Dit vergeten dessert van onze grootmoeders zou ons helpen de winter beter door te komen.

Voeding
Anaëlle G.
Freepik

Wat als de oplossing voor de koude wintermaanden schuilt in een vergeten dessert, eentje van onze grootmoeders? Rijstpudding maakt eind 2025 een comeback, en het is niet alleen heerlijk: het zit boordevol gezondheidsvoordelen.

Een gezondheidsvriend tegen de kou en het gebrek aan zon.

Rijstpudding is niet alleen een nostalgische lekkernij; het is een ware krachtpatser aan essentiële voedingsstoffen. Rijk aan calcium en vitamine D, helpt het de botten te versterken, die in de winter door gebrek aan zonlicht verzwakt raken. De complexe koolhydraten zorgen voor een milde spijsvertering en leveren langdurige energie, in tegenstelling tot de suikerpieken die je in bewerkte desserts vindt.

Dat is nog niet alles: het bevat ook magnesium en fosfor, mineralen die niet alleen sterke botten ondersteunen, maar ook bijdragen aan een algeheel gevoel van welzijn. Tijdens perioden met weinig zonlicht helpen deze elementen vermoeidheid, stress en winterdepressie tegen te gaan. Door er wat fruit, een beetje chocolade of zelfs kruiden aan toe te voegen, kun je je immuunsysteem en energieniveau nog verder verhogen. Rijstpudding is zo meer dan alleen een lekkernij: het is een echte steun voor je fysieke en mentale gezondheid, vooral waardevol na je 60e.

Waarom rijstpudding moderne desserts overtreft

In tegenstelling tot sterk bewerkte zoetigheden, zorgt dit klassieke dessert voor een stabiele bloedsuikerspiegel dankzij het gebruik van volkoren of halfvolkoren rijst. Dit voorkomt de suikerpieken en energiedips die vaak optreden na commercieel geproduceerde desserts. Bovendien is het voordelig, blijft het meerdere dagen goed en kan het naar eigen smaak worden aangepast: gedroogd fruit, bananen voor een betere nachtrust, kalmerende kruiden…

Met rijstpudding combineer je gezelligheid met een uitgebalanceerde voeding. En het goede nieuws is: je kunt er makkelijk een veganistische versie van maken die net zo lekker en voedzaam is. Amandel-, haver- of kokosmelk, natuurlijke zoetstoffen zoals agavesiroop, kokossuiker of dadels, en je hebt een recept dat iedereen zal bekoren, en dat ook nog eens gezond is.

Een eenvoudig en troostrijk recept

Hier is een versie die geoptimaliseerd is voor de gezondheid en die je gemakkelijk thuis kunt maken:

Ingrediënten voor 4 porties:

  • 120 g rijst (bij voorkeur bruine of halfbruine rijst; anders gewone kortkorrelrijst voor een romigere textuur)
  • 900 ml tot 1 liter melk (volle of plantaardige melk)
  • 1 snufje zout
  • 1 vanillestokje of 1 theelepel vanille-extract (optioneel: sinaasappel- of citroenschil)
  • 1 tot 2 eetlepels honing, kokossuiker of 2-3 gepureerde dadels
  • Extra opties: kaneel, kardemom, rozijnen, walnoten/amandelen, seizoensfruit

Voorbereiding:

  1. Kook de rijst op laag vuur in de melk met een snufje zout en vanille.
  2. Roer regelmatig om een romige en gladde textuur te verkrijgen.
  3. Haal de pan van het vuur en voeg de honing of het zoetende fruit toe.
  4. Pas het naar eigen smaak aan met gedroogd fruit, kruiden of citroenschil.
  5. Serveer warm voor een troostend effect in de winter of koud in de zomer.

Rijstpudding wordt vaak overschaduwd door moderne, zoete trends, maar bewijst dat de recepten van onze grootmoeders nog steeds relevant zijn. Ze combineren plezier, gezondheid en welzijn en nodigen ons uit om onze keukenkastjes en kookgewoonten te herontdekken, zodat we onze voorraadkast en onze kookgewoonten kunnen aanvullen met voedingsstoffen terwijl we onszelf verwennen. Dus, laat je deze winter verleiden door dit eenvoudige en troostende dessert.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
