Het is bedoeld om te hydrateren, maar deze werking verzwakt je lippen juist.

In de winter drogen je lippen uit door de kou. Ze worden ruw en lipgloss en andere getinte producten blijven eraan plakken. Om ze te beschermen en zacht te houden, smeer je misschien meerdere lagen lippenbalsem op. Het is bijna een automatische handeling: de stick, je EHBO-middel, wordt talloze keren op je lippen aangebracht. Deze schoonheidsreflex houdt het probleem echter in stand in plaats van het op te lossen.

Lippenbalsem, ja, maar met mate.

De winter laat zijn zichtbare sporen na. Hij tast de huid aan en verandert ook het uiterlijk van de lippen, die ruw aanvoelen en pijnlijk barsten. Deze droogheid, die niet alleen oncomfortabel is voor ochtendkusjes en pogingen om te flirten met nude lippenstift verpest, is de esthetische last van de winter. Even een anatomische herinnering: terwijl de huid van het gezicht tot wel 16 cellagen kan hebben, heeft de huid van de lippen er maar 3 tot 5. Dus je zegt tegen jezelf dat je best wat meer lippenbalsem mag gebruiken. Het is een soort toverstafje in je zak.

Je smeert het haastig op je lippen, in de overtuiging dat je de schade van de kou herstelt. Je haalt het uit je tas, als een onoverwinnelijk wapen tegen de ijzige temperaturen. Deze lippenbalsem raakt je lippen vaker aan dan die van je partner. Zo vaak zelfs dat je hem binnen een maand opgebruikt. Het is bijna een cosmetische verslaving. Maar deze lippenbalsem, die in de winter letterlijk een verlengstuk van je vingers wordt, heeft niet altijd het gewenste effect en kan zelfs de belofte van comfort niet waarmaken.

In het programma 20 Minutes waarschuwen dermatologen voor bepaalde formules die te afsluitend en vettig zijn voor de lippen, met name formules die vaseline, paraffine of petrolatum bevatten. In plaats van de lippen goed te voeden en te beschermen, creëren ze een kunstmatige barrière en verstoren ze de natuurlijke werking van de huid. Het is eerder een placebo-effect dan een echte remedie.

Plantaardige oliën, de beste vrienden van droge lippen.

De hele dag lippenbalsem op je lippen smeren is niet bepaald een teken van tederheid. Het is een slechte gewoonte. Maar je gaat natuurlijk niet lijdzaam toezien hoe dit zich op je gezicht voltrekt en je lippen verwaarlozen in je huidverzorgingsroutine . Experts raden gezondere alternatieven aan, met dank aan Moeder Natuur. Voor zijdezachte lippen en een vlekkeloze make-up adviseren ze producten met shea- of cacaoboter, glycerine of verrijkt met ceramiden.

Ze prijzen ook de voordelen van plantaardige oliën, die al lang hun waarde hebben bewezen in onze badkamers. Voor gezonde lippen kun je jojoba-, ricinus- of marula-olie proberen. In tegenstelling tot chemische formules hydrateren deze oliën de huid zonder haar te verstikken. Ze wijzen ook op een aantal valkuilen in het schap met cosmetica. Volgens hen zijn balsems met menthol, parfum en glitter meer marketingtrucs dan oplossingen voor huidproblemen.

Deze andere beautytips redden je in de winter.

Het behouden van gezonde lippen midden in de winter vereist toewijding. Tien keer per dag een lippenbalsem op je lippen smeren geneest de verkoudheid niet. Deze beauty-truc, het credo van hippe meiden in Uggs en designer pufferjassen, biedt geen enkel echt voordeel voor je huid. Natuurlijk is het misschien trendy om je lippen vol te smeren met Rhode lippenbalsem, maar je lippen zullen daardoor ernstig tekortschieten aan voeding.

In de winter kun je een effectieve lippenverzorgingsroutine opbouwen rond een paar essentiële producten. Begin met een milde scrub, één of twee keer per week, zoals Fresh Sugar Lip Polish of Lush Lip Scrub, om dode huidcellen te verwijderen. Hydrateer en herstel je lippen vervolgens dagelijks met een rijke balsem zoals CeraVe Healing Ointment, Aquaphor Lip Repair of Burt's Bees voor overdag. Kies 's avonds voor een intensieve behandeling zoals Laneige Lip Sleeping Mask of Summer Fridays Lip Butter Balm om je lippen 's nachts diep te voeden.

Voordat je naar buiten gaat, helpt een lippenbalsem met SPF, zoals EltaMD UV Lip Balm of Supergoop! Lipscreen, om je lippen te beschermen tegen wind, kou en UV- straling, zodat ze de hele winter comfortabel blijven.

Het constant aanbrengen van lippenbalsem is tijdverspilling. Het is beter om minder te doen, maar wel beter. Dat is een schoonheidsfilosofie die werkt, ongeacht welk lichaamsdeel je verwent.