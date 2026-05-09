Het onverwachte schoonheidshulpmiddel dat sommigen gebruiken om meer volume aan hun haar te geven.

Sociale media staan bol van verrassende beautytips, en sommige gaan binnen een paar dagen viraal. De nieuwste? Het gebruik van… een wimperkruller om volume bij de haaraanzet te creëren. Jazeker, het accessoire dat normaal gesproken voor wimpers bedoeld is, vindt nu zijn weg naar de haarverzorgingsroutines van sommige contentmakers.

De "root boost"-versie van de wimperkruller

De truc werd populair op Instagram dankzij content creators zoals @makeupbynadi. Het principe is simpel: gebruik een klassieke wimperkruller op kleine plukjes haar bovenop je hoofd om een lichte krul bij de haaraanzet te creëren.

Door het haar een paar seconden zachtjes omhoog te knijpen, komen de haartjes bij de aanzet iets los van de hoofdhuid. Het resultaat: een luchtiger effect, zoals na een volumineuze föhnbeurt. Op papier lijkt het misschien onwaarschijnlijk. Toch is de logica erachter heel logisch. Dankzij de gebogen vorm werkt de wimperkruller een beetje als een mini-stylingtool waarmee je direct bij de haaraanzet een krul kunt creëren.

"Haarhacks" veroveren de sociale media.

Deze tip maakt deel uit van een veel grotere trend: 'beauty hacks' en routines waarbij alledaagse voorwerpen een nieuwe bestemming krijgen. Op TikTok en Instagram genereert content met de hashtag #hairhack miljoenen views. Creators wedijveren met elkaar om alledaagse voorwerpen om te toveren tot geïmproviseerde haaraccessoires.

Eetstokjes om een knot te maken, een beker om een volumineuze paardenstaart te creëren, of strategisch geplaatste haarclips tijdens het föhnen... er is geen gebrek aan creatieve tips. Wat maakt ze zo aantrekkelijk? Hun toegankelijkheid. Je hoeft geen tien nieuwe producten te kopen: het idee is vaak om te hergebruiken wat je al in je badkamer hebt.

Volume is geen vereiste.

Hoewel de media en sociale netwerken constant praten over "plat haar dat je moet vermijden" of "perfect volume", is het belangrijk om te onthouden dat van nature fijn of dun haar absoluut geen minpunt is. Sommige mensen houden van volumineuze kapsels en opvallende uitgroei, terwijl anderen de voorkeur geven aan glad, golvend of steil haar. En beide zijn even mooi.

Volume is geen schoonheidsideaal dat koste wat kost nagestreefd moet worden. Haar heeft verschillende texturen, dichtheden en eigenschappen, en dat is juist wat het uniek maakt. Deze tips moeten daarom leuke opties blijven voor mensen die graag experimenteren met hun kapsels, en nooit een verplichting om hun natuurlijke haar te veranderen.

Een tip om voorzichtig te proberen

Zoals bij elke onconventionele techniek, vereist ook deze enige voorzichtigheid. Het metaal van de wimperkruller kan sommige haartjes beschadigen als je er te hard in knijpt, vooral bij fijn, beschadigd of broos haar. Idealiter moet je heel voorzichtig te werk gaan en nooit hard aan de haarwortels trekken.

Nog een belangrijk punt: deze techniek mag alleen op droog haar worden gebruikt. Nat haar is veel kwetsbaarder en breekt sneller af. Experts raden ook af om een verwarmde wimperkruller dicht bij de hoofdhuid te gebruiken. De klassieke variant is perfect geschikt om het gewenste effect te bereiken zonder onnodige risico's.

Alternatieven die ook heel goed werken

Als deze techniek je niet aanspreekt, zijn er nog tal van andere manieren om de haarwortels in beweging te brengen.

Mini-clips die tijdens het föhnen bovenop het hoofd worden geplaatst, blijven een zeer populaire methode. Klittenbandrollers, gebruikt op droog of licht warm haar, stellen je ook in staat om een mooi volumineus effect te creëren zonder overmatige hitte.

De klassieke combinatie van een ronde borstel en een föhn blijft ook een veilige keuze voor wie houdt van zacht en volumineus geföhnd haar.

Tot slot kunnen sommige volumepoeders die direct op de haarwortels worden aangebracht, in enkele seconden een voller effect geven, vooral bij fijn haar.

Uiteindelijk benadrukt deze trend één ding: schoonheid kan ook een creatieve speeltuin zijn. Experimenteren, objecten hergebruiken en plezier hebben met je haar kan een luchtige manier zijn om je routine te vernieuwen, zonder druk of universele regels.