De 5 hemelverschijnselen die je in 2026 niet mag missen.

Als je dol bent op helder schijnende hemellichamen, dan zal 2026 je zeker betoveren. De kosmos zal zich in al zijn pracht tonen, met zijn uitgestrektheid, licht en overvloed. Verre van een ingetogen hemel, nodigt hij je uit om de diversiteit van zijn vormen en ritmes met gulheid en flair te vieren. Hier zijn vijf belangrijke astronomische gebeurtenissen , zichtbaar vanuit Frankrijk, die je avonden zullen veranderen in ware momenten van hemelse verbondenheid.

1. 3 februari: de supermaan die de hoofdrol speelt

Vanaf het allereerste begin van het jaar besluit de maan zichzelf volledig te omarmen en zo dicht mogelijk bij de aarde te komen. Op 3 februari zal ze groter, helderder en meer aanwezig lijken dan ooit. Deze supermaan is een ode aan onvervalste rondheid: een stralende schijf die weigert te krimpen. Met het blote oog is het verschil opvallend en op foto's is het resultaat spectaculair. Het is het perfecte moment om even stil te staan, adem te halen en een hemellichaam te bewonderen dat straalt zonder zich aan te passen.

2. 31 mei: de zeldzame en mysterieuze blauwe maan

In mei 2026 vindt er een dubbele maan plaats. Twee volle manen in één maand is ongebruikelijk, en de tweede, die op 31 mei wordt verwacht, heeft de charmante bijnaam "Blauwe Maan". Nee, hij zal niet van kleur veranderen, maar zijn bestaan op zich is buitengewoon. Dit fenomeen, dat slechts eens in de twee tot drie jaar voorkomt, herinnert ons eraan dat het uitzonderlijke geen kunstgrepen nodig heeft om opmerkelijk te zijn. Een prachtige les in de bijzonderheid van het heelal.

3. 12 augustus: Wanneer de zon verstoppertje speelt

Midden in de zomer biedt de hemel u een moment van pure magie. Op 12 augustus trekt een bijna totale zonsverduistering over Frankrijk. Gedurende enkele ogenblikken zal de maan de zon bijna volledig bedekken, waardoor het landschap in een onverwachte schemering gehuld wordt. Deze zeldzame gebeurtenis verdient uw volle aandacht – en een geschikte beschermende bril. Het is een krachtig, bijna intiem schouwspel, waarbij de hemellichamen zich met fascinerende precisie op één lijn bevinden.

4. Van oktober tot december: het laatste trio supermanen

Het einde van 2026 zal gekenmerkt worden door een overvloed aan licht. Drie opeenvolgende supermanen zullen de maanden oktober, november en december verlichten. Elke volle maan zal dichterbij en intenser lijken, alsof de hemel weigert iets halfslachtig te doen. Ver weg van de stadslichten zal hun versterkte helderheid bijzonder indrukwekkend zijn. Een herinnering dat licht, wanneer het ten volle wordt omarmd, het mooist is om te delen.

5. Van april tot december: de vrije dans van vallende sterren

Tot slot, gedurende het hele jaar, komt de hemel tot leven met verschillende spectaculaire meteorenregens. De Lyriden in de lente, de beroemde Perseïden in augustus, en vervolgens de Orioniden, Leoniden en Geminiden in de winter zullen je nachten vullen met licht. Ga lekker liggen, spreid je uit en kijk omhoog: deze snel bewegende en onvoorspelbare meteoren vieren beweging, vrijheid en het huidige moment. Sommige nachten kunnen tientallen meteoren per uur opleveren, genoeg om je stoutste wensen te vervullen.

In 2026 nodigt de hemel je uit om hem te aanschouwen zoals hij werkelijk is: veelzijdig, stralend, soms overdadig, altijd fascinerend. Een prachtige gelegenheid om, met je hoofd tussen de sterren, alles wat onbeschaamd schittert te vieren.