Op 44-jarige leeftijd verloor ze 21 kg door simpelweg de samenstelling van haar bord aan te passen.

Na jarenlang jojo-diëten en schuldgevoelens rondom eten, vond Arpita Nandi, een accountant uit Kalkallo, Australië, een andere weg. In plaats van zich te richten op haar gewicht, besloot ze haar relatie met eten en haar lichaam te herzien, om zo plezier, energie en zelfvertrouwen terug te vinden.

Wanneer de keuken een toevluchtsoord wordt... en een valstrik.

Tijdens de lockdowns was koken voor Arpita veel meer dan alleen een maaltijd: het was troost, een moment van creativiteit en plezier. "Koken was mijn dagelijkse geluk. Het was mijn enige plezier buiten mijn werk," vertrouwt ze ons toe . Maar beetje bij beetje begonnen de zware maaltijden en de ingeburgerde gewoonten hun tol te eisen van haar fysieke en mentale welzijn.

Deze observatie is heel herkenbaar: we kunnen allemaal troost vinden in wat ons voedt, en daar is niets mis mee. De echte uitdaging, zoals Arpita ontdekte, is niet om haar lichaam te "corrigeren", maar om innerlijke balans te vinden en weer in contact te komen met haar ware behoeften.

Het keerpunt: luisteren naar jezelf en je lichaam.

Voor Arpita kwam het keerpunt niet door het getal op de weegschaal te zien, maar door zich bewust te worden van haar emotionele en fysieke toestand. "Ik voelde me uitgeput en vervreemd van mezelf. Ik realiseerde me dat de enige die me kon helpen, ikzelf was," legt ze uit. Vervolgens probeerde ze te begrijpen waarom ze at, hoe haar lichaam reageerde en hoe haar eetgewoonten haar dagelijks leven weerspiegelden.

Met de hulp van psychologen en coaches werkte ze aan haar lichaamsbeeld en haar relatie met eten. Het doel was niet om haar lichaam te veranderen of zichzelf te straffen voor elke misstap, maar om te leren luisteren naar haar lichaam, zonder schuldgevoel te eten en het plezier in haar maaltijden te herontdekken.

Een eenvoudige methode: plezier en balans.

Arpita heeft haar maaltijden geleidelijk aan opnieuw georganiseerd, niet om af te vallen, maar om zich goed en voldaan te voelen. Ze ontdekte dat spelen met portiegroottes, het toevoegen van fruit en groenten en het plannen van haar maaltijden haar energie kon geven zonder ooit het gevoel te hebben iets te moeten missen. Ze blijft koken wat ze lekker vindt, maar nu met aandacht en plezier.

Ze integreert ook rustige fysieke activiteiten – yoga, meditatie en wandelingen – om haar algehele welzijn te bevorderen, niet om "calorieën te verbranden". Haar lichaam, haar meest waardevolle bondgenoot, wordt met respect en liefde behandeld, niet als "een project dat verbouwd moet worden".

De echte boodschap: houd eerst van jezelf.

Vandaag voelt Arpita zich sterker en zelfverzekerder, niet omdat ze is afgevallen, maar omdat ze ervoor heeft gekozen van zichzelf te houden en naar zichzelf te luisteren. "Gezondheid is zoveel meer dan alleen cijfers op de weegschaal. Investeren in je welzijn is investeren in je geluk en gemoedsrust. Discipline gaat niet over jezelf beperken, maar over aandacht voor jezelf."

Haar verhaal benadrukt een cruciale waarheid: gewichtsverlies is geen snelle oplossing voor emotionele problemen of onzekerheden. Soms begint echte verandering in de geest, met de hulp van professionals, de steun van dierbaren en acceptatie van het eigen lichaam zoals het is.

Uiteindelijk is de weg naar welzijn geen strikt dieet of een fysieke transformatie. Het is een weg vol liefde, geduld en zelfrespect. En op deze reis wordt elke maaltijd, elke beweging, elk moment van rust een daad van zorg en een viering voor je lichaam.