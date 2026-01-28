Fibremaxxing: Deze trend om steeds meer vezels te eten is volgens experts een schijnbaar goed idee.

Je hoort overal dat vezels je beste vriend voor je gezondheid zijn, dus waarom zou je er niet nóg meer van consumeren? Op sociale media is er een trend genaamd "fibremaxxing" die een gezonde darmflora en maximale energie belooft. Deze zoektocht naar "steeds meer" verbergt echter ook een aantal valkuilen die experts liever bagatelliseren.

Een trend die voortkomt uit goede bedoelingen.

Voedingsvezels zijn al een tijdje enorm populair. En terecht: ze zijn essentieel voor een goede spijsvertering, een evenwichtige darmflora en een gezonde stofwisseling. Een nieuwe trend gaat echter een stap verder dan dit goede voornemen. Fibremaxxing houdt in dat men de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, die rond de 25 tot 30 gram vezels ligt, ruimschoots overschrijdt, soms tot wel 50 of zelfs 60 gram. Op papier klinkt het aantrekkelijk. In de praktijk is het echter complexer.

Een reëel vezeltekort in het moderne dieet.

Deze obsessie met vezels komt voort uit een zeer reële constatering: de meeste volwassenen consumeren niet genoeg vezelrijke voedingsmiddelen. Tussen bewerkte voedingsmiddelen, geraffineerde producten en maaltijden die onderweg worden gegeten, komen groenten, fruit, peulvruchten en volkorenproducten vaak op de achtergrond te staan. Toch spelen deze voedingsmiddelen een centrale rol in de goede werking van je lichaam. Ze bevorderen een regelmatige stoelgang, voeden de gunstige darmbacteriën, stabiliseren de bloedsuikerspiegel en helpen bepaalde ziekten te voorkomen, waaronder darmkanker. Met andere woorden, het is een uitstekend doel om je vezelinname te verhogen.

Wanneer te veel vezels averechts werken

Het probleem ontstaat wanneer deze toename plotseling en excessief wordt. Je spijsverteringsstelsel, dat gewend is aan een vezelarm dieet, kan zich niet van de ene op de andere dag aanpassen aan een enorme hoeveelheid plantaardig materiaal. Het resultaat: een opgeblazen gevoel, buikkrampen, winderigheid, dunne ontlasting of zelfs diarree. Dit overschot kan leiden tot overmatige fermentatie in de dikke darm, met ongemak en spijsverteringsproblemen tot gevolg. Bij sommige mensen, met name mensen met een gevoelige darm of een onevenwichtige darmflora, kunnen deze symptomen extra sterk zijn.

Niet alle vezels zijn gelijk.

Een ander punt dat vaak over het hoofd wordt gezien: niet alle vezels zijn hetzelfde.

Er zijn oplosbare vezels, die bijvoorbeeld voorkomen in haver, appels of peulvruchten. Deze vormen een gel in de darmen en voeden de gunstige bacteriën.

En er zijn onoplosbare vezels, die voorkomen in zemelen, rauwe groenten of bepaalde volkoren granen, die de darmpassage mechanisch stimuleren.

Beide zijn belangrijk, maar wel in de juiste verhoudingen. Bij een vezelmaximalisatie worden echter vaak voedingsmiddelen met een zeer hoog gehalte aan onoplosbare vezels bevoordeeld, soms ten koste van vezels die milder zijn voor de darmen. Deze onbalans kan spijsverteringsproblemen verergeren, vooral bij mensen die gevoelig zijn voor fermenteerbare suikers.

Focus op vooruitgang in plaats van prestaties.

In plaats van je te richten op voedingsprestaties, raden gezondheidsexperts aan om prioriteit te geven aan geleidelijke vooruitgang. Door vezels stapsgewijs toe te voegen, de bronnen te variëren en te luisteren naar de reacties van je lichaam, kun je blijvende voordelen behalen zonder ongemak. Het doel is niet om een record te breken, maar om je lichaam regelmatig, gevarieerd en met zorg te voeden. Een kom gekookte groenten, een portie peulvruchten, een stuk vers fruit en volkorenproducten zijn vaak voldoende om aan je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te voldoen en tegelijkertijd je spijsvertering te respecteren.

De valkuil van "zuiverende" trends

Fibremaxxing valt uiteindelijk in een bekende categorie: de "detox"- of "zuiverings"-trends die snelle transformatie beloven door middel van extreme methoden. Je lichaam heeft echter geen overdaad nodig om optimaal te functioneren. Het heeft consistentie, zachtheid en respect nodig.

Kortom, het verhogen van je vezelinname is een gezonde en positieve stap voor je lichaam, spijsvertering en vitaliteit. Echter, proberen om jarenlang tekort in slechts een paar dagen te compenseren, kan meer problemen dan voordelen opleveren. De ware sleutel tot een goede spijsvertering ligt in balans, variatie en luisteren naar je lichaam – waarden die veel duurzamer zijn dan welke virale trend dan ook.