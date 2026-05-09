Het onverwachte schoonheidshulpmiddel dat sommigen gebruiken om meer volume aan hun haar te geven.

Tips & trucs
Léa Michel
@makeupbynadi / Instagram

Sociale media staan bol van verrassende beautytips, en sommige gaan binnen een paar dagen viraal. De nieuwste? Het gebruik van… een wimperkruller om volume bij de haaraanzet te creëren. Jazeker, het accessoire dat normaal gesproken voor wimpers bedoeld is, vindt nu zijn weg naar de haarverzorgingsroutines van sommige contentmakers.

De "root boost"-versie van de wimperkruller

De truc werd populair op Instagram dankzij content creators zoals @makeupbynadi. Het principe is simpel: gebruik een klassieke wimperkruller op kleine plukjes haar bovenop je hoofd om een lichte krul bij de haaraanzet te creëren.

Door het haar een paar seconden zachtjes omhoog te knijpen, komen de haartjes bij de aanzet iets los van de hoofdhuid. Het resultaat: een luchtiger effect, zoals na een volumineuze föhnbeurt. Op papier lijkt het misschien onwaarschijnlijk. Toch is de logica erachter heel logisch. Dankzij de gebogen vorm werkt de wimperkruller een beetje als een mini-stylingtool waarmee je direct bij de haaraanzet een krul kunt creëren.

"Haarhacks" veroveren de sociale media.

Deze tip maakt deel uit van een veel grotere trend: 'beauty hacks' en routines waarbij alledaagse voorwerpen een nieuwe bestemming krijgen. Op TikTok en Instagram genereert content met de hashtag #hairhack miljoenen views. Creators wedijveren met elkaar om alledaagse voorwerpen om te toveren tot geïmproviseerde haaraccessoires.

Eetstokjes om een knot te maken, een beker om een volumineuze paardenstaart te creëren, of strategisch geplaatste haarclips tijdens het föhnen... er is geen gebrek aan creatieve tips. Wat maakt ze zo aantrekkelijk? Hun toegankelijkheid. Je hoeft geen tien nieuwe producten te kopen: het idee is vaak om te hergebruiken wat je al in je badkamer hebt.

Volume is geen vereiste.

Hoewel de media en sociale netwerken constant praten over "plat haar dat je moet vermijden" of "perfect volume", is het belangrijk om te onthouden dat van nature fijn of dun haar absoluut geen minpunt is. Sommige mensen houden van volumineuze kapsels en opvallende uitgroei, terwijl anderen de voorkeur geven aan glad, golvend of steil haar. En beide zijn even mooi.

Volume is geen schoonheidsideaal dat koste wat kost nagestreefd moet worden. Haar heeft verschillende texturen, dichtheden en eigenschappen, en dat is juist wat het uniek maakt. Deze tips moeten daarom leuke opties blijven voor mensen die graag experimenteren met hun kapsels, en nooit een verplichting om hun natuurlijke haar te veranderen.

Een tip om voorzichtig te proberen

Zoals bij elke onconventionele techniek, vereist ook deze enige voorzichtigheid. Het metaal van de wimperkruller kan sommige haartjes beschadigen als je er te hard in knijpt, vooral bij fijn, beschadigd of broos haar. Idealiter moet je heel voorzichtig te werk gaan en nooit hard aan de haarwortels trekken.

Nog een belangrijk punt: deze techniek mag alleen op droog haar worden gebruikt. Nat haar is veel kwetsbaarder en breekt sneller af. Experts raden ook af om een verwarmde wimperkruller dicht bij de hoofdhuid te gebruiken. De klassieke variant is perfect geschikt om het gewenste effect te bereiken zonder onnodige risico's.

Alternatieven die ook heel goed werken

Als deze techniek je niet aanspreekt, zijn er nog tal van andere manieren om de haarwortels in beweging te brengen.

  • Mini-clips die tijdens het föhnen bovenop het hoofd worden geplaatst, blijven een zeer populaire methode. Klittenbandrollers, gebruikt op droog of licht warm haar, stellen je ook in staat om een mooi volumineus effect te creëren zonder overmatige hitte.
  • De klassieke combinatie van een ronde borstel en een föhn blijft ook een veilige keuze voor wie houdt van zacht en volumineus geföhnd haar.
  • Tot slot kunnen sommige volumepoeders die direct op de haarwortels worden aangebracht, in enkele seconden een voller effect geven, vooral bij fijn haar.

Uiteindelijk benadrukt deze trend één ding: schoonheid kan ook een creatieve speeltuin zijn. Experimenteren, objecten hergebruiken en plezier hebben met je haar kan een luchtige manier zijn om je routine te vernieuwen, zonder druk of universele regels.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Coffrets beauté femme : les meilleurs cadeaux sur Sephora

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Schoonheidsproducten voor vrouwen: een complete selectie biologische en natuurlijke cosmetica.

Biologische en natuurlijke cosmetica worden een vast onderdeel van de schoonheidsroutine van vrouwen. Gedreven door een vraag naar...

Cadeausets met biologische cosmetica voor vrouwen: hoe goed zijn deze natuurlijke cosmetica nu echt?

Cadeausets met biologische schoonheidsproducten voor vrouwen zijn allang geen tijdelijke hype meer. Door de groeiende vraag naar effectieve,...

Luxe beautycadeausets voor vrouwen: de mooiste premium cadeausets om cadeau te geven

Een luxe beautycadeauset is altijd een succes, ongeacht de gelegenheid. Kerstmis, verjaardagen, Valentijnsdag of Moederdag: deze zorgvuldig samengestelde...

Betaalbare beautycadeausets voor vrouwen: de beste cadeausets voor elk budget

Het is absoluut mogelijk om een betaalbare beautyset voor vrouwen te vinden zonder in te leveren op kwaliteit....

Voor een langdurig resultaat met lipliner maken deze online gedeelde tips echt het verschil.

Het creëren van een perfecte lipmake-up die de hele dag blijft zitten, kan soms een hele uitdaging zijn....

Beautycadeausets voor zwangere vrouwen: cadeau-ideeën en zwangerschapspakketten voor aanstaande moeders

Het kiezen van een beautycadeauset voor zwangere vrouwen is veel meer dan een simpel commercieel gebaar. Het is...