop dat deze formules vaak gedenatureerde alcohol en krachtige oppervlakteactieve stoffen bevatten, bedoeld om de make-up te fixeren, glad te maken en de houdbaarheid te verlengen... soms ten koste van het huidcomfort.

Het resultaat: de natuurlijke beschermlaag van de huid wordt verzwakt. De huid raakt uitgedroogd, wordt gevoeliger en probeert zichzelf te beschermen door meer talg aan te maken. Deze vicieuze cirkel kan leiden tot een overmatige glans, meer zichtbare poriën, roodheid of puistjes. Met andere woorden, in plaats van je teint te verbeteren, kan de spray je huid verstikken.

Subtiele, maar zeer realistische effecten

Wat deze effecten zo verraderlijk maakt, is dat ze in eerste instantie onzichtbaar zijn. Dag na dag verzwakt alcohol de hydrolipidefilm, het natuurlijke schild dat de huid beschermt tegen vervuiling, bacteriën en andere invloeden van buitenaf. Het microbioom van de huid raakt uit balans, de huid wordt kwetsbaarder, gevoeliger en soms zelfs ernstiger na verloop van tijd.

Samenvattend kan herhaald gebruik de volgende gevolgen hebben:

Progressieve uitdroging

Een overproductie van talg als reactie.

Een minder egale teint en een minder comfortabele huid.

Translucent poeder: de terugkeer van een weldadige klassieker

Gezien deze omstandigheden raadt Nyssa Green een zacht, effectief en elegant alternatief aan: transparant poeder. Dit product wordt vaak onderschat, maar het biedt een natuurlijke finish en laat de huid ademen.

Gebruik het spaarzaam, alleen op plekken die snel glimmen, zoals het voorhoofd, de neus of de kin. Het matteert de huid zonder zwaar aan te voelen. Dankzij de ultrafijne textuur vervaagt het fijne lijntjes, maakt het de teint zichtbaar gladder en verandert het de kleur of glans van je make-up niet. Een eenvoudige, precieze en milde stap voor je huid.

De spray is niet verboden... maar gereserveerd.

In bepaalde uitzonderlijke situaties – bruiloften, fotoshoots, langdurige evenementen – kan fixatiespray nog steeds nuttig zijn, legt Nyssa Green uit. Mits je natuurlijk zorgvuldig kiest: zonder alcohol, afsluitende siliconen of agressieve sulfaten. En bovenal: gebruik het spaarzaam, breng het niet te vaak aan en compenseer dit met herstellende en hydraterende huidverzorgingsproducten.

Uiteindelijk gaat de huidige trend duidelijk richting make-up die net zoveel verzorgt als dat ze verfraait. Matterende BB-crèmes, foundations verrijkt met droge oliën, luchtige minerale poeders en bloemige gezichtssprays op waterbasis vervangen geleidelijk aan agressieve formules. In deze nieuwe visie op schoonheid wordt de huid beschouwd als een kostbare bondgenoot, niet als een oppervlak dat bevroren moet worden. En door de huid te laten ademen, te respecteren en te verwennen, bereik je een blijvend gezonde teint.