Een droge huid in de winter? Ontdek de techniek die wonderen doet.

In de wintermaanden tast de kou de huid aan en laat zichtbare sporen achter. Met de huidige temperaturen gebruik je misschien wel twee keer zoveel hydraterende crème. Er bestaat echter een nog betere bescherming voor je huid, en de naam ervan is je vast wel bekend. Het is vaseline, het belangrijkste ingrediënt van 'slugging', een trendy schoonheidstrend.

Wat is slugging precies?

Sinds de komst van het koude weer en de plotselinge temperatuurdaling heb je ongetwijfeld je schoonheidsroutine geoptimaliseerd en je huidverzorgingsroutine voor de spiegel geïntensiveerd. Je huid is het eerste slachtoffer van het winterweer en je hebt geen vergrootglas nodig om de schade te zien. Roodheid, zichtbare droogheid, schilfering – de tekenen zijn onmiskenbaar. Je huid verkeert in kritieke toestand en zelfs de meest voedende crèmes op de markt lijken niet voldoende te zijn om haar te redden.

En wanhoop niet, slugging kan zomaar een einde maken aan je huidproblemen en je blijvende verlichting bieden. Deze term uit de schoonheidsindustrie, die verwant is aan skin flooding en blush draping en alleen begrepen wordt door tweetaligen, komt van het woord "slak". Wees gerust, het is niet de bedoeling om deze slijmerige wezens op je gezicht te plaatsen en ze een plakkerig masker te laten vormen. Slugging maakt gebruik van een bekend ingrediënt dat typisch is voor ouderwetse huismiddeltjes.

Dit is vaseline, een veelzijdige crème die het voordeel heeft rijk te zijn aan vitamine A en E, de belangrijkste bronnen van verzorging voor de huid. Het is een uitstekend middel voor een droge en gedehydrateerde huid. Dankzij de van nature rijke textuur wordt het ook vaak gebruikt bij brandwonden of irritaties.

Een prachtig gebaar uit Korea

Sluggling is ontstaan in Korea, een land dat wordt beschouwd als een cosmetisch El Dorado en een bron van inspiratie voor beauty-liefhebbers wereldwijd. Dit deel van de wereld, dat een paar jaar geleden nog relatief onbekend was, is uitgegroeid tot het middelpunt van alle esthetische discussies. Koreaanse vrouwen worden gezien als hét voorbeeld; hun vlekkeloze huid getuigt van hun expertise en onuitputtelijke kennis van huidverzorging. Na het populariseren van layering, sheet masks en dubbele reiniging, proberen ze ons nu te overtuigen van sluggling.

Terwijl vaseline in Europa meestal slechts af en toe wordt gebruikt, is het in de wereld van K-Beauty alomtegenwoordig. Demonstratievideo's op TikTok bewijzen dit. Beautyverslaafden smeren zich in met vaseline en delen tips over hoe je het kunt gebruiken. Gebruikt als een kompres om de teint te verhelderen, als nachtcrème voor een stralende huid bij het wakker worden, of als oogcrème voor een frisse look: vaseline is een onderschat wondermiddel.

Wat dermatologen denken

Vaseline, ook wel bekend onder de weinig vleiende bijnaam "originele petroleumgelei", klinkt meteen een stuk minder aantrekkelijk. Maar hoewel het product misschien niet zo natuurlijk en authentiek is als aloë vera of sheaboter , ondergaat het wel een rigoureus zuiveringsproces voordat het in je toilettas belandt. Wees gerust, het heeft niets te maken met autobrandstof. Zelfs dermatologen zijn er zeer enthousiast over.

In een interview met het mediaplatform Byrdie legt dr. Landriscina de voordelen van vaseline uit. "Het werkt als een signaal dat je huid aanzet tot de productie van meer intercellulaire lipiden. Het vormt een barrière die de huid beschermt en voorkomt dat vocht ontsnapt."

Vaseline, het belangrijkste ingrediënt in deze techniek, vervangt je gebruikelijke huidverzorgingsroutine niet. Het is geen alternatief voor je basiscrème. Het is eerder een welkome boost tijdens de winter, een bijzonder zware periode voor de huid. En deze Koreaanse techniek is niet geschikt voor alle huidtypen. Vaseline houdt geen rekening met de specifieke behoeften van verschillende huidtypen. Het afsluitende effect en de olieachtige consistentie kunnen een acnegevoelige huid meer kwaad dan goed doen.