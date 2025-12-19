Poolkou: deze "weerbom" die Europa teistert

Storm Emilia trof Frankrijk in de nacht van 15 op 16 december 2025, aanvankelijk in het zuiden. Afhankelijk van de regio zullen de gevolgen aanhouden tot begin volgende week, tussen 22 en 23 december. Deze lagedrukzone, door experts omschreven als een "weerbom" , gaat gepaard met intense kou en hevige winden. Met een plotselinge daling van de luchtdruk van 47 hPa in 24 uur tijd, kondigt dit zeldzame fenomeen extreme winterse omstandigheden aan.

Wat is een "weerbom"?

Deze term verwijst naar een snel verdiepend lagedrukgebied: minstens 24 hPa in 24 uur. Storm Emilia verdubbelde deze intensiteit met een daling van 47 hPa (van 996 naar 949 hPa). Als gevolg hiervan voert het Scandinavische hogedrukgebied poollucht aan, wat leidt tot windstoten tot 150 km/u aan de Noord-Europese kusten, sneeuwstormen en monstergolven op de Noordzee.

Verwachte gevolgen voor het continent

Verenigd Koninkrijk en Scandinavië: windstoten van 130 tot 150 km/u, zware sneeuwval, geblokkeerde wegen.

Benelux en Duitsland: Siberische koudegolf (mogelijk -10°C), ijzel.

Frankrijk: terwijl het zuiden al vanaf 15 december te kampen had met hevige windstoten, ervaren Bretagne en het Kanaal nu ook winden van 80 tot 90 km/u en intense regenval, ondanks dat er vooralsnog geen oranje alarm is afgegeven.

Voorzorgsmaatregelen voor Frankrijk en Europa

Vermijd blootgestelde kustgebieden en beveilig de buitenkant (sluit de luiken, haal spullen naar binnen).

Houd rekening met sneeuw en ijs.

Houd de weersberichten in de gaten en beperk uw reizen.

Météo-France benadrukt dat dit een "klassieke" maar versterkte storm is, met een risico op stroomuitval en verstoringen in het openbaar vervoer vanaf donderdag. De Duitse Bondsdag waarschuwt voor een "historische poolgolf".

Samenvattend staat Europa voor een periode met uitzonderlijke winterse omstandigheden. Hoewel het noorden van het continent het meest blootgesteld is, zijn de gevolgen voelbaar tot in Frankrijk en daarbuiten. Waakzaamheid blijft geboden. Dit fenomeen herinnert ons eraan hoe onvoorspelbaar het weer kan zijn en hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden.