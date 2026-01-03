Ze brengt matcha aan op haar gezicht en haar huid straalt van gezondheid.

Matcha, de favoriete drank van 'clean girls', concurreert met koffie en kleurt elk kopje. Deze groenige drank, een waar elixer van de jeugd, wordt soms bewonderd en soms verafschuwd, maar is meer voor onze smaakpapillen dan voor onze huid. Hoewel matcha ons van binnenuit verwent, wordt het zelden gebruikt in schoonheidsroutines en zelfgemaakte maskers. Matcha komt rechtstreeks van de kop naar de huid en geeft je een onvergelijkbare gloed. Het is een onderschat beauty-ingrediënt. Een content creator besloot daar verandering in te brengen door het in haar huidverzorgingsroutine op te nemen.

Matcha, een populair beauty-ingrediënt.

Matcha, een woord dat iedereen in de mond heeft. Een Instagramwaardig drankje, vanuit elke hoek vastgelegd en met respect bereid in koffiehuizen. Matcha oogst lof. En niet alleen van de Parijse elite die op zoek is naar content voor hun stories. Hoewel matcha nu stevig verankerd is in mokken, vindt dit groene poeder, een waar geschenk van de natuur, ook zijn weg naar schoonheidsrecepten. Als belangrijk ingrediënt in trendy koekjes en marmercakes, verhuist matcha van het keukenkastje naar de badkamer om de huid te verwennen.

In plaats van matcha te verdunnen met havermelk en het oraal in te nemen zoals de rest van de wereld, gebruikte content creator @ tenisha.ward het als basis voor haar gezichtsmasker. En haar huid was er blij mee. In een video die meer dan 420.000 keer bekeken werd, demonstreert de fervente tester een compleet andere toepassing voor matcha: als een uitwendig product. Ze mengt het met honing en water en brengt deze groenachtige pasta vervolgens aan op haar gezicht. Na vijf minuten eruit te hebben gezien als een Marsbewoner, straalt haar huid een gloed uit die geen enkele crème kan evenaren.

Matcha, aangebracht op het gezicht, werkt als een complete behandeling: het helpt de huid haar natuurlijke glans terug te krijgen, een egalere teint te creëren en zich beter te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Een echte oppepper voor een doffe of vermoeide huid. En dat is goed nieuws voor iedereen die de smaak van matcha niet lekker vindt.

Een groen poeder dat een natuurlijke uitstraling onthult.

Matcha staat bekend als een superingrediënt. Het heeft potentie in je zelfgemaakte schoonheidsrecepten en is een uitstekende voeding voor een door de zon beschadigde, doffe huid. Wat matcha zo aantrekkelijk maakt, is het vermogen om de huid weer te laten stralen zonder kunstmatige effecten. Het geeft de illusie van een highlighter, maar dan zonder cosmetische trucjes.

Hoe? Dankzij het hoge gehalte aan antioxidanten. Het helpt de huid oxidatieve stress te bestrijden, die verantwoordelijk is voor een doffe teint en een gebrek aan glans. Chlorofyl staat ondertussen bekend om zijn milde, zuiverende werking, ideaal wanneer de huid er dof of verstopt uitziet.

Het resultaat: de teint oogt frisser, egaler, alsof hij "weer in balans" is. Een subtiele maar merkbare gloed waardoor je geleidelijk aan de "no-makeup"-look kunt creëren. Dit matcha-masker, met zijn heerlijke grasachtige tint, heeft bovendien een ontgiftende werking, wat zeer welkom is na alle feestelijkheden.

Een verzachtende bondgenoot voor de gevoelige huid.

In tegenstelling tot sommige zeer actieve exfoliërende poeders of maskers, is matcha verrassend mild. Hoewel het soms een licht bittere smaak kan hebben, voelt het ongelooflijk zacht aan op de huid. Het is vaak geschikt voor de gevoelige of roodheidgevoelige huid, met name dankzij de kalmerende eigenschappen. Als masker aangebracht, helpt het de huid tot rust te komen, het comfort te herstellen en een gevoel van oververhitting te verminderen.

Dit is ook de reden waarom het een populaire behandeling is tijdens periodes van stress , vermoeidheid of seizoenswisselingen, wanneer de huid gevoeliger wordt. Dus waarom het ingewikkeld maken als het simpel kan? Matcha, een groen goud dat nog grotendeels onbenut is in de cosmetische industrie, is het kloppende hart van de meest effectieve schoonheidsproducten. Mix het zo vaak als je wilt in je eigen badkamer.

Andere schoonheidsrecepten met matcha

Voor matcha-puristen is dit kostbare poeder uitsluitend bestemd voor het theeritueel. Het zou echter zonde zijn om het alleen in handgemaakte keramiek te gebruiken en niet op andere manieren van de voordelen te genieten.

Matcha leent zich voor vele variaties, afhankelijk van de behoeften van de huid. Gemengd met honing wordt het een verzachtend en stralend masker, perfect voor een huid die wel wat zachtheid kan gebruiken. Gecombineerd met naturel yoghurt of aloë vera biedt het een frisse en kalmerende behandeling, ideaal na een drukke dag of blootstelling aan koud weer. Voor wie de voorkeur geeft aan een rijkere textuur, kan matcha ook worden gecombineerd met een paar druppels lichte plantaardige olie, zoals jojoba-olie, voor een voedend masker zonder vettig residu.

Zelfs je haar kan meedoen aan deze matcha-rage. Als je vet haar hebt, kan een groene lawine wel eens effectiever zijn dan droogshampoo. Om dit haarmengsel te maken, zo veelbelovend als de gouden bloemblaadjes van Rapunzel, meng je maizena, cacaopoeder, rozemarijnolie en een vleugje matcha. Breng het met een borstel aan op de haarwortels.

Matcha, dat je zelden buiten kartonnen bekertjes en populaire gebakjes tegenkomt, heeft een veelbelovende toekomst voor de spiegel. Het is meer dan alleen een huidverbeterende behandeling; het staat voor pure vitaliteit.